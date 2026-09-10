ALIMENTAÇÃO

Leite integral engorda? Estudo mostra o que acontece quando alimento é incluído na dieta todos os dias

Ensaio clínico acompanhou 74 adultos por 12 semanas e não encontrou diferença significativa no peso ou na gordura corporal entre quem consumiu laticínios integrais e quem seguiu uma dieta com restrição de gordura

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05:00

Leite Crédito: Shutterstock

Por muitos anos, o leite integral e outros laticínios ricos em gordura foram tratados com cautela por quem buscava controlar o peso. Um novo estudo, porém, sugere que a presença desses alimentos na dieta não deve ser avaliada apenas pela quantidade de gordura.

Publicado no The Journal of Nutrition, o ensaio clínico acompanhou 74 adultos com sobrepeso ou obesidade durante 12 semanas e comparou diferentes estratégias alimentares. Os pesquisadores não encontraram diferenças significativas no peso corporal, na composição corporal ou em marcadores cardiometabólicos entre os participantes que consumiram três porções diárias de laticínios integrais e aqueles submetidos a uma dieta com restrição calórica e baixo consumo de laticínios. Entre os alimentos utilizados no estudo estavam leite integral com 3,25% de gordura, iogurte grego com 2% e queijo com 31%.

Adesivo para lactose 1 de 5

O que os participantes consumiram

Os voluntários receberam orientação para seguir um padrão alimentar saudável baseado no Guia Alimentar do Canadá e foram divididos em três grupos. Um deles seguiu uma dieta com restrição calórica e baixo consumo de laticínios. Outro substituiu a restrição de 500 calorias pela inclusão de três porções diárias de laticínios integrais. O terceiro também consumiu as três porções diariamente, mas sem restrição energética.

Ao final das 12 semanas, os pesquisadores observaram que a inclusão dos laticínios integrais aumentou a ingestão de nutrientes como proteínas e cálcio, frequentemente consumidos em quantidade insuficiente pela população. Os participantes que consumiram esses alimentos também relataram maior sensação de saciedade. Segundo o material do estudo, esse fator pode contribuir para uma redução espontânea da ingestão de calorias ao longo do dia.

Mesmo com o consumo dos laticínios integrais, não houve ganho significativo de peso ou aumento da gordura corporal. Também não foram observadas alterações desfavoráveis em indicadores como glicemia e perfil lipídico em comparação com o grupo submetido à restrição calórica e ao baixo consumo de laticínios.

Gordura não deve ser analisada de forma isolada

Para o nutricionista Pedro Perim, os resultados reforçam a importância de avaliar os alimentos dentro do contexto da alimentação, e não apenas pela quantidade de determinado nutriente. “As evidências atuais indicam que a matriz dos alimentos pode influenciar o impacto dos nutrientes no organismo”.

Segundo o especialista, no caso do leite, a gordura está inserida em uma composição que também reúne proteínas, lactose, cálcio e outros nutrientes. Por isso, analisar somente o teor de gordura pode levar a uma interpretação incompleta sobre os efeitos do alimento no organismo. O nutricionista também destaca o valor nutricional do leite, que é fonte de proteínas de alto valor biológico, cálcio e vitaminas do complexo B e pode fazer parte de uma alimentação variada.

Isso significa que leite integral é melhor?

Não necessariamente. O estudo não estabelece que o leite integral seja superior às versões semidesnatada ou desnatada para todas as pessoas. A escolha, segundo Perim, deve considerar as necessidades nutricionais, os objetivos e as condições clínicas de cada indivíduo.

Os resultados também não significam que o consumo ilimitado de laticínios integrais seja capaz de evitar o ganho de peso. O que o ensaio sugere é que a inclusão de três porções diárias desses alimentos, dentro do contexto alimentar analisado, não levou aos efeitos negativos sobre peso e composição corporal que poderiam ser esperados apenas pela maior quantidade de gordura.

O estudo utilizou como referência o Guia Alimentar do Canadá. O material também destaca que as recomendações sobre laticínios variam entre países e cita que tanto o Guia Alimentar para a População Brasileira quanto o guia alimentar americano reconhecem o leite como parte de um padrão alimentar saudável.