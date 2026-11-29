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Perla Ribeiro
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 06:00
Seguir uma alimentação saudável é uma preocupação cada vez mais presente na rotina de muitas pessoas. Com a popularização de conteúdos sobre nutrição nas redes sociais, dietas, listas de alimentos permitidos e regras sobre o que colocar no prato se tornaram comuns. Mas a busca por uma alimentação considerada perfeita pode ultrapassar os limites e provocar medo, culpa e restrições excessivas.
Esse comportamento pode estar relacionado à ortorexia, caracterizada pela preocupação exagerada com a qualidade e a pureza dos alimentos. Para ajudar a identificar quando o cuidado com a alimentação se transforma em uma relação preocupante com a comida, a nutricionista Andrezza Botelho esclarece seis dúvidas sobre o tema.
Principais nutrientes e quais alimentos os possuem
Quando procurar ajuda?
A nutricionista Andrezza Botelho destaca que o objetivo de uma alimentação saudável deve ser promover saúde e bem-estar, e não transformar cada refeição em motivo de preocupação. Quando as regras alimentares passam a controlar a rotina e provocar sofrimento, buscar orientação profissional é um passo importante para compreender o comportamento e construir uma relação mais equilibrada com a comida.