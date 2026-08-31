Lista revela os 10 alimentos com maior quantidade de proteínas do prato brasileiro: veja onde ela mais se concentra

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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:11
Um levantamento com base em tabelas nutricionais oficiais, como a TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) e o USDA americano, aponta quais alimentos concentram a maior quantidade de proteínas a cada 100 gramas. A lista reúne desde carnes magras e peixes até leguminosas e oleaginosas, e serve como guia prático para quem busca otimizar a dieta sem depender apenas de suplementos.
O ranking considera exclusivamente a proporção de proteína por porção, e não o total de caloriaspor isso, alimentos calóricos como queijos e oleaginosas aparecem ao lado de opções mais leves, como o peito de frango. Especialistas em nutrição recomendam observar esse dado ao planejar refeições voltadas à saciedade e à manutenção muscular.
Amendoim é rico em proteína
Não basta comer "muito" de um alimento proteico: o que muda o resultado é a concentração do nutriente por grama consumida. Um alimento com alta proporção de proteína entrega mais benefício nutricional em porções menores.
Isso é especialmente relevante para quem controla a ingestão calórica ou pratica atividade física com regularidade, já que menos volume de comida garante a mesma quantidade de proteína.
A lista a seguir traz os campeões de concentração proteica por 100 gramas, misturando fontes animais e vegetais:
Incluir esses alimentos na rotina alimentar pode ajudar no controle do apetite, já que a proteína prolonga a sensação de saciedade em comparação a carboidratos simples. Também contribui para a manutenção da massa muscular, principalmente em dietas com restrição calórica.
Vale lembrar que o método de preparo influencia o resultado final. Carnes grelhadas ou assadas perdem água durante o cozimento, o que concentra ainda mais a proteína por grama, por isso, pesar o alimento já pronto costuma ser mais preciso do que medir a versão crua.
A Organização Mundial da Saúde recomenda ao menos 0,8g de proteína por quilo de peso corporal por dia para adultos saudáveis, número que pode subir para até 2,2g/kg em pessoas fisicamente ativas.
Combinar fontes animais e vegetais ao longo do dia é uma estratégia eficiente para variar nutrientes sem abrir mão da proteína. Um prato com frango grelhado, uma porção de amêndoas no lanche e leguminosas no jantar, por exemplo, já cobre boa parte da necessidade diária de um adulto ativo.
Para quem segue dietas vegetarianas ou veganas, opções como soja torrada, espirulina e oleaginosas se tornam ainda mais estratégicas, já que concentram proteína em porções relativamente pequenas. Isso dribla a necessidade de combinações mais elaboradas para atingir a meta diária do nutriente.
No fim, a lista reforça um princípio simples da nutrição: mais do que comer grandes quantidades de comida, o que garante resultado é escolher alimentos com proteína concentrada e distribuí-los de forma equilibrada ao longo das refeições.