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Menopausa pode afetar a saúde mental; veja sete sinais que não devem ser ignorados

Oscilações hormonais podem influenciar humor, sono e concentração durante a transição menopausal, mas outros fatores também aumentam a vulnerabilidade emocional

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:30

Menopausa pode afetar a saúde mental; veja sete sinais que não devem ser ignorados) Crédito: Imagem: Yakobchuk | Shutterstock

A menopausa é uma transição que pode provocar mudanças muito além do fim da menstruação. Alterações de humor, irritabilidade, ansiedade, insônia e dificuldade de concentração podem aparecer ao longo desse período e interferir na rotina e na qualidade de vida. Embora as oscilações hormonais possam contribuir para essas manifestações, elas não são a única explicação possível.

Histórico de depressão, problemas de sono, fogachos intensos, estresse e mudanças familiares ou profissionais também podem influenciar a saúde mental da mulher. Em referência ao Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre prevenção do suicídio e valorização da vida, a Clínica Elsimar Coutinho chama atenção para a importância de observar os sinais emocionais durante a transição menopausal.

Conheça 15 sintomas da menopausa 1 de 15

Perimenopausa pode ser uma fase de maior vulnerabilidade

Segundo a ginecologista Daniella Campos Oliveira, diretora médica da Clínica Elsimar Coutinho, em São Paulo, a perimenopausa pode representar um período de maior vulnerabilidade emocional. “A menopausa não é só o fim da menstruação — é uma transição de anos, e a perimenopausa é justamente a janela de maior vulnerabilidade emocional”. De acordo com a médica, nessa fase o risco de sintomas depressivos pode praticamente dobrar, inclusive entre mulheres sem histórico anterior. Ansiedade, insônia, irritabilidade e queda de concentração também podem comprometer o bem-estar.

Nem todo sintoma emocional é causado pelos hormônios

A relação entre menopausa e saúde mental é multifatorial. As alterações hormonais podem contribuir para mudanças no sono e no humor, mas outros aspectos precisam ser investigados antes de atribuir os sintomas exclusivamente à transição hormonal. Entre os fatores destacados pela especialista estão depressão anterior, insônia, fogachos intensos, estresse, luto, mudanças profissionais e responsabilidades familiares, como os cuidados com pais idosos.

A avaliação também pode investigar outras condições que provocam sintomas semelhantes, como alterações da tireoide. “É importante evitar tanto a banalização dos sintomas quanto a ideia de que todo sofrimento emocional na menopausa é exclusivamente causado pelos hormônios”, explica Daniella.

Veja sete sinais que merecem atenção

Durante a menopausa, alguns sintomas emocionais podem indicar a necessidade de procurar ajuda profissional:

Tristeza persistente Isolamento social Perda de interesse por atividades que antes davam prazer Sensação de desesperança Ansiedade intensa Alterações importantes no sono ou no apetite Pensamentos relacionados à morte

Esses sinais não devem ser simplesmente tratados como consequências naturais do envelhecimento.

Como é feito o tratamento?

Segundo a médica, a abordagem depende da avaliação individual. Para quadros de depressão nessa fase, psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, e antidepressivos estão entre as opções de primeira linha citadas pela especialista. A terapia hormonal também pode ter papel em algumas mulheres na perimenopausa, especialmente quando existem fogachos e alterações do sono. No entanto, ela não substitui o tratamento específico da depressão. Sono adequado, atividade física e uma rede de apoio também fazem parte do cuidado.

Quando procurar ajuda imediatamente?

Tristeza persistente, isolamento, desesperança e pensamentos de morte são sinais que exigem atenção profissional. No caso de pensamentos relacionados ao suicídio ou à morte, a orientação é buscar ajuda imediata e não enfrentar a situação sozinha. No Brasil, o CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito pelo telefone 188, 24 horas por dia.