INFECÇÃO

Mais de 1 milhão de brasileiros podem ter vírus silencioso ligado a câncer e transmitido pelo sexo e pela amamentação

Infecção pode permanecer sem sintomas por décadas e está associada a problemas neurológicos e a um tipo de câncer; especialista alerta para a importância do diagnóstico e da prevenção da transmissão

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 15:44

Mais de 1 milhão de brasileiros podem ter vírus silencioso ligado a câncer e transmitido pelo sexo e pela amamentação Crédito: Imagem gerada pela IA

Mais de 1,1 milhão de brasileiros podem viver com um vírus que, em muitos casos, permanece silencioso por décadas. Pouco conhecido pela população, o HTLV pode ser transmitido por relações sexuais, contato com sangue contaminado e da mãe para o filho, principalmente durante a amamentação. Embora a maioria das pessoas infectadas não desenvolva sintomas, uma parcela pode apresentar doenças graves, incluindo alterações neurológicas e um tipo de câncer.

O Brasil está entre os países com maior número absoluto de pessoas vivendo com o vírus, mas parte significativa delas desconhece a infecção. O diagnóstico é um dos principais desafios para o enfrentamento do HTLV, que pode passar despercebido por muitos anos.

O vírus linfotrópico de células T humanas infecta os linfócitos T, células importantes para o funcionamento do sistema imunológico. Entre os tipos conhecidos, o HTLV-1 e o HTLV-2 são os mais relevantes para a saúde humana. O primeiro é o principal associado a manifestações clínicas.

Segundo a infectologista Elizabeth Neves, integrante do Comitê Materno-Infantil da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), cerca de 5% a 10% das pessoas infectadas pelo HTLV-1 podem desenvolver doenças relacionadas ao vírus. Entre elas estão a leucemia/linfoma de células T do adulto (ATLL) e a mielopatia associada ao HTLV (HAM/TSP), uma doença neurológica crônica que pode provocar dificuldade progressiva para caminhar, fraqueza nas pernas e incontinência urinária.

Sintomas podem ser confundidos com outras doenças

Um dos fatores que dificultam a identificação do HTLV é a possibilidade de a infecção permanecer sem manifestações clínicas por muito tempo. Quando os sintomas aparecem, também podem ser confundidos com sinais de outras condições de saúde. A especialista explica que dificuldade para caminhar, fraqueza nas pernas e alterações urinárias podem ser atribuídas a problemas ortopédicos ou ao envelhecimento, o que atrasa a investigação.

Por isso, ela considera fundamental ampliar o conhecimento sobre o vírus e estimular a realização de exames quando houver indicação.“O HTLV é uma das infecções virais mais negligenciadas do mundo. Muitas pessoas convivem com o vírus por décadas sem saber, porque ele pode permanecer silencioso por muito tempo. Por isso, ampliar o conhecimento sobre a infecção e estimular o diagnóstico são medidas fundamentais”, afirma Elizabeth.

Testagem no pré-natal é avanço na prevenção

O Brasil adotou medidas recentes para ampliar a identificação dos casos. Em 2024, a publicação da Portaria GM/MS nº 3.148 tornou a infecção pelo HTLV um agravo de notificação compulsória. Com isso, os casos diagnosticados devem ser registrados nos sistemas de vigilância em saúde, permitindo acompanhar melhor a circulação do vírus no país.Outra iniciativa foi a incorporação da testagem para HTLV no pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito da Rede Alyne.

A estratégia busca identificar a infecção durante a gestação e permitir medidas para evitar a transmissão da mãe para o bebê, que ocorre principalmente pela amamentação.Para gestantes diagnosticadas com HTLV, a orientação apresentada pela especialista é evitar o aleitamento materno.

Nesses casos, a lactação deve ser inibida e a alimentação do bebê substituída por fórmulas infantis, fornecidas pelo sistema público de saúde conforme as orientações vigentes.“Quando a infecção é identificada durante a gestação, é possível adotar medidas para evitar a transmissão para o bebê. A inclusão da testagem no pré-natal representa um avanço importante nas políticas públicas de prevenção e no cuidado à saúde materno-infantil”, destaca Elizabeth.

Como ocorre a transmissão do HTLV

O vírus pode ser transmitido por diferentes vias:

Relações sexuais: especialmente quando não há uso de preservativo;

Transmissão vertical: da mãe para o filho, principalmente durante a amamentação;

Contato com sangue contaminado: pelo compartilhamento de agulhas e seringas;

Transfusões e transplantes: quando não há triagem adequada.



No Brasil, a triagem de doadores de sangue é obrigatória, medida que reduziu significativamente o risco de transmissão por essa via. O uso de preservativos continua sendo uma das principais formas de prevenção da transmissão sexual. A infectologista ressalta que a falta de informação ainda dificulta o reconhecimento da infecção, tanto pela população quanto por profissionais de saúde. Esse cenário pode atrasar o diagnóstico e o encaminhamento para acompanhamento.