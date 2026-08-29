ATIVIDADE FÍSICA

Iogurte proteico ajuda na recuperação após o treino? Veja quando ele pode ser uma opção

Prático e pronto para o consumo, alimento pode complementar a ingestão de proteína quando não é possível fazer uma refeição logo após a atividade física

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:00

Iogurte Crédito: Reprodução

Depois do treino, a fome pode aparecer antes de haver tempo para uma refeição completa. Entre a academia e o trabalho, uma corrida e os compromissos do dia, nem sempre é possível parar para cozinhar ou sentar à mesa. É nesse intervalo que opções práticas e com boa quantidade de proteína, como os iogurtes proteicos, podem ganhar espaço na rotina de quem pratica atividade física.

A proteína tem papel importante na manutenção e na construção dos tecidos musculares e, por isso, costuma fazer parte da alimentação de quem pratica exercícios com diferentes objetivos. Quando a próxima refeição ainda está distante, uma fonte de proteína após a atividade pode contribuir para a recuperação. Mas isso não significa que todo praticante precise recorrer a suplementos ou produtos específicos depois de cada treino.

Pratos saudáveis e ricos de proteína 1 de 11

“O suplemento é uma ferramenta que pode ser útil em situações específicas, mas não substitui uma alimentação equilibrada. O mais importante é garantir que o organismo receba a quantidade adequada de proteínas ao longo do dia, de acordo com o nível de atividade física e os objetivos de cada pessoa”, explica Paulo Cintra, sócio-fundador da Natural Gurt e presidente do Conselho Nacional das Indústrias de Laticínios (CONIL).

Proteína não está apenas no whey

O whey protein é uma das alternativas mais conhecidas entre quem frequenta academias, mas está longe de ser a única maneira de incluir proteína na alimentação. Carnes, ovos, leite e derivados também são fontes do nutriente e podem ser distribuídos ao longo das refeições e dos lanches.

Nesse contexto, os iogurtes proteicos aparecem como uma alternativa especialmente ligada à praticidade. Prontos para o consumo e fáceis de transportar, podem ser levados para o trabalho, consumidos depois da academia ou incluídos em um lanche quando não há tempo para uma refeição completa. A ideia não é necessariamente substituir uma refeição, mas encontrar uma opção que ajude a compor a ingestão de proteína ao longo do dia.

Como deixar o iogurte mais completo?

O iogurte proteico pode ser consumido sozinho, mas também pode fazer parte de uma combinação mais completa. Frutas, aveia e oleaginosas são algumas possibilidades de acompanhamento, dependendo das preferências e das necessidades de cada pessoa. A escolha permite variar o lanche conforme o momento. Depois de um treino, por exemplo, o iogurte pode ser uma alternativa prática enquanto a próxima refeição não chega. Em outras situações, pode integrar um lanche da rotina.

“Os iogurtes proteicos unem praticidade e aporte de proteína. Podem ser consumidos sozinhos ou combinados com frutas, aveia e oleaginosas, de acordo com a necessidade e a preferência de cada pessoa”, destaca Cintra.

Quanto de proteína é necessário?

Não existe uma quantidade única de proteína que sirva para todos os praticantes de atividade física. A necessidade pode variar conforme o tipo e a frequência dos exercícios, a intensidade dos treinos, a composição corporal e os objetivos individuais. Por isso, mais importante do que concentrar toda a atenção no alimento consumido imediatamente após o exercício é observar a ingestão de proteína ao longo de todo o dia.