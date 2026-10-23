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Lírio da paz e samambaia: veja quais plantas podem agravar alergias e como reduzir os riscos em casa

Otorrinolaringologista alerta para poeira, umidade e fungos, além do aumento da polinização na primavera, que pode intensificar os sintomas em pessoas sensíveis

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:30

A samambaia é ideal para ambientes com umidade relativa do ar mais alta (Imagem: Benoit Bruchez | Shutterstock)
Lírio da paz e samambaia: veja quais plantas podem agravar alergias e como reduzir os riscos em casa) Crédito: Imagem: Benoit Bruchez | Shutterstock

Ter plantas dentro de casa pode deixar os ambientes mais agradáveis, mas quem sofre com alergias respiratórias precisa ter atenção à escolha das espécies e aos cuidados de manutenção. Além do pólen, fatores como o acúmulo de poeira, a umidade e a presença de fungos podem contribuir para o agravamento dos sintomas em pessoas mais sensíveis.

“O encanto das plantas não deve ofuscar os riscos que algumas delas representam para a saúde, especialmente em épocas de polinização intensa”, alerta a otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em doenças respiratórias, Cristiane Passos Dias Levy.

Sentiu mal-estar após comer? Descubra se é alergia, intolerância ou sensibilidade

Sintomas como dor abdominal, inchaço, diarreia, coceira, manchas na pele e mal-estar após as refeições são frequentemente atribuídos às chamadas ‘alergias alimentares’.  por
No entanto, nem toda reação provocada por um alimento tem origem alérgica. Intolerâncias e sensibilidades alimentares também podem causar desconfortos semelhantes e exigem formas distintas de investigação, diagnóstico e tratamento. por
A alergia alimentar ocorre quando o sistema imunológico reage a proteínas presentes em determinados alimentos. Dependendo do caso, os sintomas podem aparecer poucos minutos após a ingestão e incluem manifestações como coceira, urticária, inchaço, dificuldade para respirar e até quadros graves, como anafilaxia. por Shutterstock
Já a intolerância alimentar está relacionada à incapacidade do organismo de digerir ou metabolizar determinados componentes dos alimentos. Entre os exemplos mais comuns está a intolerância à lactose, que costuma provocar gases, distensão abdominal e episódios de diarreia. por
A sensibilidade alimentar, por outro lado, ainda é objeto de pesquisas e costuma estar associada a sintomas menos específicos, como desconforto gastrointestinal, fadiga e sensação de mal-estar após o consumo de alguns alimentos. por
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Sintomas como dor abdominal, inchaço, diarreia, coceira, manchas na pele e mal-estar após as refeições são frequentemente atribuídos às chamadas ‘alergias alimentares’.  por

Entre as espécies que merecem atenção estão o lírio da paz, a samambaia, o ficus e as orquídeas. Segundo a médica, a samambaia pode acumular poeira e mofo, enquanto a umidade retida em determinadas condições favorece o desenvolvimento de fungos.“A umidade que algumas plantas retêm pode se transformar em um ambiente propício para o crescimento de fungos, que são alérgenos conhecidos”, explica a especialista.

Primavera pode intensificar os sintomas

Além dos cuidados com as plantas mantidas dentro de casa, a primavera traz outro fator de atenção: o aumento da polinização. A presença de pólen no ambiente pode intensificar os sintomas de pessoas predispostas, principalmente nos períodos em que a concentração desses alérgenos é maior.

“A primavera é uma estação que traz um incremento nos níveis de pólen, o que pode ser desafiador àqueles que já enfrentam alergias. Monitorar as contagens de pólen, por meio de sites, aplicativos e serviços meteorológicos locais pode ser uma estratégia eficaz nesse contexto, para evitar atividades ao ar livre em dias de alta polinização”, recomenda a otorrinolaringologista.

Plantas artificiais também acumulam poeira

Trocar plantas naturais por artificiais não elimina todos os cuidados. Embora não produzam pólen, os modelos artificiais podem acumular poeira e outras partículas capazes de irritar as vias respiratórias.“Embora plantas artificiais não produzam pólen, elas também podem acumular poeira e alérgenos. Limpeza frequente e o uso de produtos hipoalergênicos são essenciais para garantir um ambiente livre de irritantes”, afirma Cristiane.

Como reduzir o risco de alergias em casa

Alguns cuidados com as plantas e com a manutenção dos ambientes podem ajudar a reduzir a exposição a agentes irritantes.

Confira as recomendações:

  • Escolha as espécies com atenção: pessoas com histórico de alergias podem considerar alternativas como aloe vera e palmeira-de-areca, evitando plantas às quais já apresentaram reações.
  • Limpe as folhas regularmente: a higienização ajuda a remover poeira e resíduos acumulados.
  • Controle a umidade e mantenha os ambientes ventilados: a circulação de ar e o controle da umidade ajudam a reduzir condições favoráveis ao crescimento de fungos.
  • Acompanhe os níveis de pólen: sites, aplicativos e serviços meteorológicos podem informar sobre a concentração na região.
  • Planeje atividades ao ar livre: em dias de alta concentração de pólen, pessoas sensíveis podem precisar limitar a exposição.
  • Cuide das plantas artificiais: a limpeza frequente ajuda a evitar o acúmulo de poeira.
  • Procure orientação especializada: quem apresenta sintomas recorrentes deve consultar um otorrinolaringologista ou alergologista para receber orientações individualizadas.

Com escolhas adequadas e manutenção regular, é possível manter plantas nos ambientes sem ignorar as necessidades de quem convive com alergias respiratórias. A escolha das espécies e os cuidados necessários podem variar de acordo com a sensibilidade de cada pessoa.

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