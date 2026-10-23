Lírio da paz e samambaia: veja quais plantas podem agravar alergias e como reduzir os riscos em casa

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Perla Ribeiro
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:30
Ter plantas dentro de casa pode deixar os ambientes mais agradáveis, mas quem sofre com alergias respiratórias precisa ter atenção à escolha das espécies e aos cuidados de manutenção. Além do pólen, fatores como o acúmulo de poeira, a umidade e a presença de fungos podem contribuir para o agravamento dos sintomas em pessoas mais sensíveis.
“O encanto das plantas não deve ofuscar os riscos que algumas delas representam para a saúde, especialmente em épocas de polinização intensa”, alerta a otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em doenças respiratórias, Cristiane Passos Dias Levy.
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Entre as espécies que merecem atenção estão o lírio da paz, a samambaia, o ficus e as orquídeas. Segundo a médica, a samambaia pode acumular poeira e mofo, enquanto a umidade retida em determinadas condições favorece o desenvolvimento de fungos.“A umidade que algumas plantas retêm pode se transformar em um ambiente propício para o crescimento de fungos, que são alérgenos conhecidos”, explica a especialista.
Primavera pode intensificar os sintomas
Além dos cuidados com as plantas mantidas dentro de casa, a primavera traz outro fator de atenção: o aumento da polinização. A presença de pólen no ambiente pode intensificar os sintomas de pessoas predispostas, principalmente nos períodos em que a concentração desses alérgenos é maior.
“A primavera é uma estação que traz um incremento nos níveis de pólen, o que pode ser desafiador àqueles que já enfrentam alergias. Monitorar as contagens de pólen, por meio de sites, aplicativos e serviços meteorológicos locais pode ser uma estratégia eficaz nesse contexto, para evitar atividades ao ar livre em dias de alta polinização”, recomenda a otorrinolaringologista.
Plantas artificiais também acumulam poeira
Trocar plantas naturais por artificiais não elimina todos os cuidados. Embora não produzam pólen, os modelos artificiais podem acumular poeira e outras partículas capazes de irritar as vias respiratórias.“Embora plantas artificiais não produzam pólen, elas também podem acumular poeira e alérgenos. Limpeza frequente e o uso de produtos hipoalergênicos são essenciais para garantir um ambiente livre de irritantes”, afirma Cristiane.
Como reduzir o risco de alergias em casa
Alguns cuidados com as plantas e com a manutenção dos ambientes podem ajudar a reduzir a exposição a agentes irritantes.
Confira as recomendações:
Com escolhas adequadas e manutenção regular, é possível manter plantas nos ambientes sem ignorar as necessidades de quem convive com alergias respiratórias. A escolha das espécies e os cuidados necessários podem variar de acordo com a sensibilidade de cada pessoa.