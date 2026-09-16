SAÚDE MENTAL

Jejum de estímulos: veja como reduzir notificações e recuperar a concentração em uma rotina hiperconectada

Silenciar alertas, estabelecer horários para mensagens e criar períodos sem celular podem ajudar a diminuir interrupções e tornar o uso da tecnologia mais consciente

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:30

Jejum de estímulos: veja como reduzir notificações e recuperar a concentração em uma rotina hiperconectada Crédito: Imagem gerada pela IA

Responder rapidamente a mensagens, acompanhar várias conversas ao mesmo tempo e permanecer disponível mesmo fora do expediente se tornaram hábitos comuns em uma rotina cada vez mais conectada. Nesse cenário, criar momentos de pausa pode ser uma forma de recuperar a concentração, o descanso e a capacidade de escolher onde colocar a atenção. É nesse contexto que ganhou espaço a expressão “jejum de estímulos”, usada para descrever a redução deliberada e periódica de notificações, redes sociais, e-mails, mensagens instantâneas e outras fontes de interrupção.

A proposta não exige abandonar completamente a tecnologia. Pode começar com medidas simples, como silenciar notificações que não são essenciais, reservar períodos sem redes sociais, evitar o celular durante as refeições e estabelecer horários específicos para consultar mensagens. Para Clécio Branco, psicólogo e filósofo responsável pela frente de saúde emocional e comportamento do Rituaali Clínica & Spa, a questão está relacionada à cultura de disponibilidade permanente.

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“Vivemos em uma cultura que transformou a disponibilidade permanente em virtude. A pessoa sente que precisa responder, acompanhar e estar informada o tempo todo”. Segundo o especialista, criar momentos nos quais não seja necessário reagir imediatamente pode ajudar a recuperar a presença, organizar os pensamentos e perceber o que realmente merece atenção.

O que acontece quando somos interrompidos o tempo todo?

Pesquisas sobre atenção e comportamento digital indicam que interrupções frequentes podem interferir em tarefas que exigem concentração. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Irvine, apresentado na conferência CHI, analisou os efeitos das interrupções no ambiente de trabalho.

Os resultados indicaram que as pessoas conseguiam compensar parte do tempo perdido trabalhando mais rapidamente, mas esse processo estava associado a maior estresse, frustração e pressão de tempo. Outra pesquisa, publicada no Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, identificou que a simples chegada de uma notificação de celular pode prejudicar o desempenho em uma tarefa que exige atenção, mesmo quando a pessoa não interage diretamente com o aparelho.

Isso significa que a interrupção pode começar antes mesmo de a mensagem ser aberta. O aviso de que uma nova informação chegou já pode disputar espaço com a atividade que estava sendo realizada.

Checar o celular constantemente também está ligado ao estresse

Uma pesquisa da American Psychological Association com adultos nos Estados Unidos identificou que 86% dos entrevistados verificavam e-mails, mensagens de texto e redes sociais constantemente ou com frequência. Entre os chamados constant checkers, o nível médio de estresse relatado foi de 5,3 em uma escala de zero a dez, contra 4,4 entre aqueles que verificavam os dispositivos com menor frequência.

O levantamento também mostrou que 65% dos participantes consideravam importante se desconectar periodicamente para a saúde mental. Entre eles, 28% disseram praticar algum tipo de desconexão digital.

Uso de redes sociais e saúde emocional

A relação entre tecnologia e bem-estar, porém, não pode ser resumida apenas à quantidade de horas diante das telas. Uma revisão sistemática com metanálise publicada em 2024 reuniu 182 estudos e mais de 1,1 milhão de participantes. O trabalho encontrou associações pequenas, mas significativas, entre o uso de redes sociais e sintomas de depressão e ansiedade.

Quando o uso era considerado problemático, as associações eram mais consistentes com depressão, ansiedade, problemas de sono e menor bem-estar. Os pesquisadores, no entanto, destacaram a heterogeneidade dos estudos e a necessidade de pesquisas longitudinais para compreender melhor essas relações.

Outra metanálise, também publicada em 2024, analisou 26 estudos com 8.147 participantes sobre estratégias de desconexão digital. Os resultados apontaram melhora estatisticamente significativa no bem-estar subjetivo e psicológico após intervenções destinadas a reduzir estímulos digitais. Os efeitos, porém, variaram conforme a duração da intervenção, o contexto e o comportamento analisado.

Não é apenas uma questão de tempo de tela

Para Clécio Branco, a discussão sobre o uso da tecnologia precisa considerar também o estado de disponibilidade permanente da atenção. Uma pessoa pode passar relativamente pouco tempo nas redes sociais e, ainda assim, interromper repetidamente o que está fazendo para conferir notificações, mensagens ou atualizações.

“A pergunta relevante envolve a disponibilidade permanente da atenção. Uma pessoa pode passar pouco tempo no celular e ainda assim permanecer condicionada a verificar notificações, mensagens e atualizações ao longo do dia”. Nesse sentido, o objetivo do jejum de estímulos não seria simplesmente reduzir o número de minutos diante da tela, mas recuperar a capacidade de decidir quando e para que direcionar a atenção.

Como fazer um jejum de estímulos?

A mudança pode começar de maneira gradual, sem a necessidade de eliminar completamente o uso do celular ou das redes sociais.

Algumas possibilidades são:

Desativar notificações não essenciais;

estabelecer horários específicos para consultar mensagens;

reservar períodos do dia sem redes sociais;

evitar o celular durante as refeições;

criar momentos de descanso com menor exposição às telas;

fazer caminhadas sem notificações;

organizar períodos de concentração sem interrupções digitais;

estabelecer acordos de disponibilidade no ambiente profissional.



A ideia é encontrar mudanças que possam ser mantidas no cotidiano. Para algumas pessoas, isso pode significar uma refeição sem celular; para outras, uma caminhada, alguns minutos de silêncio ou um período específico do dia sem redes sociais.

Trabalho também pode alimentar a hiperconexão

A disponibilidade constante não está restrita à vida pessoal. No ambiente profissional, reuniões consecutivas, mensagens fora do expediente e expectativa de resposta imediata podem reduzir os períodos necessários para concentração e recuperação. Para quem ocupa posições de liderança, a gestão desses estímulos pode ter impacto adicional.

Tomar decisões, lidar com situações complexas e conduzir conversas importantes exige espaços que favoreçam atenção e organização do pensamento. Por isso, estabelecer limites de disponibilidade também pode fazer parte de uma relação mais equilibrada com a tecnologia.

Menos estímulos também fazem parte da experiência de bem-estar

Em Penedo, na região da Serra da Mantiqueira, o Rituaali Clínica & Spa combina Medicina do Estilo de Vida, comportamento, natureza, movimento, alimentação e práticas voltadas ao relaxamento. A proposta é criar um ambiente com menor volume de estímulos e uma programação direcionada à revisão de hábitos.

“Quando uma pessoa passa alguns dias em um ambiente com menos estímulos, ela começa a perceber o quanto estava acostumada a preencher cada intervalo com alguma informação.” Segundo Clécio, a experiência pode ajudar a identificar hábitos que precisam ser revistos e escolhas que podem ser levadas de volta para a rotina.

A ideia é criar pausas possíveis