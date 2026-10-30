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Médico baiano descobre câncer de rim após problema urinário e relata cirurgia pelo SUS

Áureo Augusto conta que recebeu o diagnóstico após uma tomografia e relata possíveis fatores associados à doença, como a exposição a tintas e solventes ao longo da vida artística

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08:56

Médico naturopata Áureo Augusto Crédito: Divulgação

Acostumado a cuidar da saúde de outras pessoas, o médico e naturopata Áureo Augusto viveu uma experiência inesperada ao descobrir que estava com câncer de rim. Morador do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, há mais de 40 anos, ele contou que o diagnóstico veio depois de um problema no aparelho urinário que o levou a procurar um urologista em Seabra. Após realizar uma tomografia, recebeu a notícia de que tinha um tumor renal.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Áureo contou que ficou abalado com o diagnóstico e relatou o caminho percorrido até conseguir realizar a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele foi encaminhado ao Hospital Irmã Dulce, onde, segundo seu depoimento, recebeu atendimento de uma equipe que o acolheu e conduziu o tratamento. O procedimento foi realizado pouco tempo depois, e o médico afirma que está bem após a cirurgia.

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Além da Medicina, Áureo também construiu uma trajetória ligada à arte e à produção intelectual. Artista plástico e escritor, ele ministra cursos e palestras sobre Medicina, história, filosofia e temas relacionados ao autoconhecimento. Foi justamente a rotina de atividades artísticas que entrou na reflexão sobre possíveis fatores associados ao desenvolvimento da doença.

Exposição a tintas e solventes entrou na investigação

Ao conversar com colegas depois do diagnóstico, Áureo conta que foram levantadas hipóteses relacionadas à sua trajetória profissional e ao histórico de saúde. Segundo ele, os profissionais chamaram atenção para a exposição frequente a tintas, solventes e outros produtos químicos ao longo da vida, muitas vezes sem proteção adequada.

O médico também mencionou ter uma doença autoimune e histórico de litíase renal por quase quatro décadas. A condição, popularmente conhecida como pedra nos rins ou cálculo renal, ocorre quando minerais e sais, como cálcio, oxalato e ácido úrico, formam cristais que se acumulam nos rins ou no trato urinário, dando origem a massas sólidas.

Na avaliação dos colegas, esses elementos poderiam estar entre os fatores relacionados ao câncer renal. Áureo compartilhou a reflexão no vídeo, mas ressaltou que o relato não representa uma comprovação sobre as causas da doença. A associação entre a exposição aos produtos químicos, as condições de saúde e o diagnóstico foi apresentada a partir das conversas que teve com outros profissionais.

Médico relata atendimento pelo SUS

Durante muitos anos, Áureo atuou na Unidade de Saúde da Família do município de Palmeiras. Mesmo após esse período, continua recebendo pacientes de diferentes partes do Brasil e do mundo para atendimentos particulares, presenciais e remotos. Ao falar sobre o próprio tratamento, ele destacou a experiência no atendimento público de saúde. Depois de receber orientação para procurar o SUS e agilizar a assistência, chegou ao Hospital Irmã Dulce, onde passou pela cirurgia.

No depoimento, o médico elogiou o acolhimento e o atendimento recebido pela equipe da unidade. Ele também afirmou estar se recuperando bem do procedimento. A experiência levou Áureo a compartilhar não apenas o impacto de receber um diagnóstico de câncer, mas também as reflexões sobre sua história profissional e suas condições de saúde. Além dos atendimentos, ele mantém atividades de formação e iniciativas educativas voltadas às terapias, com foco na promoção da saúde e da felicidade.

Saiba quem é Áureo Augusto

Nascido e criado no bairro do Uruguai, em Salvador, Áureo Augusto ingressou na Universidade Federal da Bahia (UFBA) aos 17 anos. No final da década de 1980, depois de uma temporada no Chile, onde estudou práticas de medicina natural, mudou-se para o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, onde vive há mais de quatro décadas.

Além de médico e naturopata, é artista plástico e escritor. Ministra cursos e palestras sobre Medicina, história, filosofia e temas relacionados ao autoconhecimento. Durante muitos anos, atuou na Unidade de Saúde da Família de Caeté-Açu, no município de Palmeiras, e continua recebendo pacientes de diferentes partes do Brasil e do mundo para atendimentos particulares, presenciais e remotos.