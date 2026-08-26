GENÉTICA

Irmãos podem ter ancestrais diferentes no DNA? Entenda por que os resultados dos testes não são iguais

Filhos dos mesmos pais recebem combinações genéticas diferentes e podem apresentar percentuais distintos de ancestralidade; veja o que os testes revelam

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:44

Irmãos podem ter ancestrais diferentes no DNA? Entenda por que os resultados dos testes não são iguais Crédito: Divulgação

Um sobrenome italiano, histórias sobre um bisavô português ou fotografias antigas de parentes que chegaram ao Brasil. Muitas famílias guardam pistas sobre suas origens em documentos, relatos e lembranças que passam de uma geração para outra. Mas parte dessa história também está registrada no DNA — e pode revelar diferenças curiosas até mesmo entre irmãos.

Filhos do mesmo pai e da mesma mãe podem receber resultados diferentes em testes de ancestralidade. Um irmão, por exemplo, pode apresentar uma proporção maior de determinada ancestralidade do que o outro, mesmo que ambos tenham exatamente os mesmos pais.

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A diferença está na forma como o material genético é transmitido de uma geração para outra. Cada filho recebe aproximadamente 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai, mas os segmentos herdados não são necessariamente os mesmos entre os irmãos. Durante a formação dos óvulos e dos espermatozoides, ocorre uma reorganização de segmentos dos cromossomos. Esse processo, chamado de recombinação genética, faz com que cada gestação resulte em uma combinação própria de material genético.

“Quando falamos que dois irmãos recebem metade do DNA da mãe e metade do pai, é fácil imaginar que essa divisão seja igual para todos os filhos, mas não é assim que acontece. Cada um recebe uma combinação própria e, por isso, um irmão pode carregar mais segmentos associados a determinada ancestralidade do que o outro”, explica Ricardo Di Lazzaro, médico doutor em genética e fundador da Genera, marca da Dasa.

Brasil tem mistura de ancestralidades

Essa diversidade genética ganha contornos ainda mais complexos no Brasil, país marcado pela miscigenação e por diferentes movimentos populacionais ao longo da história. Um estudo publicado em 2026 na revista científica Scientific Reports, por exemplo, analisou marcadores genéticos de 302 indígenas de populações do Norte e Centro-Oeste do Brasil e encontrou diferenças expressivas entre os grupos estudados.

A estimativa de ancestralidade ameríndia variou de 47,1% entre Jaguapiru e Bororó a 74,1% entre os Tiriyó. Os pesquisadores também identificaram diferentes proporções de ancestralidade europeia e africana entre as populações analisadas. Dentro de uma mesma família, porém, a diferença pode aparecer por outro mecanismo: a combinação aleatória dos segmentos genéticos herdados dos pais.

Por isso, mesmo que dois irmãos tenham a mesma origem familiar, os testes podem apontar percentuais diferentes para determinadas regiões ou populações.

A genética não aparece apenas na aparência

A recombinação genética também ajuda a explicar por que irmãos podem apresentar predisposições diferentes para algumas condições de saúde presentes na família. Cada filho recebe uma combinação própria de variantes genéticas dos pais. Em doenças comuns e multifatoriais, como diabetes tipo 2 e hipertensão, a genética representa apenas uma parte do risco. Há também influência de hábitos, ambiente e outros fatores.

A ancestralidade pode fornecer outras pistas. Algumas variantes associadas a determinadas doenças são mais frequentes em certas populações. A fibrose cística, por exemplo, apresenta maior frequência em populações de ancestralidade europeia. Já a doença falciforme é mais frequente em pessoas com ancestralidade africana.

Isso, porém, não significa que essas doenças sejam exclusivas desses grupos ou que a ancestralidade, sozinha, determine quem desenvolverá uma determinada condição. A aparência também está longe de revelar toda a complexidade genética de uma pessoa.

“Cor da pele, textura do cabelo, formato dos olhos e outras características correspondem a uma parcela das informações presentes no genoma. Irmãos podem herdar combinações diferentes de variantes genéticas, inclusive algumas relacionadas à saúde. Por isso, compartilhar os mesmos pais não significa ter exatamente as mesmas predisposições genéticas”, afirma Di Lazzaro.



O que um teste de ancestralidade consegue revelar?

Os testes de ancestralidade analisam milhares de marcadores distribuídos pelo DNA. Essas informações são comparadas com bancos genéticos que reúnem dados de populações de diferentes regiões do mundo.

Segundo Fernanda Soardi, consultora em genética e genômica do Lustosa, marca Dasa em Minas Gerais, o resultado pode indicar, em percentuais, diferentes componentes de ancestralidade que nem sempre aparecem nos relatos familiares ou podem ser percebidos pela aparência.

Esses percentuais, no entanto, são estimativas. Os resultados podem variar de acordo com as populações utilizadas como referência na análise. No Brasil, essa investigação pode apresentar uma diversidade especialmente grande justamente pela formação histórica da população, marcada por séculos de encontros entre diferentes povos.

“No Brasil, essa investigação pode trazer resultados especialmente diversos. A formação da população brasileira reúne séculos de encontros entre povos indígenas, africanos, europeus e grupos que chegaram ao país em diferentes movimentos migratórios”, conclui Fernanda Soardi.