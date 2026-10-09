Leucemia, linfoma e mieloma: 12 mitos e verdades sobre doenças do sangue que merecem atenção

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Perla Ribeiro
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:49
Cansaço constante, palidez, febre recorrente e dores ósseas nem sempre indicam uma doença grave, mas, quando persistem ou aparecem associados a outros sintomas, merecem atenção. Leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e anemias hemolíticas são condições distintas que podem afetar o sangue e o sistema imunológico, mas ainda geram dúvidas sobre causas, manifestações e tratamentos.
Segundo o oncologista Breno Gusmão, da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, sintomas como fraqueza, infecções frequentes e perda de peso não confirmam, isoladamente, uma doença hematológica. A avaliação médica é importante para investigar a origem dessas alterações e definir a conduta adequada.
Amigas em tratamento contra a leucemia morrem no mesmo dia com 1 hora de diferença
A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) prevê 12.220 novos casos de leucemia por ano no Brasil entre 2026 e 2028, considerando homens e mulheres. O linfoma não Hodgkin também figura entre os tumores hematológicos relevantes, com estimativa de 12.560 novos casos anuais no mesmo período.
Leucemia: existem diferentes tipos da doença
A leucemia é um câncer que se origina na medula óssea e apresenta subtipos com características e tratamentos distintos. Entre os principais estão as leucemias linfoides aguda e crônica e as mieloides aguda e crônica.
Linfomas: nem toda íngua é sinal de câncer
Os linfomas se desenvolvem no sistema linfático e incluem o linfoma de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. O aumento dos linfonodos, conhecido popularmente como íngua, pode ser um dos sinais da doença, mas também ocorre em infecções e outras condições.
Mieloma múltiplo: os efeitos vão além dos ossos
O mieloma múltiplo é um câncer das células plasmáticas, responsáveis pela produção de anticorpos e presentes na medula óssea. A doença pode afetar os ossos, os rins, a produção das células sanguíneas e o funcionamento do sistema imunológico.
“É importante não atribuir automaticamente uma dor óssea ou um quadro de anemia ao envelhecimento. Dependendo do contexto clínico, uma investigação mais ampla pode ser necessária para identificar a causa”, afirma Breno Gusmão.
Anemia hemolítica não é falta de ferro
Nem toda anemia está relacionada à deficiência de ferro. A redução dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por perda de sangue, produção insuficiente dessas células ou destruição acelerada. Na anemia hemolítica, as hemácias são destruídas antes do tempo habitual. Quando a medula óssea não consegue repor essas células na mesma velocidade, a quantidade disponível no organismo diminui e surge a anemia.
“A anemia é um sinal, e não necessariamente um diagnóstico final. Antes de iniciar qualquer suplementação, é fundamental identificar sua causa”, explica o oncologista. A investigação pode incluir exames laboratoriais para confirmar a destruição das hemácias e esclarecer o que está provocando o quadro.
Quando procurar avaliação médica
Cansaço sem explicação, palidez persistente, febre recorrente, infecções frequentes, sangramentos ou hematomas sem causa aparente, perda de peso não intencional, aumento persistente de linfonodos e dores ósseas estão entre os sinais que podem justificar uma avaliação.
Nenhum desses sintomas, isoladamente, confirma uma doença hematológica. O diagnóstico depende da análise clínica e, quando necessário, de exames laboratoriais, de imagem e outros procedimentos específicos. O especialista recomenda evitar a automedicação e não normalizar alterações persistentes. Identificar a causa dos sintomas é essencial para orientar o tratamento e, quando houver uma doença hematológica, definir a estratégia mais adequada para cada paciente.