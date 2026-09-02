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Medicamento usado no tratamento de infarto e AVC terá oferta ampliada nas emergências do SUS

Nova lei prevê ações para aumentar a disponibilidade de trombolíticos, inclusive nas UPAs

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 13:59

Sancionada lei que prevê oferta de trombolíticos para tratamento de infarto e AVC na rede de urgência e emergência do SUS
Sancionada lei que prevê oferta de trombolíticos para tratamento de infarto e AVC na rede de urgência e emergência do SUS Crédito: Freepik

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (2) o projeto de lei que amplia a oferta de medicamentos trombolíticos na rede de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Os medicamentos são utilizados para dissolver coágulos que podem provocar Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico.

De acordo com o Ministério da Saúde, quando administrados rapidamente, esses remédios podem salvar vidas e reduzir o risco de sequelas. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou uma portaria que institui o Comitê de Acompanhamento da Implementação das Linhas de Cuidado dos Agravos Cerebrovasculares e Cardiovasculares Tempo-Dependentes: AVC e IAM, no âmbito do Ministério da Saúde. O grupo terá a função de analisar e propor medidas para ampliar o acesso aos medicamentos e qualificar a assistência prestada aos pacientes.

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Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 100mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 250mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dapaglicozina 10mg para o tratamento de diabetes (somente casos associados a doença cardiovascular). Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Glibenclamida 5mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 850mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 5mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Absorventes higiênicos - para a dignidade menstrual. Imagem meramente ilustrativa por Imagem: Yekatseryna Netuk | Shutterstock
Fralda geriátrica por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 64mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 2,5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 32mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Furosemida 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Succinato de metoprolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Espironolactona 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Losartana potássica 50mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de enalapril 10mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Hidroclorotiazida 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de propanolol 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Besilato de anlodipino 5mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Atenolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Captopril 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Carbidopa 25mg + levodopa 250mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Alendronato de sódio 70mg - para o tratamento de osteoporose. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 40mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 10mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 20mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Enantato de noretisterona 50mg + valerato de estradiol 5 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Norestisterona 0,35 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Acetato de medroxiprogesterona 150mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução

“Nos casos de infarto e AVC, cada minuto conta. Vamos trabalhar com especialistas, estados e municípios para transformar a lei em atendimento mais rápido, desde o diagnóstico até a chegada do paciente à unidade de referência. Esse tempo que conseguimos reduzir pode representar uma vida salva”, disse o ministro.

Os protocolos do SUS já preveem o uso de trombolíticos nos serviços de urgência e emergência, inclusive nas UPAs. Atualmente, porém, a aquisição dos medicamentos é responsabilidade dos gestores locais. O novo comitê deverá avaliar estratégias para aprimorar a oferta e ampliar a disponibilidade dos trombolíticos na rede pública.

O Brasil registra entre 300 mil e 400 mil casos de infarto por ano. Em 2025, o SUS contabilizou ainda 292 mil atendimentos por Acidente Vascular Cerebral (AVC), sendo 218 mil relacionados ao AVC isquêmico.

Os trombolíticos podem ser utilizados tanto no Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) quanto no Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, conforme avaliação clínica. Os medicamentos atuam na dissolução dos trombos que bloqueiam os vasos sanguíneos, contribuindo para a retomada da circulação.

A rapidez no diagnóstico e no início do tratamento aumenta as chances de sobrevivência e diminui o risco de sequelas. Nos casos de infarto, o trombolítico pode ser indicado principalmente quando procedimentos de maior complexidade, como a angioplastia, não estão disponíveis dentro do tempo recomendado. Dessa forma, o paciente pode receber o medicamento enquanto a continuidade da assistência é organizada na rede de saúde.

O SUS já possui uma linha de cuidado voltada ao infarto agudo do miocárdio e ao AVC, com protocolos específicos para diagnóstico e tratamento. No caso do infarto, a assistência inclui o acesso à reperfusão, procedimento que tem como objetivo restabelecer o fluxo sanguíneo. Os trombolíticos fazem parte desse atendimento e também podem ser administrados pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU 192), conforme indicação clínica.

Muitas pessoas que apresentam sintomas de infarto procuram diretamente a unidade de saúde mais próxima, que, em diversos municípios, é uma UPA. Nesses locais, as equipes podem realizar o diagnóstico, avaliar a indicação do tratamento e, quando necessário, iniciar a administração de trombolíticos. A nova lei permitirá avaliar formas de apoiar e aprimorar essa oferta, aproximando o tratamento da população.

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