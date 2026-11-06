ALERTA

HPV também pode causar câncer na boca e na garganta; dentista alerta para prevenção

Transmitido também pelo sexo oral, vírus pode estar associado a tumores na região da orofaringe; vacinação e acompanhamento odontológico ajudam a reduzir riscos

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:18

Homem quase perder língua por causa do HPV Crédito: Reprodução

O HPV, sigla para papilomavírus humano, é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo e não está relacionado apenas ao câncer do colo do útero. O vírus também pode infectar a boca e a garganta e, em alguns casos, contribuir para o desenvolvimento de tumores na região da orofaringe, que inclui as amígdalas e a base da língua.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), o HPV está associado a aproximadamente 60% a 70% dos casos de câncer de orofaringe no país. A proporção pode variar conforme a região e a população estudada. Para a cirurgiã-dentista Juliana Búrigo, a conscientização sobre o vírus deve começar antes mesmo do início da vida sexual. A especialista destaca que a infecção pode atingir diferentes partes do corpo e que a prevenção depende de informação, vacinação e cuidados regulares com a saúde.

Para que serve a vacina contra HPV? 1 de 5

“Quando falamos em HPV, muitas pessoas associam o vírus exclusivamente às doenças genitais. No entanto, ele também pode infectar a boca e a garganta e, em determinadas situações, contribuir para o desenvolvimento de câncer. É fundamental que a população conheça esses riscos e saiba que existem formas eficazes de prevenção”, explica.

Como o HPV pode aparecer na boca?

A infecção pode permanecer silenciosa durante anos, sem apresentar sinais ou sintomas. Na maioria dos casos, o próprio organismo consegue eliminar ou controlar o vírus. Algumas infecções persistentes, especialmente aquelas provocadas por subtipos de alto risco, porém, podem favorecer alterações nas células e, eventualmente, o desenvolvimento de tumores malignos.

Quando há manifestações visíveis na boca, elas podem aparecer na língua, gengiva, bochechas, céu da boca e amígdalas. Entre as alterações possíveis estão verrugas, nódulos e lesões com aparência semelhante à de uma couve-flor. Ainda assim, nem toda lesão bucal é causada pelo HPV, e os cânceres associados ao vírus nem sempre apresentam sinais visíveis no início.

O acompanhamento odontológico periódico é uma forma de identificar alterações que podem passar despercebidas pelo próprio paciente. “O acompanhamento odontológico periódico é essencial porque permite identificar alterações na mucosa bucal que muitas vezes passam despercebidas pelo próprio paciente. Quanto mais cedo uma lesão suspeita é investigada, maiores são as possibilidades de um tratamento menos agressivo e com melhores resultados”, afirma Juliana.

Feridas que não cicatrizam, dificuldade persistente para engolir, dor de garganta prolongada, alterações na voz e caroços no pescoço são sinais que merecem avaliação profissional. Esses sintomas não significam necessariamente câncer, mas não devem ser ignorados.

Sexo oral pode transmitir HPV?

O vírus é transmitido principalmente pelo contato direto com a pele ou as mucosas infectadas durante atividades sexuais, incluindo o sexo oral. A transmissão pode acontecer mesmo quando a pessoa não apresenta verrugas ou outros sintomas. O sexo oral é uma importante via de exposição do HPV na boca e na garganta. Outras possíveis formas de transmissão oral ainda são estudadas. Segundo as evidências disponíveis, o compartilhamento cotidiano de copos, talheres ou canudos não é considerado uma via habitual de contágio.

“O HPV pode ser transmitido mesmo quando não existem sinais aparentes da infecção. Por isso, a prevenção não deve depender da presença de sintomas. A informação e os cuidados durante as relações sexuais são fundamentais para diminuir o risco de exposição ao vírus”, orienta a dentista.

Vacinação é uma das principais formas de prevenção

A vacina contra o HPV é uma das estratégias mais importantes para prevenir infecções pelos tipos do vírus associados a diferentes cânceres. No Brasil, o imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única.

Em 2026, o Ministério da Saúde também prorrogou até 31 de dezembro a estratégia de vacinação de resgate para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina. Outros grupos específicos também podem ter indicação de imunização, conforme as diretrizes do SUS.

A vacinação é especialmente recomendada antes do início da vida sexual, quando a pessoa ainda não foi exposta ao vírus. “A vacina contra o HPV é uma importante ferramenta de prevenção do câncer. Precisamos conscientizar os pais e responsáveis de que a imunização ainda na infância e adolescência é uma forma de proteger a saúde dos filhos no futuro. Prevenir uma infecção hoje pode significar evitar uma doença grave anos depois”, ressalta Juliana.

Além da vacina, o uso de preservativos e barreiras de látex durante o sexo oral ajuda a reduzir o risco de transmissão. A proteção, entretanto, não é absoluta, pois o vírus pode estar presente em áreas que não ficam cobertas pelo método.

É preciso evitar o sexo oral?

A relação entre HPV e câncer de orofaringe não significa que seja necessário abandonar a prática do sexo oral. O mais importante é conhecer as formas de transmissão e adotar medidas de prevenção. O uso de preservativos e barreiras de proteção, a vacinação e a redução da exposição a novos parceiros sexuais são medidas que podem diminuir a probabilidade de infecção. “Não se trata de proibir práticas sexuais, mas de incentivar escolhas conscientes. A população precisa entender que a vacinação e o uso de métodos de proteção são aliados importantes na prevenção do HPV e das doenças associadas a ele”, afirma a especialista.

Dentista também pode identificar sinais de alerta

A atuação do cirurgião-dentista vai além dos cuidados com dentes e gengivas. Durante as consultas, o profissional também examina os tecidos da boca e pode identificar alterações que precisam de investigação. Quando há suspeita de lesões relacionadas ao HPV ou de câncer, podem ser necessários exames complementares, biópsia ou encaminhamento para especialistas, como estomatologistas e otorrinolaringologistas.

A prevenção também envolve hábitos saudáveis, como evitar o tabagismo e limitar o consumo de álcool, fatores reconhecidamente associados ao desenvolvimento de cânceres de cabeça e pescoço. “O dentista tem um papel importante na educação e na prevenção. Nosso trabalho não é apenas tratar problemas que já apareceram, mas orientar os pacientes sobre fatores de risco e identificar precocemente alterações que possam comprometer sua saúde. Quando falamos de HPV e câncer, informação e prevenção podem fazer toda a diferença”, conclui Juliana Búrigo.