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Menopausa pode afetar a saúde mental; veja sete sinais que não devem ser ignorados

Oscilações hormonais podem influenciar humor, sono e concentração durante a transição menopausal, mas outros fatores também aumentam a vulnerabilidade emocional

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:30

A menopausa precoce pode acontecer antes dos 40 anos (Imagem: Yakobchuk | Shutterstock)
Menopausa pode afetar a saúde mental; veja sete sinais que não devem ser ignorados) Crédito: Imagem: Yakobchuk | Shutterstock

A menopausa é uma transição que pode provocar mudanças muito além do fim da menstruação. Alterações de humor, irritabilidade, ansiedade, insônia e dificuldade de concentração podem aparecer ao longo desse período e interferir na rotina e na qualidade de vida. Embora as oscilações hormonais possam contribuir para essas manifestações, elas não são a única explicação possível. 

Histórico de depressão, problemas de sono, fogachos intensos, estresse e mudanças familiares ou profissionais também podem influenciar a saúde mental da mulher. Em referência ao Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre prevenção do suicídio e valorização da vida, a Clínica Elsimar Coutinho chama atenção para a importância de observar os sinais emocionais durante a transição menopausal.

Conheça 15 sintomas da menopausa

1- Menstruação irregular (Imagem: Peakstock | Shutterstock) por Imagem: Peakstock | Shutterstock
2- Suor noturno por Freepik
3- Ondas de calor por Divulgação
4- Secura vagina (Imagem: Monkey Business Image | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Image | Shutterstock
5- Incontinência urinária por Divulgação
6- Queda de cabelo  por Shutterstock
7- Memória fraca (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock) por Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock
8- Falta de sono ou insônia (Imagem: SB Arts Media | Shutterstock) por Imagem: SB Arts Media | Shutterstock
9- Ansiedade (Imagem: Perfect Wave | Shutterstock) por Imagem: Perfect Wave | Shutterstock
10- Redução da libido (Imagem: Peakstock | Shutterstock) por
11- Variações súbitas de humor por Shutterstock
12- Dificuldade de concentração por Imagem: Premreuthai | Shutterstock
13- Pele seca (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
14- Unhas fracas por Freepik
15- Cansaço por Shutterstock
1 de 15
1- Menstruação irregular (Imagem: Peakstock | Shutterstock) por Imagem: Peakstock | Shutterstock

Perimenopausa pode ser uma fase de maior vulnerabilidade

Segundo a ginecologista Daniella Campos Oliveira, diretora médica da Clínica Elsimar Coutinho, em São Paulo, a perimenopausa pode representar um período de maior vulnerabilidade emocional. “A menopausa não é só o fim da menstruação — é uma transição de anos, e a perimenopausa é justamente a janela de maior vulnerabilidade emocional”.  De acordo com a médica, nessa fase o risco de sintomas depressivos pode praticamente dobrar, inclusive entre mulheres sem histórico anterior. Ansiedade, insônia, irritabilidade e queda de concentração também podem comprometer o bem-estar.

Nem todo sintoma emocional é causado pelos hormônios

A relação entre menopausa e saúde mental é multifatorial. As alterações hormonais podem contribuir para mudanças no sono e no humor, mas outros aspectos precisam ser investigados antes de atribuir os sintomas exclusivamente à transição hormonal. Entre os fatores destacados pela especialista estão depressão anterior, insônia, fogachos intensos, estresse, luto, mudanças profissionais e responsabilidades familiares, como os cuidados com pais idosos.

A avaliação também pode investigar outras condições que provocam sintomas semelhantes, como alterações da tireoide. “É importante evitar tanto a banalização dos sintomas quanto a ideia de que todo sofrimento emocional na menopausa é exclusivamente causado pelos hormônios”, explica Daniella.

Veja sete sinais que merecem atenção

Durante a menopausa, alguns sintomas emocionais podem indicar a necessidade de procurar ajuda profissional:

  1. Tristeza persistente
  2. Isolamento social
  3. Perda de interesse por atividades que antes davam prazer
  4. Sensação de desesperança
  5. Ansiedade intensa
  6. Alterações importantes no sono ou no apetite
  7. Pensamentos relacionados à morte

Esses sinais não devem ser simplesmente tratados como consequências naturais do envelhecimento.

Como é feito o tratamento?

Segundo a médica, a abordagem depende da avaliação individual. Para quadros de depressão nessa fase, psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, e antidepressivos estão entre as opções de primeira linha citadas pela especialista. A terapia hormonal também pode ter papel em algumas mulheres na perimenopausa, especialmente quando existem fogachos e alterações do sono. No entanto, ela não substitui o tratamento específico da depressão. Sono adequado, atividade física e uma rede de apoio também fazem parte do cuidado.

Quando procurar ajuda imediatamente?

Tristeza persistente, isolamento, desesperança e pensamentos de morte são sinais que exigem atenção profissional. No caso de pensamentos relacionados ao suicídio ou à morte, a orientação é buscar ajuda imediata e não enfrentar a situação sozinha. No Brasil, o CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito pelo telefone 188, 24 horas por dia.

Para Daniella, cuidar da mulher durante a menopausa significa considerar não apenas os sintomas físicos, mas também a saúde emocional, a autonomia e a qualidade de vida. “Saúde mental é saúde e deve ser tratada com a mesma seriedade que qualquer outro sintoma apresentado durante a menopausa”, destaca.

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