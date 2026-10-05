ALERTA

Meningite pode matar em poucas horas, mas maioria dos pais desconhece rapidez da doença

Pesquisa com brasileiros revela que só 19% dos pais sabem que a infecção meningocócica pode evoluir rapidamente para o óbito; entre jovens, índice cai para 10%

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:02

Meningite pode matar em poucas horas, mas maioria dos pais desconhece rapidez da doença Crédito: Divulgação

A meningite meningocócica pode começar com sintomas que parecem comuns, como febre, dor de cabeça e vômito, mas evoluir rapidamente para um quadro grave. Uma pesquisa global realizada pela Human8 a pedido da biofarmacêutica GSK mostra, porém, que essa velocidade ainda é pouco conhecida no Brasil: embora 89% dos pais considerem a doença grave, apenas 19% sabem que ela pode levar à morte em poucas horas.

Entre adolescentes e jovens adultos de 15 a 25 anos, a percepção sobre a rapidez da infecção é ainda menor. Segundo o levantamento, somente 10% dos participantes dessa faixa etária reconhecem a velocidade com que a doença pode evoluir. O estudo também aponta desconhecimento sobre a vacinação e sobre o próprio status vacinal entre os jovens.

Sintomas podem ser confundidos

A dificuldade de reconhecer a gravidade logo no início é um dos pontos de atenção. De acordo com a pesquisa, 21% dos pais acreditam que a meningite já começa apresentando sintomas graves e evidentes, quando os primeiros sinais podem ser semelhantes aos de outras infecções. “A meningite meningocócica pode começar com sintomas parecidos a outras infecções e progredir extremamente rápido, deixando pouco tempo para agir”, afirma Rodrigo Nascimento, diretor médico de Vacinas da GSK Brasil.

O especialista ressalta a importância de reconhecer os sinais e procurar atendimento médico diante de sintomas que possam indicar um quadro grave. “Esses achados mostram a necessidade de maior conscientização sobre seus sinais e sintomas, a importância de buscar atendimento médico urgente quando necessário e conversas informadas sobre medidas preventivas, que podem incluir vacinação quando recomendada”, completa.

A doença pode deixar sequelas permanentes entre os sobreviventes, como perda auditiva, danos neurológicos e perda de membros. Essas consequências podem provocar impactos físicos, psicológicos e emocionais duradouros para os pacientes, familiares e cuidadores.

Adolescência é ponto cego

O levantamento também identificou uma lacuna importante quando o assunto é vacinação. Apenas 29% dos pais e 24% dos jovens entrevistados reconhecem adolescentes e jovens adultos como grupos recomendados para imunização contra a meningite. Entre os jovens brasileiros, 25% afirmam não saber se já receberam a vacina contra a doença. Apenas 10% reconhecem a morte como uma possível consequência da meningite meningocócica.

No calendário do Ministério da Saúde, a vacina meningocócica ACWY é indicada para adolescentes de 11 a 14 anos, com dose ou reforço conforme a situação vacinal. O imunizante protege contra os sorogrupos A, C, W e Y.

Sorogrupo B ganhou espaço

O alerta ocorre em meio a uma mudança no perfil epidemiológico da doença no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que os sorogrupos B e C estão entre os mais frequentes no país. O próprio Ministério informa que, em 2025, foram registrados 486 casos de doença meningocócica, com 96 mortes e letalidade de 19,8%.

A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis. A infecção pode se manifestar como meningite ou meningococcemia e evoluir rapidamente para complicações graves. A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção.

Vacinação é vista como importante

Apesar das lacunas de informação, a pesquisa encontrou forte apoio à vacinação no Brasil. Entre os entrevistados, 96% afirmaram considerar a imunização a coisa certa a fazer, índice superior à média global de 86%. Os profissionais de saúde também aparecem como uma das principais fontes de informação. Segundo o levantamento, 95% dos pais e 93% dos jovens brasileiros dizem confiar nesses profissionais para obter informações sobre vacinas.

O estudo mostra ainda que 30% dos pais de crianças não vacinadas esperam que o assunto seja abordado durante uma consulta médica. Ao mesmo tempo, 22% dos pais afirmam encontrar informações sobre vacinas por meio de ferramentas de inteligência artificial.

Entre os jovens que utilizam IA, 43% dizem que recorreriam à tecnologia para tentar decidir se os sintomas apresentados são urgentes antes de procurar um hospital. O dado reforça a importância de que informações sobre sintomas e prevenção sejam buscadas em fontes confiáveis e com orientação de profissionais de saúde.

Conhecimento sobre sequelas também é baixo

A pesquisa identificou ainda desconhecimento sobre os impactos que a doença pode deixar mesmo quando o paciente sobrevive. Menos da metade dos pais participantes, 44%, sabe que a meningite pode provocar problemas de equilíbrio ou coordenação. O percentual é ainda menor quando o assunto é perda auditiva: apenas 32% associam a doença a esse tipo de sequela. Para especialistas, ampliar o conhecimento sobre a gravidade da infecção é parte importante da prevenção e da busca rápida por atendimento.

Como foi feita a pesquisa