ALERTA A ALÉRGICOS

Lírio da paz e samambaia: veja quais plantas podem agravar alergias e como reduzir os riscos em casa

Otorrinolaringologista alerta para poeira, umidade e fungos, além do aumento da polinização na primavera, que pode intensificar os sintomas em pessoas sensíveis

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:30

Lírio da paz e samambaia: veja quais plantas podem agravar alergias e como reduzir os riscos em casa) Crédito: Imagem: Benoit Bruchez | Shutterstock

Ter plantas dentro de casa pode deixar os ambientes mais agradáveis, mas quem sofre com alergias respiratórias precisa ter atenção à escolha das espécies e aos cuidados de manutenção. Além do pólen, fatores como o acúmulo de poeira, a umidade e a presença de fungos podem contribuir para o agravamento dos sintomas em pessoas mais sensíveis.

“O encanto das plantas não deve ofuscar os riscos que algumas delas representam para a saúde, especialmente em épocas de polinização intensa”, alerta a otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em doenças respiratórias, Cristiane Passos Dias Levy.

Sentiu mal-estar após comer? Descubra se é alergia, intolerância ou sensibilidade 1 de 5

Entre as espécies que merecem atenção estão o lírio da paz, a samambaia, o ficus e as orquídeas. Segundo a médica, a samambaia pode acumular poeira e mofo, enquanto a umidade retida em determinadas condições favorece o desenvolvimento de fungos.“A umidade que algumas plantas retêm pode se transformar em um ambiente propício para o crescimento de fungos, que são alérgenos conhecidos”, explica a especialista.

Primavera pode intensificar os sintomas

Além dos cuidados com as plantas mantidas dentro de casa, a primavera traz outro fator de atenção: o aumento da polinização. A presença de pólen no ambiente pode intensificar os sintomas de pessoas predispostas, principalmente nos períodos em que a concentração desses alérgenos é maior.

“A primavera é uma estação que traz um incremento nos níveis de pólen, o que pode ser desafiador àqueles que já enfrentam alergias. Monitorar as contagens de pólen, por meio de sites, aplicativos e serviços meteorológicos locais pode ser uma estratégia eficaz nesse contexto, para evitar atividades ao ar livre em dias de alta polinização”, recomenda a otorrinolaringologista.

Plantas artificiais também acumulam poeira

Trocar plantas naturais por artificiais não elimina todos os cuidados. Embora não produzam pólen, os modelos artificiais podem acumular poeira e outras partículas capazes de irritar as vias respiratórias.“Embora plantas artificiais não produzam pólen, elas também podem acumular poeira e alérgenos. Limpeza frequente e o uso de produtos hipoalergênicos são essenciais para garantir um ambiente livre de irritantes”, afirma Cristiane.

Como reduzir o risco de alergias em casa

Alguns cuidados com as plantas e com a manutenção dos ambientes podem ajudar a reduzir a exposição a agentes irritantes.

Confira as recomendações:

Escolha as espécies com atenção: pessoas com histórico de alergias podem considerar alternativas como aloe vera e palmeira-de-areca, evitando plantas às quais já apresentaram reações.

Limpe as folhas regularmente: a higienização ajuda a remover poeira e resíduos acumulados.

Controle a umidade e mantenha os ambientes ventilados: a circulação de ar e o controle da umidade ajudam a reduzir condições favoráveis ao crescimento de fungos.

Acompanhe os níveis de pólen: sites, aplicativos e serviços meteorológicos podem informar sobre a concentração na região.

Planeje atividades ao ar livre: em dias de alta concentração de pólen, pessoas sensíveis podem precisar limitar a exposição.

Cuide das plantas artificiais: a limpeza frequente ajuda a evitar o acúmulo de poeira.

Procure orientação especializada: quem apresenta sintomas recorrentes deve consultar um otorrinolaringologista ou alergologista para receber orientações individualizadas.

