ALERTA

Infarto antes dos 30? Número de internações no Brasil acende alerta

Internações entre pessoas de 15 a 29 anos acendem alerta para fatores de risco que podem avançar silenciosamente desde o início da vida adulta

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:59

Infarto antes dos 30? Número de internações no Brasil acende alerta Crédito: Imagem gerada pela IA

O infarto agudo do miocárdio não é um problema exclusivo de pessoas mais velhas. Entre 2015 e 2024, 9.106 brasileiros de 15 a 29 anos foram internados em decorrência da condição, segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). Os números mostram que doenças cardiovasculares também podem atingir pessoas jovens e reforçam a importância da prevenção desde cedo.

Um dos principais desafios é identificar fatores de risco antes que eles provoquem complicações. Hipertensão, colesterol elevado e alterações da glicemia podem evoluir sem sintomas evidentes. Segundo a médica Fernanda Cavaliere, do grupo Care Plus, esse caráter silencioso dificulta o diagnóstico e o controle dessas condições. “O grande obstáculo entre adultos jovens é que essas condições progridem de forma silenciosa, acumulando danos vasculares sem dar sinais evidentes. Quando a pessoa busca socorro na emergência, o dano pode já ser irreversível”, alerta a especialista.

O que você precisa saber sobre infarto 1 de 6

Para orientar a prevenção, a American Heart Association (AHA) reúne oito componentes da saúde cardiovascular no modelo Life’s Essential 8. São eles: alimentação, atividade física, exposição à nicotina, sono, peso, colesterol, glicemia e pressão arterial. Entre as recomendações para adultos estão a prática de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa, além de dormir de sete a nove horas por noite.

A importância desses cuidados também aparece em estudos sobre os efeitos da adoção dos oito pilares. De acordo com a médica, pesquisas identificaram que pessoas com maior adesão a essas recomendações apresentaram até 64% menos risco de doenças cardiovasculares, 66% menos risco de doença coronariana e 55% menos risco de acidente vascular cerebral (AVC) ao longo de aproximadamente dez anos. Os percentuais se referem a adultos acompanhados por uma mediana de dez anos, e não a uma estimativa específica para jovens.

Acompanhamento ajuda a identificar riscos

Além dos hábitos saudáveis, acompanhar indicadores clínicos ao longo do tempo permite observar alterações e rever orientações de saúde. Na saúde suplementar, o grupo Care Plus oferece o Personal System, programa de prevenção de doenças cardiovasculares que prevê acompanhamento longitudinal por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais como médicos endocrinologistas, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas.

O monitoramento também pode ser apoiado por plataformas digitais, como o Blua, que conecta pacientes a especialistas. Segundo dados divulgados pela empresa, 93% dos pacientes com hipertensão acompanhados pelo Personal System mantêm a pressão arterial controlada. Entre os pacientes com diabetes, 59,4% apresentam a hemoglobina glicada (HbA1c) dentro das metas médicas.

“Quando transformamos a orientação pontual em um processo contínuo liderado por uma equipe multidisciplinar — com médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas —, passamos a monitorar a evolução real de indicadores como pressão, peso, sono e glicemia. Isso permite detectar pequenas oscilações nos exames e readequar hábitos antes que o risco se converta em uma complicação clínica grave”, explica Fernanda.

A prevenção inclui praticar atividade física regularmente, priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e evitar o consumo de tabaco e cigarros eletrônicos. O acompanhamento profissional também ajuda a definir metas adequadas à rotina e às necessidades de cada pessoa.

Quando procurar atendimento

Dor ou pressão no peito, falta de ar súbita, suor frio, náusea e desconforto que se espalha para os braços, as costas, o pescoço ou a mandíbula podem ser sinais de infarto. Diante da suspeita, é fundamental procurar atendimento de emergência imediatamente. A médica ressalta que a prevenção pode começar com mudanças graduais na rotina. Entre as medidas sugeridas estão acompanhar periodicamente o peso e programar avaliações de saúde com um profissional de confiança.