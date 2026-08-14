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Infecção urinária em homens não é “normal”: veja quando o problema pode esconder algo mais sério

Episódios recorrentes podem estar relacionados a próstata aumentada, cálculos, alterações na bexiga e dificuldade para esvaziar a urina; saiba quais sintomas exigem avaliação médica

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:45

Infecção urinária em homens não é “normal”: veja quando o problema pode esconder algo mais sério
Infecção urinária em homens não é “normal”: veja quando o problema pode esconder algo mais sério Crédito: Divulgação

Quando se fala em infecção urinária, é comum que o problema seja imediatamente associado às mulheres. Mas homens também podem desenvolver a doença — e quando ela aparece repetidamente, o sinal merece atenção redobrada. Diferentemente do que ocorre com as mulheres, episódios recorrentes de infecção urinária em homens não costumam ser considerados algo normal. 

Em muitos casos, a infecção pode estar relacionada a alguma alteração que favorece a entrada ou a permanência de bactérias no trato urinário. Segundo o urologista do Itaigara Memorial Victor Judiss, entre as possíveis causas estão alterações anatômicas, cálculos urinários, aumento da próstata e problemas no funcionamento da bexiga.

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Um espirro pode alcançar 160 km/h.  por Shutterstock

“A infecção urinária recorrente em homens não é considerada normal e precisa ser investigada. Muitas vezes, ela está relacionada a alterações anatômicas, cálculos urinários, aumento da próstata, problemas funcionais da bexiga ou outros fatores que dificultam o esvaziamento adequado da urina”, explica.

Por que a infecção pode voltar?

Um dos principais pontos de atenção é entender que tratar apenas a infecção pode não ser suficiente. Se existe uma condição que dificulta o esvaziamento completo da bexiga ou altera o funcionamento do sistema urinário, o problema pode voltar mesmo depois do tratamento.

Com o avanço da idade, por exemplo, o aumento da próstata pode dificultar a passagem da urina e favorecer a retenção urinária. Cálculos e alterações funcionais da bexiga também podem contribuir para o surgimento de novos episódios. Segundo o especialista, alterações hormonais também podem interferir no funcionamento do trato urinário e favorecer infecções em alguns pacientes, especialmente com o envelhecimento.

Ardência ao urinar é um dos sinais

Alguns sintomas podem indicar uma infecção urinária e não devem ser ignorados.

Entre os principais estão:

  • dor ou ardência ao urinar;
  • aumento da frequência urinária;
  • vontade urgente de ir ao banheiro;
  • dificuldade para esvaziar completamente a bexiga;
  • desconforto na região pélvica.

Em determinadas situações, também podem aparecer febre e mal-estar. Esses sinais podem indicar que a infecção atingiu estruturas mais profundas do trato urinário e exigem avaliação médica.

Automedicação pode mascarar o problema

Diante dos sintomas, adiar a consulta ou tentar resolver o problema por conta própria pode fazer com que a causa permaneça escondida. O uso de medicamentos sem avaliação profissional pode aliviar temporariamente os sintomas, mas não necessariamente elimina o fator responsável pelas infecções recorrentes.

O diagnóstico depende da avaliação clínica e de exames que ajudam a identificar qual agente está provocando a infecção e se existem alterações no sistema urinário que estejam favorecendo o problema.

Tratamento não é apenas antibiótico

Outro alerta do urologista é que combater a bactéria é apenas uma parte do tratamento. “O tratamento vai muito além do uso de antibióticos. É fundamental descobrir por que a infecção aconteceu e, principalmente, por que ela voltou. Somente assim é possível tratar a causa e reduzir o risco de novos episódios”, destaca Victor Judiss.

Por isso, homens que apresentam infecções urinárias repetidas devem procurar avaliação médica para investigar a origem do problema. O que parece ser apenas mais uma infecção pode, em alguns casos, ser o primeiro sinal de uma alteração que precisa ser tratada.

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