ALIMENTAÇÃO

Maçã com casca, sem casca ou em suco: entenda o que muda para a saúde

Retirar a casca ou transformar a fruta em bebida pode alterar a quantidade de fibras e a sensação de saciedade; especialista orienta sobre as diferenças e a higienização

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:10

Maçã com casca, sem casca ou em suco: entenda o que muda para a saúde Crédito: Imagem gerada pela IA

Comer uma maçã e beber seu suco podem parecer escolhas equivalentes, mas o organismo não responde da mesma maneira às duas formas de consumo. Quando a fruta é transformada em bebida, especialmente se o suco for coado, parte das fibras é perdida, a saciedade tende a ser menor e os açúcares podem ser absorvidos mais rapidamente. Retirar a casca também reduz o aproveitamento de alguns nutrientes.

A nutricionista Larissa Lima, dos Hospitais São Camilo de São Paulo, explica as diferenças entre os preparos e destaca por que consumir a fruta inteira, com casca e bem higienizada, costuma ser a melhor opção do ponto de vista nutricional. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 100 gramas de maçã com casca fornecem cerca de 2,4 gramas de fibras, enquanto a mesma quantidade da fruta descascada contém 1,3 grama. A diferença é de aproximadamente 85%. A casca também concentra compostos antioxidantes, como os polifenóis, e as fibras contribuem para o funcionamento intestinal e ajudam a prolongar a sensação de saciedade.

Veja características e benefícios das frutas 1 de 10

“A casca não é apenas uma proteção da fruta. Ela concentra parte das fibras e dos compostos antioxidantes que são importantes para a alimentação. Quando a retiramos, a maçã continua sendo saudável, mas perdemos parte desses nutrientes. Por isso, sempre que possível, vale consumir a fruta inteira”, explica Larissa.

A diferença fica ainda mais evidente quando a maçã é transformada em suco. Além da possível perda de fibras, a bebida permite consumir uma quantidade maior da fruta em pouco tempo. Enquanto mastigar uma maçã tende a favorecer a saciedade, um copo de suco pode reunir duas ou três unidades, dependendo do preparo. No suco industrializado sem adição de açúcar, por exemplo, o teor de fibras pode cair para cerca de 0,2 grama a cada 100 gramas de bebida, conforme dados do USDA.

Isso não significa que o suco natural precise ser excluído da alimentação. A principal diferença está na preservação das fibras e na forma de consumo. Mesmo sem adição de açúcar, a bebida pode provocar uma resposta glicêmica diferente, sobretudo quando é coada. Já a maçã batida no liquidificador e consumida sem coar preserva mais fibras do que o suco filtrado, embora a mastigação continue sendo uma vantagem da fruta inteira.

Quanto consumir por dia?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que pessoas com mais de 10 anos consumam pelo menos 400 gramas de frutas, verduras e legumes por dia, o equivalente a aproximadamente cinco porções. Para adultos, a organização também recomenda a ingestão diária de pelo menos 25 gramas de fibras alimentares naturalmente presentes nos alimentos.

Uma maçã média com casca, de aproximadamente 180 gramas, fornece cerca de 4,3 gramas de fibras e pode contribuir para atingir essa meta. Não existe, porém, uma recomendação específica sobre quantas maçãs devem ser consumidas diariamente. A orientação é variar as frutas e combiná-las com verduras, legumes e outros alimentos ricos em fibras.

“Não existe uma quantidade obrigatória de maçãs por dia. Uma unidade pode fazer parte da alimentação, mas não substitui a variedade de frutas e vegetais recomendada. O mais importante é olhar para o conjunto do que se come ao longo do dia, e não esperar que um único alimento ofereça todos os nutrientes de que o organismo precisa”, orienta a nutricionista.

Como higienizar a maçã?

Outra dúvida frequente envolve a retirada da casca por receio dos agrotóxicos. Descascar a maçã pode reduzir parte dos resíduos presentes na superfície, mas não garante a eliminação completa dessas substâncias. Alguns agrotóxicos são sistêmicos e podem estar presentes também na parte interna da fruta. Além disso, retirar a casca significa perder parte dos nutrientes, especialmente das fibras.