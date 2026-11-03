SAÚDE BUCAL

Escovar os dentes não basta? Dentista explica por que o mau hálito continua

Acúmulo de bactérias na língua, problemas gengivais e boca seca estão entre os fatores que provocam halitose; especialista orienta como prevenir e quando procurar ajuda

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:35

Mau hálito nem sempre vem do estômago: dentista explica as causas mais comuns Crédito: Divulgação

O mau hálito, também conhecido como halitose, pode provocar constrangimento, afetar a autoestima e prejudicar as relações sociais. Apesar de muitas pessoas associarem o problema a alterações no estômago, a origem mais comum está na própria boca. O acúmulo de bactérias na língua, nos dentes e nas gengivas pode levar à produção de substâncias responsáveis pelo odor desagradável.

A coordenadora do curso de Odontologia da Afya Centro Universitário de Pato Branco, Christiana Almeida Salvador Lima, explica que a halitose pode estar relacionada a diferentes condições bucais e que identificar a origem do problema é fundamental para definir o tratamento adequado.Entre as causas mais frequentes estão a saburra lingual, camada esbranquiçada ou amarelada que se acumula sobre a língua, a gengivite, a periodontite, as cáries e a higiene bucal inadequada.

10 alimentos para combater o mau hálito 1 de 8

A redução da produção de saliva também favorece o problema. O ressecamento da boca pode ocorrer durante o sono, em situações de desidratação ou como efeito do uso de determinados medicamentos. “Existe um mito de que o mau hálito vem necessariamente do estômago, mas, na maioria dos casos, a origem está na boca. O acúmulo de bactérias na língua, a inflamação das gengivas e a presença de outros problemas bucais podem gerar odores desagradáveis. Por isso, antes de buscar soluções para o sistema digestivo, é fundamental investigar a saúde bucal”, explica Christiana.

Por que a língua merece atenção?

A superfície da língua apresenta pequenas irregularidades que facilitam o acúmulo de células descamadas, restos de alimentos e bactérias. Quando esse material não é removido adequadamente, pode contribuir para a formação de compostos sulfurados voláteis, substâncias associadas ao odor característico do mau hálito.

A saliva também tem papel importante na prevenção da halitose. Além de contribuir para a digestão, ela ajuda na limpeza natural da boca e na manutenção do equilíbrio da microbiota oral.“Quando há diminuição do fluxo salivar, as bactérias encontram condições mais favoráveis para se proliferar, aumentando a possibilidade de halitose”, acrescenta a especialista.

Quando o problema não está na boca?

Embora as causas bucais sejam predominantes, algumas condições fora da cavidade oral também podem provocar mau hálito. Entre elas estão problemas nas vias respiratórias, como sinusite e amigdalite, alterações metabólicas e, em situações menos frequentes, doenças do sistema digestivo.

“O mais importante é não tirar conclusões precipitadas. O mau hálito é um sinal que precisa ser investigado, e cada caso deve ser avaliado individualmente. Quando o paciente procura atendimento odontológico, é possível identificar ou descartar causas relacionadas à boca e, se necessário, encaminhá-lo para uma avaliação com outro profissional de saúde”, ressalta Christiana.

Como prevenir o mau hálito?

A prevenção depende de cuidados diários com a higiene bucal.

Entre as principais recomendações estão:

Escovar os dentes após as refeições;

Utilizar fio dental para remover resíduos entre os dentes;

Higienizar a língua diariamente;

Manter uma boa hidratação;

Realizar consultas odontológicas periódicas.



As visitas ao dentista também permitem identificar e tratar cáries, doenças gengivais e outras condições que podem contribuir para a halitose.O uso de enxaguantes bucais, por sua vez, deve seguir a orientação de um profissional. Esses produtos não substituem a escovação nem a limpeza interdental.