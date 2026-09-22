Infarto pode começar sem dor forte no peito; veja cinco sinais que podem passar despercebidos

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:20
Setembro traz um alerta para uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo: as doenças cardiovasculares. Quando o assunto é infarto, porém, a imagem mais conhecida nem sempre corresponde ao que acontece. Nem todos os casos começam com uma forte dor no peito e, em algumas situações, o problema pode passar despercebido ou apresentar sinais menos associados a uma emergência cardíaca.
Cansaço, falta de ar, mal-estar e tontura estão entre as manifestações que podem aparecer. O chamado infarto silencioso reforça a importância do acompanhamento cardiovascular, principalmente porque a doença que está por trás do evento pode se desenvolver durante anos sem provocar sintomas evidentes.
O que você precisa saber sobre infarto
“É que o infarto é a apresentação aguda de uma doença crônica, a aterosclerose coronariana, que é a deposição de placas de gordura nos vasos do coração. Geralmente o paciente passa muitos anos sem sentir nada, porém essas placas podem estar se formando silenciosamente”, explica a médica cardiologista e especialista em imagem cardiovascular Juliana Pato, do Grupo Meddi.
Doença pode avançar antes dos sintomas
A formação de placas nas artérias coronárias ao longo do tempo aumenta o risco de um evento cardíaco. Por isso, o cuidado com o coração não deve começar apenas quando surgem sintomas ou quando aparece algum problema. Mesmo pessoas jovens precisam manter hábitos associados à saúde cardiovascular e realizar acompanhamento médico. Histórico familiar, colesterol elevado, pressão alta, diabetes e tabagismo estão entre os fatores que podem aumentar o risco e, dependendo do caso, levar à necessidade de uma investigação mais detalhada.
“Pessoas jovens e sem sintomas precisam de acompanhamento médico regular, alimentação balanceada, prática de atividade física e hábitos saudáveis. Nessa população, o foco é a prevenção”, afirma Juliana. Segundo a médica, quando uma pessoa jovem apresenta fatores de risco, histórico familiar ou sintomas, exames de imagem podem ser considerados de acordo com a suspeita clínica e de forma individualizada.
Quais exames podem avaliar o coração?
Quando existe indicação médica, os exames podem complementar a avaliação e investigar diferentes aspectos da saúde cardiovascular. Não há, porém, um exame único que seja indicado para todas as pessoas. “Depende do perfil de cada pessoa. Entre os principais exames estão o eletrocardiograma, ecocardiograma, escore de cálcio coronariano e a angiotomografia das coronárias. Cada exame tem a sua indicação e avalia coisas diferentes”, explica a cardiologista.
A escolha do exame e a frequência do acompanhamento dependem de características individuais, como idade, histórico familiar, pressão arterial, colesterol, diabetes, tabagismo e hábitos de vida. “Não existe uma idade única que sirva para todas as pessoas. A prevenção cardiovascular deve começar cedo, com acompanhamento e controle dos principais fatores de risco ao longo da vida”, conclui Juliana.