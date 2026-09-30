SAÚDE BUCAL

Implante dentário dura para sempre? Veja sete mitos e verdades sobre o tratamento

Apesar da alta taxa de sobrevivência em estudos de longo prazo, implantes exigem higiene, acompanhamento profissional e cuidados para evitar complicações

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:20

Implante dentário dura para sempre? Veja sete mitos e verdades sobre o tratamento Crédito: Imagem gerada pela IA

Quando um dente é perdido, o implante dentário aparece como uma das alternativas para recuperar a mastigação e a estética do sorriso. Mas, antes de optar pelo tratamento, algumas dúvidas são comuns: o implante dura para sempre? Precisa de manutenção? Pode ter cárie? É possível comer normalmente depois do procedimento?

A resposta sobre a durabilidade não pode ser resumida a um prazo único. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada no Journal of Dentistry, que analisou 18 estudos prospectivos, encontrou uma taxa estimada de sobrevivência de 96,4% dos implantes após 10 anos.

Vá ao dentista para cuidar da saúde dos dentes 1 de 9

Isso não significa, porém, que o tratamento esteja livre de cuidados. A longevidade do implante depende de fatores como o planejamento do procedimento, as condições de saúde do paciente, a higiene bucal e o acompanhamento ao longo dos anos. Segundo a dentista Carla Sarni, CEO da rede Sorridents, é importante desconstruir a ideia de que o implante é uma solução definitiva que dispensa manutenção.

“Uma das principais ideias que precisamos desconstruir é a de que o implante é uma solução definitiva no sentido de não exigir mais cuidados. Ele é um tratamento de longa duração, mas continua fazendo parte da saúde bucal do paciente e precisa ser acompanhado. Higiene adequada e consultas periódicas são importantes para preservar tanto o implante quanto os tecidos ao redor”, explica.

A perda de um dente pode afetar não apenas a aparência do sorriso, mas também a mastigação, a fala e a distribuição das forças durante a mordida. Por isso, a indicação do procedimento depende de uma avaliação individual das condições de saúde bucal. Antes de decidir pelo tratamento, também é importante entender o que é mito e o que realmente pode acontecer após a colocação do implante.

Sete mitos e verdades sobre implante dentário

1. Quem tem implante precisa continuar indo ao dentista: VERDADE.

A conclusão do tratamento não significa o fim do acompanhamento odontológico. As consultas são importantes para avaliar o implante, a prótese e os tecidos que ficam ao redor. A frequência das visitas deve ser definida pelo profissional de acordo com as necessidades de cada paciente.



2. Fumar pode aumentar os riscos relacionados ao implante: VERDADE.

O tabagismo está entre os fatores associados a um maior risco de problemas nos tecidos ao redor dos implantes e pode prejudicar a manutenção do tratamento. Por isso, o hábito de fumar deve ser considerado durante a avaliação e o acompanhamento do paciente.



3. Implante pode ter cárie: MITO.

O implante é uma estrutura artificial e, portanto, não desenvolve cárie como um dente natural. Isso não significa, entretanto, que a região esteja protegida contra outros problemas. Os tecidos ao redor do implante podem sofrer inflamações e infecções quando a higiene e os cuidados não são adequados.



4. A higiene do implante é menos importante do que a dos dentes naturais: MITO.

A existência de uma estrutura artificial não elimina a necessidade de cuidados diários. Escovação e limpeza adequada entre os dentes e ao redor do implante são importantes para preservar a saúde da região. A falta de higiene pode favorecer problemas nos tecidos que sustentam e envolvem o implante.



5. É possível ter problemas com um implante mesmo depois de anos: VERDADE.

Apesar das altas taxas de sobrevivência observadas em estudos de longo prazo, complicações podem surgir mesmo depois de anos. Dor, sangramento, inflamação, mobilidade ou alterações na prótese são sinais que devem ser avaliados por um dentista.



6. Todo mundo que perdeu um dente pode colocar um implante imediatamente: MITO.

A indicação depende das condições de cada paciente. Aspectos como disponibilidade óssea, saúde bucal, condições sistêmicas, uso de determinados medicamentos e outros fatores precisam ser avaliados antes do procedimento. Em algumas situações, pode ser necessário realizar procedimentos prévios antes da colocação do implante.

