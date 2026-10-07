ANSIEDADE E FOBIAS

Medo de agulha pode causar desmaio e transformar exames simples em um desafio; entenda o que acontece

Fobia pode provocar ansiedade intensa, suor, palpitações e tontura; comunicar o problema à equipe de saúde ajuda a tornar procedimentos mais seguros e confortáveis

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:30

Medo de agulha pode causar desmaio e transformar exames simples em um desafio; entenda o que acontece Crédito: Imagem gerada pela IA

Para algumas pessoas, basta ver uma agulha para o corpo reagir. O que parece apenas um desconforto comum pode desencadear uma resposta muito mais intensa, com ansiedade, suor excessivo, tontura, palpitações e até desmaio. Esse medo acentuado é conhecido como aicmofobia e pode transformar situações rotineiras, como vacinação, coleta de sangue e exames, em momentos de grande tensão.

A condição também pode pesar quando há necessidade de procedimentos cirúrgicos. Isso porque o paciente pode associar a cirurgia à colocação de acesso venoso, aplicação de medicamentos e outras etapas que envolvem agulhas. Para quem já apresenta uma reação intensa, a antecipação do procedimento pode aumentar ainda mais a ansiedade.

Como controlar ansiedade 1 de 13

Segundo o anestesiologista Nazel Oliveira Filho, diretor de Compliance e Comunicação da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia (Coopanest-BA), o medo pode estar relacionado a diferentes fatores. Experiências traumáticas anteriores, relatos negativos ou uma predisposição individual à ansiedade estão entre as possibilidades.

Vergonha pode dificultar o atendimento

Um dos problemas é que algumas pessoas deixam de contar aos profissionais de saúde que têm medo de agulhas. O constrangimento, porém, pode dificultar a preparação da equipe para lidar com as reações do paciente. “Reconhecer esse medo e comunicá-lo à equipe médica é um passo importante para reduzir o sofrimento. A aicmofobia é uma condição real e que merece acolhimento. Muitas vezes, o paciente sente vergonha de falar sobre o assunto, mas quando a equipe é informada, pode adotar estratégias para tornar o atendimento mais confortável e seguro”, afirma Nazel.

O diálogo antes do procedimento permite que profissionais e paciente estabeleçam uma relação de confiança. Explicar o que vai acontecer, esclarecer dúvidas e respeitar o tempo de cada pessoa são medidas que podem ajudar a diminuir a tensão. Pequenas adaptações também podem fazer diferença para quem apresenta uma reação mais forte. Entre elas estão evitar que o paciente veja a agulha, recorrer a técnicas de distração e explicar de maneira clara as etapas do atendimento.

“Uma abordagem humanizada faz toda a diferença. O paciente precisa se sentir ouvido e compreendido. Pequenas medidas, como evitar que ele veja a agulha, utilizar técnicas de distração e oferecer informações claras sobre o procedimento, ajudam a reduzir significativamente o estresse”, destaca o anestesiologista.

A estratégia pode ser especialmente importante antes de procedimentos nos quais o paciente sabe que haverá uma punção. Ter previsibilidade sobre o que será feito e entender por que determinada etapa é necessária pode contribuir para diminuir a sensação de perda de controle.

Respiração e acompanhamento psicológico

O preparo emocional também pode ajudar. Técnicas de respiração e relaxamento podem ser utilizadas para controlar a ansiedade antes e durante o atendimento. Quando as reações são mais intensas, o acompanhamento psicológico pode ser indicado para ajudar a pessoa a compreender e enfrentar o medo.

Em determinadas situações, o anestesiologista também pode avaliar medidas adicionais para proporcionar mais conforto ao paciente durante o procedimento. O mais importante é que o medo não faça a pessoa adiar ou abandonar cuidados necessários. Exames, vacinas, tratamentos e procedimentos médicos podem ser fundamentais para prevenir ou tratar doenças.