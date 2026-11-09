SAÚDE DO CORAÇÃO

Internações de homens por infarto crescem 46% na Bahia em cinco anos

Dados do DataSUS mostram avanço dos casos no estado; público masculino concentra cerca de 60% das hospitalizações pela doença

Lucas Pereira

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:10

O público masculino representa quase 60% dos casos de internação por infarto na Bahia Crédito: Ilustrativa/Pexels

As internações de homens por infarto cresceram 46,1% na Bahia entre janeiro e julho dos últimos cinco anos, passando de 2.906 registros, em 2021, para 4.245, em 2026. Os dados do DataSUS, do Ministério da Saúde (MS), mostram que o avanço acompanha a alta geral dos casos no estado, que saltaram de 4.781 para 7.076 no mesmo intervalo, uma elevação de 48%. Os homens representam aproximadamente 60% das hospitalizações por infarto agudo do miocárdio na Bahia.

No acumulado de todo o ano entre 2021 a 2025, houve um aumento de 22% nos casos de internação por infarto na Bahia, com um total de 50,8 mil registros. No Brasil, o cenário é ainda maior: foi um crescimento de 40,17% e 199,8 mil internações por infarto agudo do miocárdio em 2025. Dentre os fatores que podem justificar o problema, de acordo com o cardiologista da Rede D’Or e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Rodrigo Morel, estão o envelhecimento da população (visto que o risco aumenta com a idade), e problemas como hipertensão e diabetes.

Para além disso, outros pontos destacáveis são “a alimentação rica em produtos ultraprocessados, a falta de atividade física, a privação de sono e o estresse crônico contribuem para um ambiente desfavorável à saúde cardiovascular”, explica, complementado que a “rotina agitada, por si só, não é uma causa direta de infarto. Entretanto, o estresse persistente pode favorecer alterações da pressão arterial e comportamentos prejudiciais, como tabagismo, alimentação inadequada e sedentarismo”.

Os dados de mortalidade, conforme apuração do CORREIO, mostram que foram registrados no país uma média de 14 mil mortes por infarto no mesmo período; entre janeiro e agosto deste ano já foram 8.187 casos. O problema, de acordo com o cardiologista, apresenta como sintoma mais característico "uma dor ou sensação de aperto no peito, geralmente no centro do tórax, que pode se espalhar para os braços, costas, pescoço ou mandíbula", podendo ainda ocorrer "falta de ar, suor frio, náuseas, tontura e mal-estar intenso".

O infarto acontece quando alguma parte do músculo cardíaco fica sem receber quantidades suficientes de oxigênio e isso faz com que haja deterioração e morte das células. Dentre as causas citadas pelo Dr. Rodrigo aparecem coágulos formados pelo acúmulo de colesterol nas artérias sanguíneas (aterosclerose), casos de espasmos das artérias coronárias e situações em que o coração pede mais oxigênio do que o organismo consegue fornecer.

O público masculino representa quase 60% dos casos de internação por infarto no estado, cerca de 30 mil registros entre 2021 e 2025. No país, foram 63,52%, quase 546 mil em um universo de 859 mil casos. Segundo o especialista, “de maneira geral, os homens apresentam doença coronariana mais precocemente do que as mulheres. Essa diferença envolve fatores hormonais, metabólicos e comportamentais”.

Como os homens costumam procurar menos os serviços de saúde do que as mulheres, há uma chance maior de problemas passarem despercebidos e só serem diagnosticados quando o quadro exige internação. Ainda assim, o cardiologista destaca que:

“O aumento das internações não significa necessariamente que a ocorrência de novos infartos tenha crescido na mesma proporção. Mudanças no acesso aos hospitais, no diagnóstico, nos registros e a retomada dos atendimentos após a pandemia também podem influenciar essas estatísticas”.

O que você precisa saber sobre infarto 1 de 6

Preocupação com os jovens

A preocupação dos especialistas também está no aparecimento cada vez mais precoce dos problemas cardíacos nos jovens. Vale lembrar que um estudo divulgado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) apontou que quase 40% de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos se mostraram hipertensos e pré-hipertensos.

No Brasil, em 2025, foram registrados 165 internações por infarto em jovens entre 15 e 19 anos (aumento de 47,32% em relação à 2021); já no público entre 20 e 29 anos, foram cerca de 33% e 1.272 casos.

Esse quadro de “exposição cada vez mais precoce aos fatores de risco cardiovasculares” tem feito com que problemas apareçam antes do natural. Mais que isso, “o uso de drogas estimulantes, como cocaína e anfetaminas, o uso indiscriminado de testosterona e outros esteroides anabolizantes, especialmente quando utilizadas em doses elevadas e sem indicação médica, podem alterar o colesterol, elevar a pressão arterial, favorecer a formação de coágulos e acelerar a aterosclerose”.

Apesar de ser menos comum, o cardiologista lembra que “o dado reforça a necessidade de ampliar a educação cardiovascular entre adolescentes, especialmente sobre os riscos associados ao tabagismo, às drogas estimulantes e ao uso de hormônios sem indicação médica. A juventude não oferece proteção absoluta contra doenças cardiovasculares, a prevenção deve começar cedo”.

A forma de evitar o problema inclui uma alimentação equilibrada, com redução no consumo de ultraprocessados, a prática regular de atividade física, não fumar, evitar o uso de drogas e anabolizantes, além do controle do peso e de uma boa qualidade do sono.

Para além disso, o controle e acompanhamento médico devem ocorrer de acordo com o perfil de cada pessoa. Em relação aos exames preventivos, não existe uma idade única nem a necessidade de realizar uma bateria anual de exames cardiológicos em todas as pessoas. “A frequência das avaliações depende do risco de cada pessoa. Indivíduos saudáveis, com exames normais e baixo risco, podem ter intervalos maiores entre as avaliações. Já pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol elevado ou histórico familiar de doença cardiovascular precoce necessitam de acompanhamento mais próximo”, explica o doutor Morel.