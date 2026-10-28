Médico pode perder o registro por declarações nas redes sociais? Entenda as regras

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Perla Ribeiro
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:10
Declarações de médicos nas redes sociais podem ter consequências que vão além da repercussão pública e atingir a reputação profissional e a relação com pacientes. O debate ganhou força após um cardiologista afirmar que deixaria de atender pessoas com determinada preferência política. O episódio reacendeu a discussão sobre os limites da liberdade de expressão e as responsabilidades éticas de quem exerce a medicina.
Para Queila Fonini, especialista em branding para saúde e CEO da Aviah Soluções Empresariais, manifestações que colocam em dúvida a disposição de um profissional para atender pacientes sem discriminação podem comprometer a confiança no atendimento. “O médico tem o direito de expressar opiniões e participar do debate público. O problema começa quando uma manifestação coloca em dúvida sua disposição de atender qualquer pessoa com respeito, independentemente de suas crenças ou escolhas. A confiança é a base da relação entre médico e paciente, e qualquer questionamento sobre a imparcialidade do atendimento pode comprometer esse vínculo”, afirma.
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O Código de Ética Médica, instituído pela Resolução CFM nº 2.217/2018, determina que a medicina seja exercida sem discriminação de qualquer natureza. Já a Lei nº 3.268/1957 prevê penalidades disciplinares que incluem advertência, censura, suspensão e cassação do exercício profissional, conforme a gravidade da infração e o devido processo legal.
Isso não significa que qualquer publicação controversa resulte automaticamente na perda do registro profissional. Para que haja punição, é necessária a apuração da conduta pelas instâncias competentes, com observância dos procedimentos legais. Uma manifestação pública pode, contudo, motivar investigação caso existam indícios de violação dos deveres éticos.
A Resolução CFM nº 2.336/2023, que regulamenta a publicidade médica, também estabelece regras para a divulgação de serviços e informações nas plataformas digitais. Embora amplie as possibilidades de comunicação dos profissionais, a norma não elimina as obrigações previstas no Código de Ética Médica.
Redes sociais também afetam a reputação profissional
Segundo Queila Fonini, a separação entre perfis pessoais e profissionais nem sempre impede que declarações sejam associadas à atuação de um médico, especialmente quando sua especialidade e seus vínculos institucionais são conhecidos. “As redes sociais criaram uma falsa sensação de separação entre o indivíduo e o profissional. Mas a reputação é construída pelo conjunto de comportamentos e atitudes que o público associa a uma pessoa. Uma declaração feita em segundos pode colocar em xeque uma trajetória construída durante décadas”, explica.
Os efeitos também podem alcançar hospitais e clínicas. Mesmo quando uma manifestação representa a opinião individual de um profissional, a associação dele com uma instituição pode gerar questionamentos sobre os padrões de atendimento e os valores da organização. No episódio citado, o hospital em que o cardiologista atuava precisou se manifestar publicamente para esclarecer que as declarações não representavam seu posicionamento e reafirmar o compromisso com o atendimento sem discriminação.
O papel do marketing na prevenção de crises
O cenário também amplia a responsabilidade das equipes de marketing e comunicação que trabalham com médicos e instituições de saúde. Além de produzir conteúdo e ampliar a audiência, esses profissionais podem estabelecer diretrizes de posicionamento, avaliar riscos e orientar clientes sobre possíveis consequências de manifestações públicas.
Para a especialista, a busca por visibilidade também exige critérios. Estratégias baseadas em provocação, confronto e polarização podem gerar engajamento, mas não necessariamente contribuem para a credibilidade de um profissional. “Existe uma diferença importante entre construir autoridade e buscar visibilidade a qualquer custo. O marketing na saúde não pode reproduzir indiscriminadamente estratégias baseadas em provocação, confronto e polarização. Uma publicação pode gerar milhares de interações e, ao mesmo tempo, prejudicar a credibilidade de um profissional. O papel de uma assessoria especializada também é identificar riscos e saber quando não publicar”, destaca.
Queila avalia que o crescimento da presença digital dos médicos exige uma mudança de mentalidade entre agências e consultorias especializadas. Para ela, a construção de uma marca pessoal sólida deve considerar não apenas visibilidade e reconhecimento, mas também a coerência entre a comunicação pública, os valores profissionais e a experiência oferecida aos pacientes.
“Na saúde, reputação não é apenas uma questão de imagem. É um patrimônio profissional que influencia diretamente a decisão de confiar a alguém o cuidado com a própria vida. Médicos podem ter convicções e expressá-las publicamente, mas precisam compreender que determinadas manifestações podem produzir consequências muito maiores do que uma crise nas redes sociais. Nenhuma estratégia de marketing deve colocar esse patrimônio em risco”, conclui.