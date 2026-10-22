CUIDADO CONTÍNUO

Menopausa não encerra cuidados ginecológicos; veja exames e sinais que exigem atenção

Especialista alerta que consultas regulares continuam importantes após o fim da menstruação, inclusive para monitorar a saúde das mamas, identificar alterações hormonais e investigar sangramentos após a menopausa

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:49

Menopausa não encerra cuidados ginecológicos; veja exames e sinais que exigem atenção Crédito: Imagem: Premreuthai | Shutterstock

O fim da menstruação não significa que a mulher pode deixar de lado as consultas ginecológicas. Mesmo após a menopausa, o acompanhamento médico continua importante para prevenir doenças, investigar sintomas e preservar a qualidade de vida. O alerta é reforçado pela MedSênior durante o Outubro Rosa, campanha que também chama atenção para a necessidade de manter os cuidados com a saúde feminina ao longo do envelhecimento.

Segundo a ginecologista da MedSênior, Isabela Laender, ainda existe a ideia equivocada de que a saúde ginecológica deixa de exigir acompanhamento depois do encerramento do ciclo reprodutivo. Na maturidade, porém, as consultas passam a abordar outras necessidades, como alterações hormonais, saúde das mamas e da região genital, além da identificação precoce de doenças associadas ao avanço da idade.

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“Na terceira idade, a abordagem clínica muda de foco: a consulta passa a priorizar o manejo das alterações hormonais da menopausa, o monitoramento das mamas, da vulva e da vagina, bem como o diagnóstico precoce de patologias comuns ao avanço da idade”, explica a médica.

Ressecamento vaginal, ondas de calor, alterações urinárias e distúrbios do sono estão entre os sintomas que podem surgir com a queda dos níveis de estrogênio. Embora sejam comuns nessa fase, esses desconfortos não precisam ser encarados como consequências inevitáveis do envelhecimento. A avaliação médica ajuda a identificar as causas e discutir formas de aliviar os sintomas.

“Existe uma ideia equivocada de que, depois da menopausa ou quando a mulher deixa de ter vida reprodutiva, ela não precisa mais ir ao ginecologista. Mas a saúde ginecológica não termina com a menstruação. O que acontece é que o foco do acompanhamento muda. Envelhecer é natural, mas isso não significa que todo desconforto precise ser aceito como inevitável”, reforça a especialista.

Mamografia continua importante

O risco de câncer de mama não desaparece com o fim da menstruação. A idade avançada está entre os principais fatores associados à doença, e a maioria dos diagnósticos ocorre a partir dos 50 anos. No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde para o rastreamento populacional é a realização de mamografia a cada dois anos em mulheres assintomáticas de 50 a 74 anos. Acima dessa faixa, a indicação deve ser individualizada, considerando o histórico de saúde, as condições clínicas e a relação entre riscos e benefícios.

Também é importante diferenciar o rastreamento da investigação de possíveis sintomas. O aparecimento de nódulos, retração do mamilo, alterações na pele das mamas ou secreção espontânea exige avaliação médica, independentemente da data do último exame.

“Chegar à menopausa não significa que podemos deixar a saúde das mamas de lado. Não devemos olhar apenas para a idade escrita no documento: duas mulheres com a mesma idade podem ter condições de saúde e histórias completamente diferentes, e a decisão precisa ser individualizada”, afirma Isabela.

Histórico familiar e vida sexual

O histórico familiar é outro aspecto importante na avaliação do risco de câncer de mama e de ovário. A ocorrência dessas doenças entre parentes pode levar a uma investigação mais detalhada e a recomendações específicas. Por outro lado, não ter casos na família não elimina o risco, já que muitas mulheres diagnosticadas não apresentam histórico familiar conhecido.

A necessidade de acompanhamento ginecológico também não depende de a mulher manter uma vida sexual ativa. As consultas permitem avaliar alterações funcionais, sintomas da menopausa e sinais que precisam de investigação. Um dos principais alertas é o sangramento vaginal após a menopausa. Esse tipo de ocorrência não deve ser interpretado como um retorno normal da menstruação e precisa ser avaliado por um profissional de saúde.

Para mulheres que continuam sexualmente ativas, a atenção à saúde sexual permanece importante, incluindo a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e o cuidado com possíveis desconfortos durante as relações.

Integração entre ginecologia e geriatria

O cuidado com a saúde feminina na maturidade também pode exigir uma atuação integrada entre diferentes especialidades. Enquanto a geriatria acompanha aspectos como funcionalidade, doenças crônicas, equilíbrio e autonomia, a ginecologia se concentra nas mamas, no aparelho reprodutor e nas alterações relacionadas à menopausa.