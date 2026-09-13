ALIMENTAÇÃO

Maionese, ketchup e mostarda podem fazer parte da alimentação de quem tem colesterol alto ou hipertensão? Veja o que diz especialista

Condimentos não precisam ser eliminados da dieta, mas quantidade, gordura, açúcar e sódio devem ser observados principalmente por quem precisa controlar colesterol, glicemia ou pressão arterial

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:00

Maionese, ketchup e mostarda podem fazer parte da alimentação de quem tem colesterol alto ou hipertensão? Veja o que diz especialista Crédito: Magnific

Maionese, ketchup e mostarda estão presentes em lanches, saladas e diferentes preparações do dia a dia. Apesar de serem usados em pequenas quantidades, os condimentos podem apresentar diferenças importantes na composição nutricional, principalmente entre as versões disponíveis no mercado. Para quem convive com colesterol alto, hipertensão ou diabetes, alguns componentes merecem atenção especial.

A quantidade de gordura, açúcar e sódio pode variar de acordo com o produto, e a frequência com que esses alimentos aparecem na rotina também deve ser considerada. Segundo Cintya Bassi, coordenadora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, o principal cuidado está justamente nos ingredientes e no consumo frequente. “Muitos desses produtos têm alto teor de sódio, açúcar e aditivos, o que exige moderação, principalmente em populações com risco cardiovascular ou metabólico”, explica.

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Maionese exige mais atenção de quem tem colesterol alto

Entre os três condimentos, a maionese costuma ser a que mais chama atenção quando o assunto é gordura e valor calórico. A versão tradicional é produzida à base de óleo vegetal e gema de ovo e apresenta maior densidade calórica. Já as opções light ou reduzidas em gordura têm menor valor energético, mas podem utilizar outros ingredientes e aditivos para manter características como textura e sabor. Para quem tem colesterol alto, portanto, mais importante do que simplesmente excluir a maionese é observar a quantidade consumida e como ela se encaixa no restante da alimentação.

Ketchup pode ser um ponto de atenção para quem tem diabetes No ketchup, o principal cuidado está relacionado ao açúcar. A versão tradicional costuma levar tomate, açúcar e vinagre, enquanto existem produtos sem açúcar ou com redução desse ingrediente. Essas alternativas podem ser interessantes para pessoas que precisam controlar a glicemia, mas o rótulo continua sendo fundamental. Um produto “zero açúcar” não significa que possa ser consumido sem moderação.

Mostarda costuma ter poucas calorias mas pode ter muito sódio

A mostarda amarela tradicional geralmente apresenta baixo valor calórico, mas a quantidade de sódio pode variar bastante entre as marcas. O mesmo vale para versões como Dijon, escura e em grãos. Além das diferenças de sabor e textura, a composição pode mudar de um produto para outro. Para pessoas com hipertensão ou problemas renais, a recomendação é observar principalmente a quantidade de sódio indicada na embalagem.

Então é preciso cortar os condimentos?

É justamente aqui que entra a orientação da especialista: não é necessário excluir completamente esses alimentos, mas controlar a quantidade e escolher versões com composição mais adequada às necessidades individuais. Para quem tem diabetes, por exemplo, vale priorizar produtos com menor quantidade de açúcar. No caso do colesterol alto, a atenção deve estar principalmente na quantidade de gordura e calorias da maionese. Já para hipertensos, o sódio ganha maior importância.

O que observar antes de comprar?

A lista de ingredientes e a tabela nutricional ajudam a comparar os produtos.

Alguns pontos merecem atenção:

Ordem dos ingredientes: os primeiros itens são os presentes em maior quantidade;

Açúcar e xarope de glicose: observe a posição desses ingredientes na lista;

Sódio: especialmente importante para quem precisa controlar a pressão;

Gorduras: merece atenção principalmente nas maioneses;

Aditivos e conservantes: compare a composição entre diferentes produtos;

Gorduras trans ou hidrogenadas: devem ser evitadas.



Versões caseiras podem ser uma alternativa

Preparações caseiras permitem maior controle sobre os ingredientes. A maionese pode ser feita com ovos cozidos ou liofilizados, azeite e limão. O ketchup pode levar tomate fresco, vinagre e especiarias, enquanto a mostarda artesanal pode ser preparada com sementes, vinagre e temperos. Ainda assim, a quantidade consumida continua sendo importante.