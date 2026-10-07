SAÚDE

Hospital em Salvador aposta em horta, música ao vivo e cão de terapia como parte do tratamento

Na Bahia, hospital de transição troca o clima frio das internações por jardim, sanfona e jogos de mesa

Miro Palma

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:00

Diferente do modelo convencional, o hospital de transição faz a ponte entre o hospital geral e a casa do paciente Crédito: Divulgação Florence

Horta para cuidar, jogos de mesa para passar o tempo, música ao vivo e um quarto onde é possível até comemorar aniversário com a família. Parece o roteiro de um resort, mas é a rotina de um hospital em Salvador. Diferente do modelo convencional, o hospital de transição faz a ponte entre o hospital geral de alta complexidade e a casa do paciente.

Frequentes na Europa e nos Estados Unidos, os hospitais de transição ainda são pouco conhecidos no Brasil. Carlos Alberto de Oliveira, de 72 anos, ficou internado em um hospital convencional após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ele nem sabia que existia um espaço diferente daquele modelo. Conheceu uma unidade em Salvador após o sobrinho ficar internado lá por um ano depois de um acidente. “Foi uma surpresa, mas uma surpresa excelente. Foi muito bom estar lá e fui muito bem tratado, dos médicos até a equipe da cozinha”, contou.

Conheça o hospital que prescreve horta, música e jogos para os pacientes 1 de 5

Os cerca de 45 dias de internação foram preenchidos por atividades que iam da música ao vivo a passeios pelo jardim. “Fiquei muito grato por tudo aquilo. A música, o jardim, enquanto estive lá ocupei o meu tempo da melhor forma possível. A presença familiar também foi muito boa porque eles podiam vir a qualquer momento. Não tenho dúvidas de que tudo isso contribuiu muito para a minha recuperação”, completou o paciente.

Programação diária

As atividades de acolhimento acontecem todos os dias. Nas segundas-feiras, os pacientes assistem a apresentações de voz e sanfona; nas quintas, de violão; e nas sextas, de saxofone, sempre com uma hora de música ao vivo. Às quartas-feiras são dedicadas à cãoterapia, com visitas de uma a duas horas que percorrem o jardim e os leitos.

O hospital também mantém um espaço de jardinagem aberto a pacientes e visitantes, com sementes fornecidas pela própria unidade e vasos identificados com o nome de quem os cultiva. Completam a agenda oficinas de pintura livre e artesanato, além de jogos de mesa, como baralho, dominó e tabuleiro.

O primeiro deste modelo no Norte e Nordeste surgiu na capital baiana, em 2017, e inspirou o surgimento de outras unidades no estado. A Florence Hospital de Transição recebe pacientes que já superaram a fase crítica do tratamento, mas seguem precisando de acompanhamento médico antes de retornar para casa. É o caso de quem se recupera de cirurgias complexas, de idosos, de pessoas com dependência funcional e de quem está em estágio avançado de doenças que exigem suporte paliativo ou reabilitação.

Segundo a equipe, o que separa o hospital de uma unidade tradicional não é o rigor técnico, mas o modo de cuidar. O espaço conta com assistência médica 24 horas, enfermagem permanente, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e toda a estrutura necessária para garantir a segurança de quem está internado. Ao mesmo tempo, a rotina foi desenhada para tornar a internação menos pesada: familiares podem ficar no local, animais de estimação são bem-vindos e o paciente pode celebrar datas importantes, como aniversários, no próprio quarto.

No hospital de transição, essas iniciativas não são um complemento da assistência médica, e sim parte do tratamento. A lógica é que diminuir o isolamento, preservar os laços afetivos e manter pequenos prazeres do cotidiano influenciam diretamente o bem-estar emocional do paciente e, por consequência, a resposta do corpo à recuperação.