LONGEVIDADE

Internação pode piorar a saúde de idosos; veja 5 riscos que vão além da doença

Especialista alerta que imobilidade, alterações cognitivas, uso de medicamentos e delirium podem comprometer a autonomia durante ou após a passagem pelo hospital

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:00

Internação pode piorar a saúde de idosos; veja 5 riscos que vão além da doença Crédito: Freepik

Tratar o problema que levou uma pessoa idosa ao serviço de saúde nem sempre significa que o cuidado terminou de forma segura. Uma internação pode resolver a questão clínica que motivou a busca por atendimento e, ao mesmo tempo, provocar perdas de mobilidade, alterações cognitivas e redução da autonomia.

Por isso, para o geriatra Eduardo Cruz, diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), o cuidado com a pessoa idosa precisa considerar mais do que a doença que está sendo tratada. “O olhar para o paciente idoso não pode ser linear. Não basta tratar a queixa que levou à internação e considerar que o paciente está pronto para a alta. É preciso avaliar se ele terá condições de retornar à rotina”, explica.

Novo residencial para idosos em Salvador 1 de 8

Segundo o especialista, algumas medidas adotadas para proteger o idoso podem, inclusive, produzir outros problemas. Um exemplo é manter o paciente excessivamente restrito ao leito para evitar quedas, situação que pode contribuir para a perda de força e de capacidade funcional.

Quais são os principais riscos para idosos durante o atendimento?

A segurança do paciente envolve a prevenção de riscos e danos evitáveis durante a assistência à saúde. Para a pessoa idosa, alguns cuidados merecem atenção especial.

1. Perda de mobilidade

Evitar quedas é importante, mas impedir que o idoso se movimente pode trazer consequências. A permanência prolongada no leito pode favorecer a perda de massa muscular e dificultar ainda mais a caminhada e a realização de atividades cotidianas. O desafio, segundo Eduardo, é proteger sem retirar do paciente a possibilidade de se movimentar com segurança.

2. Alterações cognitivas

A avaliação da cognição também faz parte da segurança durante o atendimento. De acordo com o geriatra, quando um déficit cognitivo não é reconhecido, pode haver dificuldade para avaliar a capacidade do paciente de participar de decisões relacionadas a procedimentos e tratamentos. “Por vezes, acaba-se por obter consentimento para procedimentos de alta complexidade e com grande risco à saúde a partir de pacientes sem capacidade de julgamento de situações complexas”, alerta.

3. Delirium

Outro risco importante durante uma internação é o delirium, também conhecido como estado confusional agudo. O quadro pode ser desencadeado por diferentes fatores, como uso ou retirada de medicamentos, infecções, alterações metabólicas, dor, alterações sensoriais e outras doenças.

O próprio ambiente hospitalar também pode contribuir para a desorientação. Excesso de ruído, desconforto térmico e ausência de referências familiares são alguns dos fatores mencionados pelo especialista. O paciente pode apresentar agitação, alucinações e confusão.

Quando esses sinais não são reconhecidos como parte de um quadro clínico, podem ser interpretados simplesmente como comportamento de uma pessoa inquieta, impaciente ou “teimosa”. Segundo Eduardo, isso pode levar ao uso de doses elevadas de sedativos ou até à contenção física do paciente.

“Como consequência, usam-se altas doses de sedativos, que podem provocar sérias implicações respiratórias, cardiovasculares e neurológicas e, em alguns casos, chega-se a amarrar o paciente ao leito. Essa é uma conduta que pode provocar sérias consequências físicas e mentais, além de representar uma violação da dignidade”, afirma.



4. Riscos relacionados aos medicamentos

A resposta da pessoa idosa a medicamentos pode ser diferente da observada em adultos mais jovens. Por isso, a avaliação das medicações utilizadas pelo paciente é parte importante do cuidado. O geriatra destaca que a idade, sozinha, não deve determinar a escolha ou a suspensão de um tratamento.

“Um idoso não é um adulto mais velho. É um indivíduo diferente do ponto de vista do funcionamento dos seus sistemas orgânicos e da resposta aos fármacos e outros tratamentos. Além disso, a velhice é extremamente heterogênea”, afirma. Para o especialista, o tratamento precisa considerar as características individuais de cada paciente.





5. Perda de autonomia

Uma das principais consequências de um cuidado inadequadamente planejado pode ser o declínio da capacidade funcional, que envolve a integração entre mente e corpo e determina o quanto a pessoa consegue realizar suas atividades de forma independente. “A capacidade funcional, que representa a integração da mente com o corpo, é a medida mais significativa sobre se estamos fazendo um bom cuidado ou não”, destaca Eduardo.

Por isso, a alta hospitalar não deve considerar apenas se a doença que motivou a internação está controlada. Também é necessário avaliar se o paciente terá condições de retomar sua rotina e manter o máximo possível de independência.

O que são os Cuidados Amigáveis à Pessoa Idosa?

É nesse contexto que os Cuidados Amigáveis à Pessoa Idosa propõem uma abordagem que considera não apenas a doença, mas também a preservação da capacidade funcional e da qualidade de vida.

Uma das principais referências desse modelo é a estrutura dos 4Ms:

Mente;

Mobilidade;

Medicação

O que importa para o paciente.

“O cuidado realmente seguro para a pessoa idosa deve acontecer em um serviço amigável, no qual a prática profissional seja estruturada a partir de evidências científicas, não cause danos e esteja alinhada àquilo que realmente é importante para o idoso e seus familiares, evitando tratamentos fúteis”, afirma Eduardo.

Geriatra ajuda a equilibrar riscos e benefícios

Nesse tipo de abordagem, o geriatra pode contribuir para uma avaliação mais ampla, considerando os possíveis benefícios e riscos de cada intervenção. Entre as questões avaliadas estão o uso de medicamentos, alterações cognitivas, problemas de mobilidade, demência e fragilidade.

“Uma das funções do geriatra é avaliar os possíveis impactos do uso de medicamentos, reconhecer alterações cognitivas, problemas de mobilidade e condições como demência e fragilidade. Isso ajuda a calibrar a intensidade do tratamento de acordo com as necessidades e características individuais”, explica. A proposta não é deixar de tratar doenças, mas evitar que o tratamento de um problema acabe provocando perdas que poderiam ser prevenidas.

Segurança não é apenas evitar quedas

A prevenção de quedas é um exemplo de como diferentes objetivos precisam ser equilibrados. Restringir a movimentação do paciente pode parecer uma maneira de protegê-lo, mas a falta prolongada de movimento pode contribuir para perda de força e piora da capacidade de caminhar.

O cuidado, portanto, precisa buscar uma forma de reduzir o risco de queda sem transformar o paciente em alguém completamente dependente ou imóvel. “O objetivo primordial é garantir a segurança na assistência à saúde, mas busca-se minimizar também o declínio funcional dos pacientes idosos após a passagem pelos equipamentos de saúde”, afirma Eduardo. Além da atuação do geriatra, o especialista destaca a importância da integração com equipes de reabilitação e profissionais de Gerontologia, que podem contribuir para preservar a funcionalidade durante todo o processo de cuidado.