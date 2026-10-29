SAÚDE DA MULHER

Infecção urinária que sempre volta? Menopausa pode estar por trás do problema

Queda do estrogênio pode favorecer infecções recorrentes e provocar sintomas semelhantes aos de uma cistite, mesmo sem bactéria

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:10

Infecção urinária que sempre volta? Menopausa pode estar por trás do problema Crédito: (Imagem: Peakstock | Shutterstock)

Uma infecção urinária que desaparece com o tratamento, mas volta semanas ou meses depois, pode indicar um quadro recorrente. A condição costuma ser caracterizada por dois episódios em seis meses ou três ao longo de um ano. Após a menopausa, a redução do estrogênio pode facilitar novas infecções e provocar sintomas semelhantes, mesmo quando não há presença de bactérias.

A ginecologista Bruna Paschoalim, especialista em estética íntima feminina, explica que a queda hormonal altera estruturas que ajudam a proteger o trato urinário. Com isso, a região fica mais suscetível a infecções e a outros problemas que podem ser confundidos com cistite.

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“Com a diminuição do estrogênio, a mucosa vaginal se torna mais fina, o pH sofre alterações e há redução de bactérias benéficas que participam da defesa da região. Esse ambiente pode favorecer a presença de micro-organismos associados à infecção urinária”, afirma a médica.

A recorrência é comum entre mulheres. A Associação Americana de Urologia estima que aproximadamente 60% terão ao menos um episódio de cistite bacteriana ao longo da vida. Entre aquelas que já tiveram uma infecção, de 20% a 40% podem apresentar um novo episódio.

A atualização de 2025 da diretriz da Associação Americana de Urologia alerta para os efeitos do uso repetido de antimicrobianos e o avanço da resistência bacteriana. Por isso, confirmar o diagnóstico e avaliar formas de prevenção é importante para evitar tratamentos desnecessários.

Menopausa pode provocar sintomas semelhantes aos de infecção urinária

A queda do estrogênio também pode levar à síndrome geniturinária da menopausa, condição que afeta a vulva, a vagina, a uretra e a bexiga. Entre as manifestações estão secura, irritação, ardor ao urinar, urgência e aumento da frequência urinária. Como esses sintomas podem se parecer com os de uma cistite, algumas mulheres recebem sucessivos tratamentos com antibióticos mesmo quando os exames não confirmam uma infecção bacteriana.

“Quando os sintomas voltam, é importante descobrir se estamos diante de uma nova infecção, de uma bactéria resistente ou de alterações geniturinárias relacionadas à menopausa. Repetir medicamentos sem essa diferenciação pode mascarar o problema e atrasar a conduta mais adequada”, explica Bruna.

A investigação considera o histórico dos episódios, os sintomas, os tratamentos anteriores e os resultados dos exames de urina. A urocultura pode identificar a bactéria responsável e ajudar a orientar a escolha do antibiótico. Também é necessário avaliar fatores que podem favorecer a recorrência, como diabetes, atividade sexual, uso de espermicidas, cálculos urinários, dificuldade para esvaziar a bexiga, prolapsos pélvicos e alterações na anatomia do trato urinário.

Estrogênio vaginal pode ajudar na prevenção

Quando a infecção bacteriana é confirmada, o tratamento é definido de acordo com o quadro clínico e, sempre que possível, com os resultados da cultura. Para prevenir novos episódios em mulheres na peri ou na pós-menopausa, a diretriz urológica atualizada em 2025 recomenda considerar o uso de estrogênio vaginal quando não houver contraindicação. A terapia atua localmente nos tecidos geniturinários e é diferente da reposição hormonal sistêmica, que possui indicações, doses e efeitos próprios.

Outras medidas podem incluir a correção da baixa ingestão de líquidos, o tratamento da constipação, a avaliação do esvaziamento da bexiga e a revisão de hábitos ou produtos que provoquem irritação na região íntima. Dependendo do caso, o médico também pode avaliar estratégias preventivas não hormonais ou medicamentosas.

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