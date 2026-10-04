ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Leite antes de dormir, no café ou após o treino: entenda o que muda em cada horário

A bebida pode ser incluída em diferentes momentos do dia, mas o efeito na rotina depende do objetivo, da alimentação e das necessidades de cada pessoa

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:10

Leite antes de dormir, no café ou após o treino: entenda o que muda em cada horário Crédito: Imagem: Photoongraphy | Shutterstock

Existe um horário certo para beber leite? A dúvida aparece com frequência, especialmente quando diferentes momentos do dia são apontados como mais vantajosos para aproveitar os nutrientes da bebida. Na prática, porém, não existe um horário universal considerado o melhor. O leite pode fazer parte do café da manhã, dos lanches, da alimentação após o exercício e até da ceia, dependendo dos hábitos e das necessidades nutricionais de cada pessoa.

Naturalmente fonte de proteínas de alta qualidade, cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B, a bebida pode contribuir para uma alimentação variada e equilibrada. “Não existe um horário universal para consumir leite. Além de nutritivo, ele é um alimento prático, acessível e versátil, que pode ser incorporado em diversos momentos do dia e até mesmo como ingrediente de diferentes preparações culinárias”, explica a nutricionista Carla Pelliciari.

Aquecer água e leite no microondas 1 de 7

Leite no café da manhã

O café da manhã é um dos momentos mais tradicionais para consumir leite. A bebida pode ser combinada com outros alimentos para aumentar a variedade de nutrientes da refeição. Além do café com leite, é possível usar a bebida em vitaminas com frutas e aveia, panquecas ou acompanhando pães e tapiocas. “O café da manhã é uma refeição importante para começar o dia e uma boa oportunidade para incluir diferentes grupos de alimentos e nutrientes na rotina”, afirma Carla.

Leite no lanche da tarde

A bebida também pode ser uma alternativa para os lanches entre as principais refeições. Pode ser consumida pura ou utilizada no preparo de bebidas como matcha latte, mocaccino, chai latte, café gelado e smoothies. Segundo a nutricionista, incluir fontes de proteína ao longo do dia pode ser importante, e o leite pode contribuir para esse consumo de forma prática.

E depois do treino?

O leite também pode entrar na alimentação após a atividade física. A bebida reúne proteínas de alta qualidade e carboidratos, além de conter uma quantidade significativa de água. Por isso, pode fazer parte de estratégias alimentares voltadas à recuperação depois do exercício. A quantidade e a combinação com outros alimentos, porém, devem considerar as necessidades individuais e os objetivos de cada pessoa.

Beber leite antes de dormir ajuda no sono?

O hábito de tomar leite antes de dormir é bastante tradicional e também tem sido estudado em relação à qualidade do sono. A bebida contém triptofano, aminoácido envolvido na produção de serotonina e melatonina, substâncias que participam da regulação do ciclo do sono. Isso não significa, entretanto, que beber leite tenha um efeito semelhante ao de um medicamento para dormir.

“O leite pode ser uma bebida muito interessante para a ceia, mas é importante lembrar que seu efeito não deve ser entendido como o de um alimento que provoca sono, mas como parte de uma alimentação e de uma rotina que podem favorecer um descanso adequado”, explica Carla.

Existe um horário melhor?

A resposta depende mais da rotina e das necessidades nutricionais do que do relógio. O leite pode aparecer em diferentes refeições e também ser utilizado em preparações como molhos, massas e tortas. Por isso, não é necessário criar uma regra rígida para determinar quando a bebida deve ser consumida.