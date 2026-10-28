ÉTICA NA MEDICINA

Médico pode perder o registro por declarações nas redes sociais? Entenda as regras

Código de Ética Médica proíbe discriminação no atendimento, e manifestações públicas podem motivar processos disciplinares; especialista alerta para os impactos na reputação de profissionais e instituições de saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:10

Médico pode perder o registro por declarações nas redes sociais? Entenda as regras Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Declarações de médicos nas redes sociais podem ter consequências que vão além da repercussão pública e atingir a reputação profissional e a relação com pacientes. O debate ganhou força após um cardiologista afirmar que deixaria de atender pessoas com determinada preferência política. O episódio reacendeu a discussão sobre os limites da liberdade de expressão e as responsabilidades éticas de quem exerce a medicina.

Para Queila Fonini, especialista em branding para saúde e CEO da Aviah Soluções Empresariais, manifestações que colocam em dúvida a disposição de um profissional para atender pacientes sem discriminação podem comprometer a confiança no atendimento. “O médico tem o direito de expressar opiniões e participar do debate público. O problema começa quando uma manifestação coloca em dúvida sua disposição de atender qualquer pessoa com respeito, independentemente de suas crenças ou escolhas. A confiança é a base da relação entre médico e paciente, e qualquer questionamento sobre a imparcialidade do atendimento pode comprometer esse vínculo”, afirma.

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O Código de Ética Médica, instituído pela Resolução CFM nº 2.217/2018, determina que a medicina seja exercida sem discriminação de qualquer natureza. Já a Lei nº 3.268/1957 prevê penalidades disciplinares que incluem advertência, censura, suspensão e cassação do exercício profissional, conforme a gravidade da infração e o devido processo legal.

Isso não significa que qualquer publicação controversa resulte automaticamente na perda do registro profissional. Para que haja punição, é necessária a apuração da conduta pelas instâncias competentes, com observância dos procedimentos legais. Uma manifestação pública pode, contudo, motivar investigação caso existam indícios de violação dos deveres éticos.

A Resolução CFM nº 2.336/2023, que regulamenta a publicidade médica, também estabelece regras para a divulgação de serviços e informações nas plataformas digitais. Embora amplie as possibilidades de comunicação dos profissionais, a norma não elimina as obrigações previstas no Código de Ética Médica.

Redes sociais também afetam a reputação profissional

Segundo Queila Fonini, a separação entre perfis pessoais e profissionais nem sempre impede que declarações sejam associadas à atuação de um médico, especialmente quando sua especialidade e seus vínculos institucionais são conhecidos. “As redes sociais criaram uma falsa sensação de separação entre o indivíduo e o profissional. Mas a reputação é construída pelo conjunto de comportamentos e atitudes que o público associa a uma pessoa. Uma declaração feita em segundos pode colocar em xeque uma trajetória construída durante décadas”, explica.

Os efeitos também podem alcançar hospitais e clínicas. Mesmo quando uma manifestação representa a opinião individual de um profissional, a associação dele com uma instituição pode gerar questionamentos sobre os padrões de atendimento e os valores da organização. No episódio citado, o hospital em que o cardiologista atuava precisou se manifestar publicamente para esclarecer que as declarações não representavam seu posicionamento e reafirmar o compromisso com o atendimento sem discriminação.

O papel do marketing na prevenção de crises

O cenário também amplia a responsabilidade das equipes de marketing e comunicação que trabalham com médicos e instituições de saúde. Além de produzir conteúdo e ampliar a audiência, esses profissionais podem estabelecer diretrizes de posicionamento, avaliar riscos e orientar clientes sobre possíveis consequências de manifestações públicas.

Para a especialista, a busca por visibilidade também exige critérios. Estratégias baseadas em provocação, confronto e polarização podem gerar engajamento, mas não necessariamente contribuem para a credibilidade de um profissional. “Existe uma diferença importante entre construir autoridade e buscar visibilidade a qualquer custo. O marketing na saúde não pode reproduzir indiscriminadamente estratégias baseadas em provocação, confronto e polarização. Uma publicação pode gerar milhares de interações e, ao mesmo tempo, prejudicar a credibilidade de um profissional. O papel de uma assessoria especializada também é identificar riscos e saber quando não publicar”, destaca.

Queila avalia que o crescimento da presença digital dos médicos exige uma mudança de mentalidade entre agências e consultorias especializadas. Para ela, a construção de uma marca pessoal sólida deve considerar não apenas visibilidade e reconhecimento, mas também a coerência entre a comunicação pública, os valores profissionais e a experiência oferecida aos pacientes.