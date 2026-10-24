SAÚDE

Médico explica o que é o 'ruído alimentar' e faz alerta: 'Uma coisa é sentir fome. Outra é não conseguir parar de pensar em comida'

Fenômeno conhecido como food noise faz com que pensamentos sobre comida apareçam mesmo sem fome; estudos investigam como medicamentos para obesidade podem influenciar esse comportamento

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:00

Compulsão alimentar Crédito: Imagem gerada por IA

Você termina o almoço, está satisfeita, mas já começa a pensar no que vai comer à tarde. Pouco depois, surge a vontade de procurar alguma coisa na cozinha. Não necessariamente porque o estômago está vazio, mas porque a comida parece não sair da cabeça. Esse comportamento tem um nome: ruído alimentar, expressão traduzida do inglês food noise.

O fenômeno descreve pensamentos frequentes e persistentes sobre alimentação que podem surgir mesmo depois de uma refeição completa. Em algumas pessoas, a preocupação com o que comer ocupa tanto espaço na rotina que interfere na concentração, provoca desgaste emocional e torna mais difícil manter hábitos alimentares.

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O médico, pesquisador e professor Gabriel Almeida explica que a principal diferença está na intensidade desses pensamentos e na dificuldade de afastá-los. "Uma coisa é sentir fome. Outra é não conseguir parar de pensar em comida", afirma.

Enquanto a fome física costuma surgir acompanhada de sinais do organismo e diminuir depois da alimentação, o ruído alimentar pode continuar mesmo quando a pessoa já está satisfeita. É como se o cérebro permanecesse constantemente atento à possibilidade de comer.

Por que algumas pessoas pensam tanto em comida?

A explicação envolve mecanismos que vão além da necessidade de energia. O comportamento alimentar também é influenciado pelo funcionamento do cérebro, pelos hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade, pelas emoções e pelo sistema de recompensa.

Uma noite mal dormida, por exemplo, pode alterar a percepção de fome e aumentar a vontade de consumir determinados alimentos. Situações de estresse e dietas muito restritivas também podem intensificar a preocupação com a próxima refeição.

Alimentos especialmente saborosos e a exposição frequente a estímulos relacionados à comida são outros fatores que podem contribuir para o fenômeno.

Por isso, sentir dificuldade para controlar esses pensamentos não significa, necessariamente, falta de disciplina. "É importante entender que esse comportamento não pode ser explicado simplesmente como falta de disciplina ou força de vontade", ressalta Gabriel.

O problema pode se tornar especialmente desgastante para quem está tentando emagrecer. Mesmo seguindo um planejamento alimentar, a pessoa pode passar boa parte do dia pensando no que gostaria de comer, o que aumenta a dificuldade de sustentar mudanças na rotina.

Em alguns casos, essa preocupação persistente também pode estar associada a episódios de alimentação impulsiva. Isso não significa, porém, que o ruído alimentar seja uma causa comprovada da obesidade. O conceito ainda está sendo investigado pela ciência e não constitui, por si só, um diagnóstico médico.

Medicamentos para emagrecer podem diminuir o ruído alimentar?

O interesse pelo assunto aumentou com pesquisas sobre medicamentos utilizados no tratamento da obesidade, especialmente aqueles que atuam nos mecanismos hormonais relacionados à fome e à saciedade.

Um estudo publicado em 2026 na revista científica Advances in Therapy analisou relatos de 550 adultos dos Estados Unidos que utilizavam semaglutida injetável para controle do peso.

Os participantes responderam a perguntas sobre a frequência e a intensidade dos pensamentos relacionados à comida. Em uma escala de até 20 pontos, a pontuação mediana passou de 13, referente à lembrança do período anterior ao tratamento, para 6 pontos após o início do uso do medicamento.

A diferença sugere que os participantes perceberam uma redução significativa do ruído alimentar. Entretanto, os pesquisadores destacam limitações importantes. Como o levantamento foi retrospectivo e baseado nas lembranças dos próprios participantes, não é possível afirmar que a semaglutida tenha sido a única responsável pela mudança.

Outros estudos ainda são necessários para compreender melhor a relação entre esses medicamentos e os pensamentos persistentes sobre alimentação.

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Além da semaglutida, a tirzepatida também atua em mecanismos hormonais envolvidos no controle do apetite. Pesquisadores investigam como esses tratamentos podem influenciar não apenas a quantidade de comida consumida, mas também o desejo por alimentos e a maneira como as pessoas pensam sobre alimentação.

Segundo Gabriel, alguns pacientes relatam que, durante o tratamento, deixam de sentir aquela preocupação constante com a próxima refeição.

A percepção de pensar menos em comida pode representar uma mudança importante na qualidade de vida. Isso, no entanto, não significa que medicamentos para emagrecimento sejam indicados exclusivamente para combater o ruído alimentar. A prescrição depende de avaliação médica e de critérios clínicos específicos.

Quando pensar em comida se torna um sinal de alerta?

Planejar refeições, sentir vontade de comer algo gostoso ou pensar no jantar durante a tarde são comportamentos comuns. A preocupação surge quando os pensamentos se tornam repetitivos, difíceis de controlar e começam a prejudicar o cotidiano. Se a pessoa passa muito tempo preocupada com alimentos, sente sofrimento por não conseguir afastar essas ideias ou percebe que isso interfere em sua relação com a comida, vale buscar uma avaliação profissional.