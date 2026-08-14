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Melatonina virou queridinha de quem não dorme, mas será que ela realmente funciona? Veja quando o suplemento pode ajudar

Hormônio não é um sedativo e pode ter efeito limitado em casos de insônia; uso inadequado, doses altas e combinações com outras substâncias também exigem atenção

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:42

Melatonina virou queridinha de quem não dorme, mas será que ela realmente funciona? Veja quando o suplemento pode ajudar Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Dormir mais rápido e acordar descansado parece estar a apenas um comprimido de distância. Pelo menos é essa a promessa que ajudou a transformar a melatonina em um dos produtos mais procurados por quem enfrenta dificuldades para dormir. Mas a popularidade do suplemento também vem acompanhada de dúvidas, uso sem orientação e expectativas que nem sempre correspondem ao que a substância é capaz de fazer.

A melatonina pode, sim, ser útil em determinadas situações, mas não é uma solução universal para a insônia. “A melatonina pode ser útil em situações específicas, mas não é uma solução universal para insônia”, afirma o otorrinolaringologista Nilson André Maeda, especialista em distúrbios do sono do Hospital Paulista.

Como melhorar qualidade do sono 1 de 22

Segundo ele, o uso por conta própria se tornou comum e pode reduzir a eficácia do tratamento, além de trazer riscos desnecessários. Afinal, o que é a melatonina? A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, localizada no cérebro. Sua principal função é sinalizar ao organismo a transição entre o dia e a noite e ajudar a sincronizar o chamado ritmo circadiano, especialmente o ciclo de sono e vigília.

A produção natural aumenta quando há ausência de luz, atinge o pico durante a madrugada e diminui ao amanhecer. A substância encontrada nos suplementos é quimicamente idêntica à produzida pelo organismo. O problema é que tomar melatonina não reproduz necessariamente o padrão natural de produção do hormônio. Por isso, a ideia de tomar um comprimido e simplesmente “apagar” não corresponde ao funcionamento da substância.

Melatonina não é remédio para dormir

Ao contrário dos medicamentos sedativos ou hipnóticos, a melatonina não tem como principal função provocar sono imediatamente. “Ela não é um sedativo ou hipnótico. Sua principal função é sinalizar ao organismo a hora biológica de dormir, contribuindo para a sincronização do ritmo circadiano. Por isso, costuma ter melhor efeito quando a dificuldade de sono está relacionada a alterações desse ritmo”, explica Maeda. Isso significa que o suplemento tende a fazer mais sentido quando o problema está relacionado ao relógio biológico da pessoa.

Entre as situações em que a melatonina pode ser indicada estão:

síndrome da fase atrasada do sono, quando a pessoa só consegue dormir e acordar muito tarde;

alterações do sono provocadas por viagens com mudança de fuso horário, o chamado jet lag;

trabalho em turnos noturnos;

alguns casos envolvendo pessoas com transtorno do espectro autista ou TDAH;

alguns casos em idosos, cuja produção natural de melatonina tende a diminuir.



Fora desses contextos, os resultados podem ser menos consistentes.

Para quem tem insônia crônica, o cenário é diferente

Quem sofre de insônia de forma persistente não deve necessariamente esperar que a melatonina resolva o problema. Segundo o especialista, quando a insônia é crônica, seja isolada ou associada a fatores como estresse e ansiedade, a eficácia da melatonina costuma ser baixa.

Nessas situações, a terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) continua sendo considerada o tratamento de primeira escolha, por apresentar eficácia comprovada e ser recomendada por diretrizes internacionais. Suplemento também pode causar efeitos colaterais Apesar de apresentar um bom perfil de segurança, a melatonina não é completamente livre de efeitos adversos.

Entre os efeitos relatados estão:

sonolência durante o dia;

tontura;

dor de cabeça;

náuseas.



Em geral, esses efeitos são leves. Estudos apontam segurança para o uso contínuo por até 12 meses, mas ainda existem poucas evidências sobre as consequências do uso por períodos mais longos. Outro ponto que merece atenção são as interações com outras substâncias. A melatonina pode potencializar o efeito sedativo de álcool, benzodiazepínicos e alguns antidepressivos. Além disso, gestantes, lactantes e crianças não devem utilizar o suplemento sem acompanhamento médico.

Tomar mais não significa dormir melhor

Outro erro comum é acreditar que uma dose maior produzirá um efeito maior. A orientação do especialista é priorizar a menor dose eficaz, geralmente entre 0,5 mg e 3 mg, sempre levando em consideração o horário adequado ao ritmo circadiano de cada pessoa. Tomar a substância de maneira aleatória, especialmente no meio da madrugada ou diante de um episódio isolado de insônia, tende a não produzir o resultado esperado.

“A recomendação é sempre priorizar a menor dose eficaz, geralmente entre 0,5 mg e 3 mg, administrada no horário adequado ao ritmo circadiano de cada pessoa. Tomá-la de forma aleatória, no meio da noite ou diante de insônia aguda, tende a não funcionar”, orienta Maeda.

Antes do suplemento, vale olhar para a rotina