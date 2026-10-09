DOENÇAS HEMATOLÓGICAS

Leucemia, linfoma e mieloma: 12 mitos e verdades sobre doenças do sangue que merecem atenção

Cansaço persistente, ínguas e dores ósseas podem ter diferentes causas; oncologista explica as diferenças entre tumores hematológicos e anemias e alerta para sinais que precisam de investigação.

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:49

Leucemia, linfoma e mieloma: 12 mitos e verdades sobre doenças do sangue que merecem atenção Crédito: Imagem gerada pela IA

Cansaço constante, palidez, febre recorrente e dores ósseas nem sempre indicam uma doença grave, mas, quando persistem ou aparecem associados a outros sintomas, merecem atenção. Leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e anemias hemolíticas são condições distintas que podem afetar o sangue e o sistema imunológico, mas ainda geram dúvidas sobre causas, manifestações e tratamentos.

Segundo o oncologista Breno Gusmão, da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, sintomas como fraqueza, infecções frequentes e perda de peso não confirmam, isoladamente, uma doença hematológica. A avaliação médica é importante para investigar a origem dessas alterações e definir a conduta adequada.

Amigas em tratamento contra a leucemia morrem no mesmo dia com 1 hora de diferença 1 de 32

A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) prevê 12.220 novos casos de leucemia por ano no Brasil entre 2026 e 2028, considerando homens e mulheres. O linfoma não Hodgkin também figura entre os tumores hematológicos relevantes, com estimativa de 12.560 novos casos anuais no mesmo período.

Leucemia: existem diferentes tipos da doença

A leucemia é um câncer que se origina na medula óssea e apresenta subtipos com características e tratamentos distintos. Entre os principais estão as leucemias linfoides aguda e crônica e as mieloides aguda e crônica.

Verdade: o tratamento depende do subtipo da leucemia e das características clínicas de cada paciente.

Verdade: a doença pode ocorrer em diferentes idades. Alguns tipos são mais comuns em crianças, enquanto outros predominam em adultos.

Mito: todas as leucemias são iguais e recebem o mesmo tratamento.

Mito: o diagnóstico significa necessariamente ausência de possibilidade de controle da doença ou de qualidade de vida. Os avanços terapêuticos ampliaram as opções para diferentes subtipos.

Linfomas: nem toda íngua é sinal de câncer

Os linfomas se desenvolvem no sistema linfático e incluem o linfoma de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. O aumento dos linfonodos, conhecido popularmente como íngua, pode ser um dos sinais da doença, mas também ocorre em infecções e outras condições.

Verdade: há diferentes tipos de linfoma, com comportamentos e tratamentos próprios.

Verdade: alterações no sistema imunológico podem aumentar o risco de determinados linfomas.

Mito: todo gânglio aumentado significa câncer. A causa precisa ser investigada conforme o quadro clínico.

Mito: linfoma é uma doença exclusiva de idosos. Alguns tipos também atingem pessoas jovens.

Mieloma múltiplo: os efeitos vão além dos ossos

O mieloma múltiplo é um câncer das células plasmáticas, responsáveis pela produção de anticorpos e presentes na medula óssea. A doença pode afetar os ossos, os rins, a produção das células sanguíneas e o funcionamento do sistema imunológico.

Verdade: dor óssea persistente, fraturas, anemia, infecções recorrentes e alterações renais podem estar entre as manifestações.

Verdade: o mieloma múltiplo é mais frequente em pessoas mais velhas.

Mito: a doença compromete exclusivamente os ossos. Outros órgãos e funções do organismo também podem ser afetados.

Mito: todos os pacientes apresentam sintomas logo no início. Algumas alterações podem ser detectadas em exames antes de surgirem manifestações evidentes.

“É importante não atribuir automaticamente uma dor óssea ou um quadro de anemia ao envelhecimento. Dependendo do contexto clínico, uma investigação mais ampla pode ser necessária para identificar a causa”, afirma Breno Gusmão.

Anemia hemolítica não é falta de ferro

Nem toda anemia está relacionada à deficiência de ferro. A redução dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por perda de sangue, produção insuficiente dessas células ou destruição acelerada. Na anemia hemolítica, as hemácias são destruídas antes do tempo habitual. Quando a medula óssea não consegue repor essas células na mesma velocidade, a quantidade disponível no organismo diminui e surge a anemia.

Verdade: a anemia hemolítica está associada à destruição precoce das hemácias, e não simplesmente à falta de ferro.

Verdade: cansaço, fraqueza, palidez e falta de ar podem ocorrer. Em casos mais intensos, também podem surgir icterícia, aumento do baço e complicações cardiovasculares.

Verdade: existem causas hereditárias e adquiridas, como doenças autoimunes, infecções, alterações das hemácias e reações a determinados medicamentos.

Mito: toda anemia deve ser tratada com reposição de ferro.

Mito: apenas pessoas com histórico familiar desenvolvem anemia hemolítica. Algumas formas aparecem ao longo da vida, associadas a outras condições.

“A anemia é um sinal, e não necessariamente um diagnóstico final. Antes de iniciar qualquer suplementação, é fundamental identificar sua causa”, explica o oncologista. A investigação pode incluir exames laboratoriais para confirmar a destruição das hemácias e esclarecer o que está provocando o quadro.

Quando procurar avaliação médica

Cansaço sem explicação, palidez persistente, febre recorrente, infecções frequentes, sangramentos ou hematomas sem causa aparente, perda de peso não intencional, aumento persistente de linfonodos e dores ósseas estão entre os sinais que podem justificar uma avaliação.