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Mau cheiro no nariz e dor de um lado da face podem ser sinusite? Veja os sinais de um problema que pode começar nos dentes

Sinusite odontogênica pode surgir após problemas ou procedimentos dentários e costuma provocar dor no rosto e secreção de um lado do nariz

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:25

Mau cheiro no nariz e dor de um lado da face podem ser sinusite? Veja os sinais de um problema que pode começar nos dentes Crédito: Imagem gerada pela IA

A sinusite costuma ser associada a infecções respiratórias, mas nem sempre a origem do problema está nas vias aéreas. Alterações nos dentes superiores também podem provocar uma inflamação no seio maxilar, dando origem à chamada sinusite odontogênica. Segundo dados da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD), esse tipo de quadro representa cerca de 10% a 12% dos casos de sinusite maxilar.

Entre as principais causas estão cáries, doenças periodontais, cistos odontogênicos e complicações relacionadas a procedimentos odontológicos. A relação está na anatomia do rosto. As raízes dos dentes superiores posteriores ficam muito próximas do seio maxilar. Quando existe uma infecção ou outra alteração nessa região, o processo inflamatório pode se estender para o seio da face.

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Dor de um lado e mau cheiro podem ser sinais

Alguns sintomas podem levantar a suspeita de que a sinusite tenha origem dentária. O otorrinolaringologista Renato Ponte destaca como sinais importantes o mau cheiro no nariz, dor na face de apenas um lado e secreção nasal unilateral. A suspeita aumenta quando esses sintomas aparecem depois de algum procedimento odontológico. Segundo o especialista, é comum o paciente relatar ter passado por uma intervenção no dente semanas ou meses antes e, posteriormente, começar a sentir dor na face do mesmo lado.

“Essa é uma história muito típica, bem comum de quem tem uma sinusite odontogênica”, afirma. A presença simultânea de dor no dente e desconforto facial também pode reforçar a hipótese. O estado de conservação da dentição e problemas como inflamações na gengiva também devem ser considerados durante a avaliação.

Tomografia ajuda a localizar a origem

Depois da avaliação clínica e da análise do histórico do paciente, exames de imagem podem ser solicitados para confirmar o diagnóstico. Segundo Ponte, a tomografia computadorizada dos seios da face é o principal exame utilizado nesses casos. O exame permite identificar a localização da inflamação, verificar a presença de secreções e infecções associadas e avaliar até mesmo a existência de possíveis corpos estranhos no seio maxilar.

As imagens também ajudam a identificar se outras estruturas da face estão comprometidas e contribuem para a definição do tratamento. Em algumas situações, exames complementares, como a ressonância magnética dos seios da face, também podem ser indicados. Segundo informações da Rede D'Or São Luiz, o exame pode auxiliar na investigação de sinusite, pólipos nasais, tumores, cistos, inflamações, malformações congênitas e neuralgias.

Tratamento envolve dentista e otorrino

Por ter origem relacionada à saúde bucal, a sinusite odontogênica exige, em muitos casos, uma abordagem conjunta entre o dentista e o otorrinolaringologista. O primeiro passo é identificar e corrigir a origem da infecção. Dependendo do caso, pode ser necessário realizar tratamento de canal ou controlar uma doença periodontal. Também pode existir uma fístula, que é uma comunicação entre o dente e o seio maxilar. Quando isso acontece, é necessário tratar a alteração para interromper o processo inflamatório.

Do lado do tratamento otorrinolaringológico, podem ser utilizados medicamentos, como antibióticos e corticoides, além de medidas de higiene nasal. De acordo com o especialista, na maioria dos casos, a combinação do tratamento clínico com a correção do problema dentário é suficiente para resolver o quadro.