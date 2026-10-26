SEXUALIDADE

Masturbação é pecado? Psicóloga explica quando a prática é saudável e quais sinais merecem atenção

Culpa, crenças religiosas e consumo de pornografia podem influenciar a forma como homens vivenciam a própria sexualidade; especialista diferencia os comportamentos e aponta quando é importante buscar ajuda

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05:00

Masturbação é pecado? Psicóloga explica a diferença entre prazer e consumo de pornografia Crédito: Imagem gerada pela IA

“É pecado se masturbar?” A pergunta ainda provoca dúvidas e revela como o prazer masculino pode ser cercado por tabus e sentimentos de culpa. Para entender essa relação, porém, é importante separar duas coisas que muitas vezes são tratadas como se fossem a mesma: a masturbação e o consumo de pornografia.

Segundo a psicóloga e psicoterapeuta sexual Lucimar Ghelfi, a masturbação, por si só, é uma prática comum e pode contribuir para o autoconhecimento, ajudando o homem a reconhecer as próprias sensações, compreender a excitação e conhecer melhor sua resposta sexual. A preocupação surge quando o comportamento está associado a outros hábitos que passam a interferir no bem-estar ou na vida sexual.

Vício em pornografia e excesso de masturbação são problemas reais 1 de 8

“É importante separar as duas coisas. A masturbação, isoladamente, não é um comportamento que precisa ser tratado como um problema. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento da consciência corporal. A questão muda quando está necessariamente associada ao consumo de pornografia e esse conteúdo passa a ser a principal ou única forma de estímulo sexual para aquele homem”, explica Lucimar, cofundadora da Lucy, empresa que atua com terapia cognitivo-comportamental voltada à saúde sexual masculina.

Quando o consumo de pornografia merece atenção

O consumo de pornografia não provoca necessariamente problemas sexuais em todos os homens. No entanto, quando se torna a principal forma de estímulo e passa a ser indispensável para obter excitação ou chegar ao orgasmo, pode indicar um padrão que merece ser observado.

De acordo com Lucimar, alguns homens que se acostumaram durante anos a associar a excitação principalmente à pornografia procuram atendimento por dificuldades para sentir prazer, atingir o orgasmo ou manter uma resposta sexual satisfatória. Também podem relatar alterações ejaculatórias e disfunção erétil.

Essas dificuldades, contudo, podem ter diferentes causas. Por isso, não é possível concluir que o consumo de pornografia seja o responsável por um problema sexual apenas pela presença desse hábito. Entre os sinais que merecem atenção estão a dificuldade de sentir excitação sem recorrer a conteúdos pornográficos, a percepção de que o consumo ocupa um espaço excessivo na rotina e os prejuízos à intimidade, aos relacionamentos ou a outras atividades cotidianas.

Nessas situações, a questão não é necessariamente interromper a masturbação, mas compreender como o hábito se estabeleceu e se há sofrimento ou limitações associados a ele. Quando necessário, a orientação profissional pode ajudar a identificar esses padrões e a trabalhar outras formas de vivenciar a sexualidade.

Por que a masturbação é associada ao pecado?

A resposta depende das crenças religiosas e das interpretações adotadas por cada pessoa ou comunidade. A associação entre masturbação e pecado também pode ser influenciada pela educação familiar, pelos valores culturais e pelas mensagens recebidas ao longo da vida sobre o corpo e o prazer.

Além disso, a culpa relacionada à masturbação pode se misturar àquela provocada pelo consumo de pornografia. Quando os dois comportamentos são tratados como equivalentes, o homem pode interpretar a masturbação, por si só, como sinal de que está fazendo algo errado, sem distinguir suas crenças pessoais de possíveis dificuldades relacionadas aos próprios hábitos. Lucimar ressalta que as crenças individuais devem ser respeitadas. A preocupação está nas situações em que a culpa provoca sofrimento, dificulta a compreensão da própria sexualidade ou impede a busca por ajuda diante de problemas que afetam a vida sexual.

Como reconhecer uma relação saudável com a sexualidade

Mais do que classificar a masturbação como certa ou errada, é importante observar o papel que ela ocupa na vida de cada homem. A prática se torna motivo de preocupação quando deixa de ser uma escolha e passa a interferir no bem-estar, nos relacionamentos ou na resposta sexual.