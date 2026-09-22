CORAÇÃO

Infarto pode começar sem dor forte no peito; veja cinco sinais que podem passar despercebidos

Cansaço, falta de ar, mal-estar e tontura estão entre os sintomas que podem aparecer em um infarto silencioso; acompanhamento ajuda a identificar fatores de risco

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:20

A dificuldade persistente de manter ou chegar a uma ereção satisfatória pode anteceder em até três anos eventos graves como infarto e AVC. Crédito: drazen_zigic

Setembro traz um alerta para uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo: as doenças cardiovasculares. Quando o assunto é infarto, porém, a imagem mais conhecida nem sempre corresponde ao que acontece. Nem todos os casos começam com uma forte dor no peito e, em algumas situações, o problema pode passar despercebido ou apresentar sinais menos associados a uma emergência cardíaca.

Cansaço, falta de ar, mal-estar e tontura estão entre as manifestações que podem aparecer. O chamado infarto silencioso reforça a importância do acompanhamento cardiovascular, principalmente porque a doença que está por trás do evento pode se desenvolver durante anos sem provocar sintomas evidentes.

O que você precisa saber sobre infarto 1 de 6

“É que o infarto é a apresentação aguda de uma doença crônica, a aterosclerose coronariana, que é a deposição de placas de gordura nos vasos do coração. Geralmente o paciente passa muitos anos sem sentir nada, porém essas placas podem estar se formando silenciosamente”, explica a médica cardiologista e especialista em imagem cardiovascular Juliana Pato, do Grupo Meddi.

Doença pode avançar antes dos sintomas

A formação de placas nas artérias coronárias ao longo do tempo aumenta o risco de um evento cardíaco. Por isso, o cuidado com o coração não deve começar apenas quando surgem sintomas ou quando aparece algum problema. Mesmo pessoas jovens precisam manter hábitos associados à saúde cardiovascular e realizar acompanhamento médico. Histórico familiar, colesterol elevado, pressão alta, diabetes e tabagismo estão entre os fatores que podem aumentar o risco e, dependendo do caso, levar à necessidade de uma investigação mais detalhada.

“Pessoas jovens e sem sintomas precisam de acompanhamento médico regular, alimentação balanceada, prática de atividade física e hábitos saudáveis. Nessa população, o foco é a prevenção”, afirma Juliana. Segundo a médica, quando uma pessoa jovem apresenta fatores de risco, histórico familiar ou sintomas, exames de imagem podem ser considerados de acordo com a suspeita clínica e de forma individualizada.

Quais exames podem avaliar o coração?

Quando existe indicação médica, os exames podem complementar a avaliação e investigar diferentes aspectos da saúde cardiovascular. Não há, porém, um exame único que seja indicado para todas as pessoas. “Depende do perfil de cada pessoa. Entre os principais exames estão o eletrocardiograma, ecocardiograma, escore de cálcio coronariano e a angiotomografia das coronárias. Cada exame tem a sua indicação e avalia coisas diferentes”, explica a cardiologista.