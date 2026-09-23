PREVENÇÃO

Mamografia aos 40 ou só aos 50? Entenda quando o exame deve ser feito

Ministério da Saúde recomenda rastreamento no SUS dos 50 aos 74 anos; histórico familiar e alterações nas mamas podem mudar a indicação

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:21

Mamografia aos 40 ou só aos 50? Entenda quando o exame deve ser feito Crédito: Imagem: Tyler Olson | Shutterstock

A dúvida sobre quando fazer a primeira mamografia é comum, principalmente entre mulheres que chegam aos 40 anos. A idade, porém, não é o único fator considerado para decidir quando iniciar o acompanhamento. Histórico familiar, características individuais, sintomas e alterações nas mamas também podem influenciar a indicação do exame.

No Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento mamográfico para mulheres de 50 a 74 anos, a cada dois anos. Para aquelas entre 40 e 49 anos e acima dos 74, sem sinais ou sintomas suspeitos, o exame pode ser realizado após orientação profissional sobre seus possíveis benefícios e riscos.

Desde setembro, a mamografia foi ampliada para mulheres a partir de 40 anos no SUS 1 de 5

“Cada paciente tem uma história e necessidades diferentes. Por isso, diante de dúvidas sobre a saúde das mamas, sintomas ou histórico familiar, o primeiro passo é buscar uma avaliação médica. Durante a consulta, é possível entender o contexto de cada caso e, quando necessário, orientar a paciente sobre quais exames ou avaliações devem ser realizados”, explica o Dr. Marcelo Godoi Cavalheiro, CRM 87147/SP.

Quais sinais exigem avaliação?

A presença de alterações nas mamas também pode mudar a abordagem. Nódulos persistentes na mama ou na axila, mudanças na pele, alterações recentes no mamilo, secreção espontânea e modificações no formato ou contorno da mama estão entre os sinais que merecem avaliação médica. Isso não significa que uma alteração seja necessariamente câncer. Esses sinais podem ter diferentes causas, mas precisam ser investigados para que seja possível identificar a origem do problema e definir o acompanhamento adequado.

O histórico familiar também é levado em consideração. Casos de câncer de mama ou ovário em parentes próximos, diagnósticos em idades mais jovens e alterações genéticas, como mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, podem indicar a necessidade de uma estratégia individualizada de acompanhamento.

Por que a mamografia é importante?

A detecção precoce é uma das razões pelas quais o rastreamento tem papel importante na saúde da mulher. A mamografia pode identificar alterações suspeitas antes mesmo que apareçam sintomas. No caso do rastreamento realizado a cada dois anos entre mulheres de 50 a 74 anos, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) aponta benefícios comprovados, entre eles a redução da mortalidade por câncer de mama.

Para quem fará o exame pela primeira vez, também é comum ter dúvidas sobre como ele funciona. A mamografia utiliza a compressão das mamas para produzir as imagens, o que pode provocar desconforto ou sensação de pressão durante o procedimento. Antes da realização, é importante seguir as orientações do serviço, informar sobre uma possível gravidez, comunicar sintomas ou alterações nas mamas e, quando disponíveis, levar exames anteriores para comparação.

Mamografia ou ultrassom: qual exame fazer?

Mamografia e ultrassonografia das mamas não são exames equivalentes e podem ter funções diferentes. Em determinadas situações, o ultrassom pode ser utilizado como complemento à mamografia, dependendo do que está sendo investigado. A escolha do exame leva em conta fatores como idade, sintomas, características das mamas e hipótese diagnóstica. Por isso, a indicação não deve ser baseada apenas na idade ou na preferência por um dos métodos.