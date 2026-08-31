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Lista revela os 10 alimentos com maior quantidade de proteínas do prato brasileiro: veja onde ela mais se concentra

Do reino animal ao vegetal, o levantamento mostra quais fontes concentram mais proteínas por grama e por que esse detalhe muda o valor real de cada refeição

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:11

Do reino animal ao vegetal, o levantamento mostra quais fontes concentram mais proteínas por grama e por que esse detalhe muda o valor real de cada refeição Crédito: Divulgação/Unsplash

Um levantamento com base em tabelas nutricionais oficiais, como a TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) e o USDA americano, aponta quais alimentos concentram a maior quantidade de proteínas a cada 100 gramas. A lista reúne desde carnes magras e peixes até leguminosas e oleaginosas, e serve como guia prático para quem busca otimizar a dieta sem depender apenas de suplementos.

O ranking considera exclusivamente a proporção de proteína por porção, e não o total de caloriaspor isso, alimentos calóricos como queijos e oleaginosas aparecem ao lado de opções mais leves, como o peito de frango. Especialistas em nutrição recomendam observar esse dado ao planejar refeições voltadas à saciedade e à manutenção muscular.

Amendoim é rico em proteína 1 de 6

Por que a proporção de proteína importa tanto quanto a quantidade total?

Não basta comer "muito" de um alimento proteico: o que muda o resultado é a concentração do nutriente por grama consumida. Um alimento com alta proporção de proteína entrega mais benefício nutricional em porções menores.

Isso é especialmente relevante para quem controla a ingestão calórica ou pratica atividade física com regularidade, já que menos volume de comida garante a mesma quantidade de proteína.

Os 10 alimentos com maior proporção de proteínas

A lista a seguir traz os campeões de concentração proteica por 100 gramas, misturando fontes animais e vegetais:

- Espirulina: suplemento alimentar que tem até 57,5g de proteína a cada 100g, a maior concentração entre os alimentos naturais; - Soja torrada: cerca de 43,3g por 100g, uma das melhores opções vegetais; - Queijo parmesão ralado: em torno de 41,6g por 100g, mas com atenção ao alto teor de sódio; - Peito de frango: aproximadamente 31g por 100g, referência em custo-benefício; - Peito de peru: cerca de 30g por 100g, ainda mais magro que o frango; - Atum enlatado: em média 26g por 100g, prático para o dia a dia; - Carne bovina magra (patinho): próximo de 26g por 100g; - Amendoim: cerca de 25,8g por 100g, líder entre as oleaginosas mais acessíveis; - Amêndoas: em torno de 21,6g por 100g, além de gorduras boas; - Salmão: cerca de 20g por 100g, com o adicional de ômega-3.

O que muda na prática ao escolher alimentos mais proteicos?

Incluir esses alimentos na rotina alimentar pode ajudar no controle do apetite, já que a proteína prolonga a sensação de saciedade em comparação a carboidratos simples. Também contribui para a manutenção da massa muscular, principalmente em dietas com restrição calórica.

Vale lembrar que o método de preparo influencia o resultado final. Carnes grelhadas ou assadas perdem água durante o cozimento, o que concentra ainda mais a proteína por grama, por isso, pesar o alimento já pronto costuma ser mais preciso do que medir a versão crua.

A Organização Mundial da Saúde recomenda ao menos 0,8g de proteína por quilo de peso corporal por dia para adultos saudáveis, número que pode subir para até 2,2g/kg em pessoas fisicamente ativas.

Como montar um cardápio equilibrado com esses alimentos

Combinar fontes animais e vegetais ao longo do dia é uma estratégia eficiente para variar nutrientes sem abrir mão da proteína. Um prato com frango grelhado, uma porção de amêndoas no lanche e leguminosas no jantar, por exemplo, já cobre boa parte da necessidade diária de um adulto ativo.

Para quem segue dietas vegetarianas ou veganas, opções como soja torrada, espirulina e oleaginosas se tornam ainda mais estratégicas, já que concentram proteína em porções relativamente pequenas. Isso dribla a necessidade de combinações mais elaboradas para atingir a meta diária do nutriente.