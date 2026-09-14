Internação pode piorar a saúde de idosos; veja 5 riscos que vão além da doença

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Perla Ribeiro
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:00
Tratar o problema que levou uma pessoa idosa ao serviço de saúde nem sempre significa que o cuidado terminou de forma segura. Uma internação pode resolver a questão clínica que motivou a busca por atendimento e, ao mesmo tempo, provocar perdas de mobilidade, alterações cognitivas e redução da autonomia.
Por isso, para o geriatra Eduardo Cruz, diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), o cuidado com a pessoa idosa precisa considerar mais do que a doença que está sendo tratada. “O olhar para o paciente idoso não pode ser linear. Não basta tratar a queixa que levou à internação e considerar que o paciente está pronto para a alta. É preciso avaliar se ele terá condições de retornar à rotina”, explica.
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Segundo o especialista, algumas medidas adotadas para proteger o idoso podem, inclusive, produzir outros problemas. Um exemplo é manter o paciente excessivamente restrito ao leito para evitar quedas, situação que pode contribuir para a perda de força e de capacidade funcional.
Quais são os principais riscos para idosos durante o atendimento?
A segurança do paciente envolve a prevenção de riscos e danos evitáveis durante a assistência à saúde. Para a pessoa idosa, alguns cuidados merecem atenção especial.
O que são os Cuidados Amigáveis à Pessoa Idosa?
É nesse contexto que os Cuidados Amigáveis à Pessoa Idosa propõem uma abordagem que considera não apenas a doença, mas também a preservação da capacidade funcional e da qualidade de vida.
“O cuidado realmente seguro para a pessoa idosa deve acontecer em um serviço amigável, no qual a prática profissional seja estruturada a partir de evidências científicas, não cause danos e esteja alinhada àquilo que realmente é importante para o idoso e seus familiares, evitando tratamentos fúteis”, afirma Eduardo.
Geriatra ajuda a equilibrar riscos e benefícios
Nesse tipo de abordagem, o geriatra pode contribuir para uma avaliação mais ampla, considerando os possíveis benefícios e riscos de cada intervenção. Entre as questões avaliadas estão o uso de medicamentos, alterações cognitivas, problemas de mobilidade, demência e fragilidade.
“Uma das funções do geriatra é avaliar os possíveis impactos do uso de medicamentos, reconhecer alterações cognitivas, problemas de mobilidade e condições como demência e fragilidade. Isso ajuda a calibrar a intensidade do tratamento de acordo com as necessidades e características individuais”, explica. A proposta não é deixar de tratar doenças, mas evitar que o tratamento de um problema acabe provocando perdas que poderiam ser prevenidas.
Segurança não é apenas evitar quedas
A prevenção de quedas é um exemplo de como diferentes objetivos precisam ser equilibrados. Restringir a movimentação do paciente pode parecer uma maneira de protegê-lo, mas a falta prolongada de movimento pode contribuir para perda de força e piora da capacidade de caminhar.
O cuidado, portanto, precisa buscar uma forma de reduzir o risco de queda sem transformar o paciente em alguém completamente dependente ou imóvel. “O objetivo primordial é garantir a segurança na assistência à saúde, mas busca-se minimizar também o declínio funcional dos pacientes idosos após a passagem pelos equipamentos de saúde”, afirma Eduardo. Além da atuação do geriatra, o especialista destaca a importância da integração com equipes de reabilitação e profissionais de Gerontologia, que podem contribuir para preservar a funcionalidade durante todo o processo de cuidado.
A segurança do paciente idoso começa antes mesmo da alta: envolve identificar corretamente a pessoa, manter uma comunicação adequada entre profissionais e setores, administrar medicamentos com segurança, prevenir infecções, evitar quedas e lesões por pressão e, ao mesmo tempo, preservar aquilo que permite ao idoso continuar vivendo com autonomia, funcionalidade e qualidade de vida.