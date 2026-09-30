Implante dentário dura para sempre? Veja sete mitos e verdades sobre o tratamento

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Perla Ribeiro
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:20
Quando um dente é perdido, o implante dentário aparece como uma das alternativas para recuperar a mastigação e a estética do sorriso. Mas, antes de optar pelo tratamento, algumas dúvidas são comuns: o implante dura para sempre? Precisa de manutenção? Pode ter cárie? É possível comer normalmente depois do procedimento?
A resposta sobre a durabilidade não pode ser resumida a um prazo único. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada no Journal of Dentistry, que analisou 18 estudos prospectivos, encontrou uma taxa estimada de sobrevivência de 96,4% dos implantes após 10 anos.
Vá ao dentista para cuidar da saúde dos dentes
Isso não significa, porém, que o tratamento esteja livre de cuidados. A longevidade do implante depende de fatores como o planejamento do procedimento, as condições de saúde do paciente, a higiene bucal e o acompanhamento ao longo dos anos. Segundo a dentista Carla Sarni, CEO da rede Sorridents, é importante desconstruir a ideia de que o implante é uma solução definitiva que dispensa manutenção.
“Uma das principais ideias que precisamos desconstruir é a de que o implante é uma solução definitiva no sentido de não exigir mais cuidados. Ele é um tratamento de longa duração, mas continua fazendo parte da saúde bucal do paciente e precisa ser acompanhado. Higiene adequada e consultas periódicas são importantes para preservar tanto o implante quanto os tecidos ao redor”, explica.
A perda de um dente pode afetar não apenas a aparência do sorriso, mas também a mastigação, a fala e a distribuição das forças durante a mordida. Por isso, a indicação do procedimento depende de uma avaliação individual das condições de saúde bucal. Antes de decidir pelo tratamento, também é importante entender o que é mito e o que realmente pode acontecer após a colocação do implante.
Sete mitos e verdades sobre implante dentário