ATENÇÃO AOS SINAIS

Levanta e fica tonto? Entenda por que isso acontece e quando é preciso se preocupar

Tontura ao se levantar pode ser causada por uma queda momentânea da pressão, mas episódios frequentes exigem investigação para evitar quedas e identificar possíveis problemas de saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Levanta e fica tonto? Entenda por que isso acontece e quando é preciso se preocupar Crédito:

Levantar rapidamente da cama ou do sofá e, segundos depois, sentir tontura, fraqueza, visão escurecida ou até a sensação de que vai desmaiar é uma situação que pode acontecer com muitas pessoas. Em alguns casos, o motivo está em uma queda momentânea da pressão arterial provocada pela mudança de posição, chamada de hipotensão ortostática ou postural.

O corpo precisa fazer uma série de ajustes quando alguém passa deitado ou sentado para a posição em pé. Com a ação da gravidade, parte do sangue tende a se concentrar nas pernas. Para manter a circulação adequada e garantir que o cérebro continue recebendo sangue suficiente, o organismo normalmente reage rapidamente. Quando essa adaptação demora ou não ocorre de maneira adequada, podem aparecer sintomas como tontura, visão turva, fraqueza e sensação de desmaio.

A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não 1 de 8

“Quando levantamos, parte do sangue tende a se deslocar para as pernas pela ação da gravidade. Normalmente, o organismo responde rapidamente a essa mudança. Quando essa adaptação demora ou não acontece de maneira adequada, podem surgir sintomas como tontura, visão turva, fraqueza e sensação de desmaio”, explica Rodrigo Duarte, coordenador do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera.

Por que a pressão pode cair?

Não existe uma única causa para a tontura ao levantar. Desidratação, longos períodos sem se alimentar, exposição ao calor e o uso de determinados medicamentos estão entre os fatores que podem favorecer episódios de queda da pressão. A hipotensão postural também pode aparecer com maior frequência em pessoas idosas e estar relacionada a algumas condições de saúde. Por isso, quando o problema deixa de ser ocasional e começa a se repetir, vale investigar o que está por trás dos episódios.

Deu tontura? Não tente continuar andando

Um dos principais cuidados é não insistir em permanecer em pé quando os primeiros sinais aparecem. Em vez de tentar “aguentar” a tontura ou continuar caminhando, o ideal é sentar ou deitar em um local seguro. A medida reduz o risco de uma queda e de possíveis acidentes. Outra estratégia é mudar de posição aos poucos, principalmente depois de passar bastante tempo deitado. Sentar primeiro, esperar alguns instantes e só então ficar em pé dá ao organismo mais tempo para se adaptar.

Quando a tontura merece atenção?

Sentir uma tontura isolada depois de levantar muito rapidamente não significa necessariamente que exista um problema de saúde. A situação muda quando os episódios passam a acontecer com frequência, provocam quedas ou desmaios ou interferem nas atividades do dia a dia.

“Se esses episódios são recorrentes, não é indicado simplesmente atribuí-los à ‘pressão baixa’. É importante avaliar o que está provocando os sintomas, principalmente quando há desmaio ou outras manifestações associadas”, orienta Duarte. Também há situações em que não se deve esperar para procurar atendimento. Tontura acompanhada de dor no peito, falta de ar, palpitações intensas, dificuldade para falar, alteração de força ou sensibilidade, confusão ou perda de consciência exige avaliação médica imediata.

Medir a pressão pode ajudar a descobrir a causa

Quando a tontura é recorrente, profissionais de saúde podem avaliar a pressão arterial em diferentes posições para investigar se existe relação entre a mudança de postura e os sintomas. nformações sobre quando os episódios acontecem, com que frequência, quais medicamentos são utilizados, como está a alimentação e a ingestão de líquidos também podem contribuir para encontrar possíveis causas.