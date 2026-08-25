SAÚDE

Insônia fatal: a doença rara que faz o paciente perder o sono até morrer

Condição priônica afeta uma região do cérebro responsável pelo sono e pode evoluir de dificuldade para dormir a alterações neurológicas graves

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:01

Insônia Crédito: Shutterstock

A insônia fatal é uma doença priônica extremamente rara e progressiva que destrói gradualmente a capacidade de dormir e, em sua evolução, pode levar à morte. A condição afeta o tálamo, região do cérebro fundamental para a regulação do sono e da vigília.



Existem duas formas conhecidas da doença. A insônia fatal familiar (IFF) é hereditária e está associada a uma mutação no gene PRNP, enquanto a insônia fatal esporádica (IFE) surge sem histórico familiar. Na forma familiar, a herança é autossômica dominante: uma única cópia do gene alterado é suficiente para desenvolver a doença, e filhos de pessoas portadoras têm 50% de chance de herdar a mutação.

A mutação provoca a produção de uma proteína priônica anormal, que se acumula no cérebro, principalmente no tálamo. Esse processo causa morte de neurônios e perda progressiva da função da região responsável pela regulação do sono.

Insônia 1 de 10

Os primeiros sinais podem ser confundidos com uma insônia comum. O paciente passa a ter dificuldade para adormecer e manter o sono, mesmo estando extremamente cansado. Com a progressão, ocorre redução do tempo total de sono, perda da arquitetura normal do sono, sonhos perturbadores, fadiga constante e alterações leves de concentração e memória.

Em estágios mais avançados, o quadro pode incluir perda quase completa do sono REM, alucinações, tremores e movimentos involuntários, alterações da temperatura corporal, suor excessivo, oscilações da pressão arterial e deterioração cognitiva. Na fase terminal, ocorre ausência completa de sono, demência progressiva, dificuldades para engolir e falar, perda significativa de peso e disfunção grave de funções do organismo.

Segundo especialistas, o diagnóstico pode ser difícil porque a doença é rara e os sintomas iniciais se parecem com os de outros transtornos do sono. Testes genéticos podem identificar a mutação relacionada à forma familiar, enquanto a polissonografia pode mostrar a perda progressiva do sono REM e alterações nos padrões de sono. Exames de imagem também podem revelar alterações no tálamo.

Atualmente, não existe cura ou tratamento específico para a insônia fatal. As medidas disponíveis são paliativas e buscam controlar os sintomas, oferecer conforto e melhorar a qualidade de vida. Entre elas estão medicamentos para agitação e ansiedade, suporte nutricional, fisioterapia e apoio psicológico.

Pesquisadores estudam biomarcadores para detectar a doença mais cedo e diferentes estratégias experimentais, incluindo abordagens para estabilizar ou reduzir proteínas priônicas, terapia gênica e imunoterapia. Nenhuma dessas alternativas, porém, é apresentada no material como tratamento eficaz disponível atualmente.