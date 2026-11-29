COMPORTAMENTO ALIMENTAR

Medo de comer algo fora da dieta e culpa após as refeições? Veja quando a alimentação saudável vira obsessão

Medo de determinados alimentos, culpa depois das refeições e restrições constantes podem indicar uma relação preocupante com a comida; nutricionista explica como identificar os sinais

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 06:00

Medo de comer algo fora da dieta e culpa após as refeições? Veja quando a alimentação saudável vira obsessão Crédito: Imagem gerada pela IA

Seguir uma alimentação saudável é uma preocupação cada vez mais presente na rotina de muitas pessoas. Com a popularização de conteúdos sobre nutrição nas redes sociais, dietas, listas de alimentos permitidos e regras sobre o que colocar no prato se tornaram comuns. Mas a busca por uma alimentação considerada perfeita pode ultrapassar os limites e provocar medo, culpa e restrições excessivas.

Esse comportamento pode estar relacionado à ortorexia, caracterizada pela preocupação exagerada com a qualidade e a pureza dos alimentos. Para ajudar a identificar quando o cuidado com a alimentação se transforma em uma relação preocupante com a comida, a nutricionista Andrezza Botelho esclarece seis dúvidas sobre o tema.

Principais nutrientes e quais alimentos os possuem 1 de 22

1. Comer de forma saudável significa evitar completamente açúcar e ultraprocessados?

Mito. Uma alimentação equilibrada não depende de proibições absolutas. O contexto, a frequência de consumo e o padrão alimentar como um todo são mais importantes do que classificar os alimentos isoladamente.



2. Sentir culpa depois de comer algo fora da dieta pode ser um sinal de alerta?

Verdade. Quando uma escolha alimentar provoca sofrimento, ansiedade ou sensação de fracasso, é importante observar a relação que a pessoa está construindo com a comida.



3. Produtos naturais ou orgânicos são sempre mais saudáveis?

Mito. A qualidade nutricional depende de diferentes fatores. O fato de um alimento ser natural ou orgânico não significa que ele seja automaticamente superior em todos os aspectos.



4. Excluir grupos alimentares sem orientação pode trazer riscos?

Verdade. Restrições desnecessárias podem comprometer a variedade e a adequação nutricional da alimentação, além de aumentar a rigidez e a preocupação em torno das refeições.



5. Ter dificuldade para comer fora de casa por não saber como os alimentos foram preparados pode indicar uma relação preocupante com a comida?

Verdade. A preocupação merece atenção quando é intensa, frequente e começa a limitar a vida social e a rotina da pessoa.



6. Uma alimentação saudável também precisa ter flexibilidade?

Verdade. Comer bem não significa seguir regras perfeitas o tempo todo. Uma relação equilibrada com a comida permite variedade, prazer e adaptação a diferentes situações.



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