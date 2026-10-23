SEQUELA SILENCIOSA

Meningite bacteriana pode causar surdez permanente; sinal de alerta pode passar despercebido

Doença pode evoluir em poucas horas e deixar sequelas auditivas; especialista alerta para a importância do diagnóstico e do acompanhamento após a recuperação

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12:14

Meningite bacteriana pode causar surdez permanente; sinal de alerta pode passar despercebido Crédito: (Imagem:steph photographies | Shutterstock)

A meningite bacteriana pode evoluir rapidamente, provocar complicações graves e deixar sequelas permanentes, entre elas a perda auditiva. Mesmo após a melhora da infecção, pacientes podem apresentar danos à audição que não eram perceptíveis durante a fase aguda da doença. Por isso, especialistas alertam para a importância de uma avaliação auditiva após o tratamento.

A doença provoca uma inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Segundo Kátia Virgínia, otorrinolaringologista do HOPE, a infecção pode atingir estruturas do ouvido interno, incluindo a cóclea, responsável por captar os sons, e lesionar as células sensoriais ligadas à audição.“A meningite bacteriana pode deixar sequelas neurológicas importantes, entre elas perda auditiva permanente em um ou nos dois lados, além de oferecer risco à vida do paciente”, alerta a médica.

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Sintomas podem surgir de forma repentina

A meningite bacteriana exige atendimento médico de urgência porque pode se agravar em poucas horas.

Entre os principais sinais estão:

Febre alta de início repentino;

Dor de cabeça intensa;

Rigidez na nuca, com dificuldade para encostar o queixo no peito;

Náuseas e vômitos;

Confusão mental e sonolência;

Sensibilidade à luz, conhecida como fotofobia.



Diante da suspeita da doença, a avaliação médica não deve ser adiada à espera dos resultados dos exames. O tratamento com antibióticos precisa ser iniciado rapidamente, conforme a avaliação clínica e as orientações da equipe de saúde.

Perda auditiva pode ser percebida depois

Uma das complicações da meningite bacteriana é a perda auditiva, que pode variar de intensidade e atingir um ou os dois ouvidos. De acordo com a especialista, o comprometimento nem sempre é percebido durante a fase aguda da infecção.“Embora a perda auditiva seja uma complicação de grande relevância, os sinais podem ser percebidos somente após a fase aguda da doença”, explica Kátia Virgínia.

A médica ressalta a importância de realizar exames auditivos após a recuperação, mesmo quando não há queixas aparentes. A preocupação é que a inflamação possa provocar alterações na cóclea, incluindo um processo de ossificação que, em alguns casos, dificulta a realização de um implante coclear. A avaliação precoce permite identificar possíveis danos e orientar a conduta adequada.

Estimativas citadas na literatura científica apontam que cerca de 5% a 30% das pessoas que tiveram meningite bacteriana podem desenvolver algum grau de perda auditiva. O risco varia conforme fatores como o agente causador e a gravidade da infecção.

Como ocorre a transmissão

A transmissão de algumas bactérias causadoras de meningite pode ocorrer por meio de gotículas e secreções respiratórias, especialmente em contato próximo com uma pessoa infectada. Tosse, espirros e contato com secreções do nariz e da garganta podem contribuir para a disseminação, dependendo do agente causador.

Pessoas que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado com meningite bacteriana devem procurar um serviço de saúde para avaliar a necessidade de medidas preventivas, que podem incluir o uso de antibióticos. A indicação depende do tipo de bactéria e das características do contato.