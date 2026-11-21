BEM-ESTAR

Hot yoga faz bem ao coração? Veja o que a ciência descobriu sobre a prática

Pesquisas apontam benefícios do yoga para a saúde cardiovascular, o sono e o estresse. Mas o ambiente aquecido não parece ser indispensável para melhorar a função dos vasos sanguíneos

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07:00

Hot yoga faz bem ao coração? Veja o que a ciência descobriu sobre a prática Crédito: Imagem gerada pela IA

O yoga deixou de ser visto apenas como uma prática milenar de bem-estar e passou a despertar o interesse da ciência. Posturas, exercícios de respiração e concentração vêm sendo investigados por seus possíveis efeitos sobre a saúde cardiovascular, o equilíbrio, o sono e o controle do estresse. Uma modalidade que chama atenção é o hot yoga, praticado em salas aquecidas. Mas será que o calor potencializa os benefícios para o coração ou os resultados estão principalmente relacionados aos movimentos?

Para o médico Guilherme Storch, a aproximação entre a medicina convencional e práticas ancestrais amplia as possibilidades de cuidado. “Encontro beleza e sofisticação na prática de uma medicina que também inclui as medicinas ancestrais. Existe muito aprendizado nessas práticas, e ele não precisa ser ignorado, como infelizmente costuma acontecer. O yoga reúne movimento, respiração e atenção ao corpo, e tudo isso pode fazer parte do acompanhamento de um paciente”, afirma.

Posturas de Yoga 1 de 8

Yoga com ou sem calor: o que diz a ciência?

Um estudo publicado em 2018 na revista científica Experimental Physiology comparou os efeitos do Bikram yoga, uma modalidade praticada em ambiente aquecido, com a mesma sequência de exercícios realizada em temperatura ambiente. A pesquisa acompanhou 52 adultos sedentários, com idades entre 40 e 60 anos, distribuídos em grupos que praticaram yoga em salas a aproximadamente 40,5 °C ou 23 °C. As aulas tinham 90 minutos de duração e eram realizadas três vezes por semana, durante 12 semanas.

Os resultados indicaram que a prática em temperatura ambiente melhorou a dilatação dos vasos sanguíneos, um indicador da saúde vascular. No grupo que praticou em ambiente aquecido, houve redução significativa do percentual de gordura corporal. Os pesquisadores concluíram que as posturas de yoga podem favorecer a função vascular mesmo sem a exposição ao calor.

“Essa é uma ótima notícia: quem não se sente bem numa sala quente não fica de fora. O movimento faz boa parte do trabalho. O melhor yoga é aquele que a pessoa consegue praticar e manter”, observa Storch.

Yoga também pode ajudar pessoas com insuficiência cardíaca?

Os possíveis benefícios da prática também vêm sendo investigados em pessoas que já apresentam doenças cardiovasculares. Em 2024, uma pesquisa apresentada em congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia apontou resultados positivos entre pacientes com insuficiência cardíaca que acrescentaram sessões semanais de yoga suave ao tratamento convencional.

As atividades eram realizadas em casa e incluíam exercícios de respiração, meditação e relaxamento. Segundo os resultados apresentados, os participantes que fizeram yoga tiveram melhora maior em indicadores relacionados à função cardíaca e à capacidade de realizar atividades cotidianas, em comparação com aqueles que receberam apenas o tratamento medicamentoso.

“Ver o yoga somar benefícios ao tratamento de quem tem insuficiência cardíaca é muito animador. É uma prática simples, que pode ser feita em casa e que caminha junto com o tratamento médico”, diz o médico. A prática, no entanto, deve ser adaptada à condição de cada paciente e não substitui medicamentos, acompanhamento cardiológico ou outras medidas prescritas pela equipe de saúde.

Sauna depois do exercício traz benefícios extras?

O interesse científico pelos efeitos do calor também aparece em pesquisas sobre sauna. Um estudo citado na discussão sobre o tema observou que acrescentar 15 minutos de sauna após a atividade física poderia trazer benefícios adicionais para indicadores como condicionamento físico, pressão arterial e colesterol.

Para Storch, a exposição ao calor precisa ser considerada de acordo com as condições individuais. Tempo de permanência, intensidade do exercício, medicamentos utilizados e resposta do organismo são fatores que devem ser avaliados. “A temperatura faz parte da dose. Olho para o tempo de permanência, a intensidade da aula, os remédios que a pessoa usa e como o corpo dela responde. Mais calor não significa resultado melhor”, explica.

Quem deve ter cuidado com o hot yoga?

Por ser praticado em ambientes aquecidos, o hot yoga exige atenção à hidratação e aos sinais de superaquecimento. A modalidade pode não ser adequada para todas as pessoas, especialmente aquelas com condições clínicas que dificultam a regulação da temperatura corporal.

Gestantes devem evitar a prática em ambientes muito quentes. Pessoas com doenças cardiovasculares, pressão arterial alterada ou que utilizam medicamentos de uso contínuo precisam conversar com o médico antes de iniciar a atividade. Mais do que escolher uma modalidade pela intensidade ou pela temperatura da sala, a recomendação é encontrar uma prática compatível com as condições físicas e que possa ser mantida regularmente.

Longevidade também significa preservar a autonomia

Equilíbrio, qualidade do sono e redução do estresse estão entre os aspectos investigados nas pesquisas sobre yoga. Esses fatores também têm importância para o envelhecimento saudável, especialmente quando contribuem para preservar a mobilidade e a independência nas atividades cotidianas.