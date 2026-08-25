SAÚDE DA MULHER

Menopausa tem mais de 70 sintomas e vai além dos fogachos: veja impactos na autoestima, libido e vida social

Além das ondas de calor, climatério pode provocar alterações emocionais e afetar a forma como a mulher se relaciona com o próprio corpo e com as pessoas ao redor

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:21

Práticas Integrativas e Complementares registraram 7,16 milhões de atendimentos pelo SUS em 2024 Crédito: (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

No imaginário popular, a menopausa é frequentemente reduzida a ondas de calor e irregularidade menstrual. Mas a literatura médica já catalogou mais de 70 sintomas associados ao período — e nem todos se manifestam apenas no corpo. Ao lado de dores articulares e ressecamento da pele, há questões emocionais e sociais: a mulher que se afasta das pessoas, se sente menos produtiva ou menos capaz e até deixa de reconhecer o próprio corpo. A fase não se explica apenas pela queda hormonal; ela também atravessa a forma como essa mulher se vê e se posiciona no mundo.

Dados citados do IBGE apontam que 7,9% da população feminina brasileira está na fase do climatério e da menopausa. Entre essas mulheres, 82% apresentam sintomas que comprometem o bem-estar, mas não procuram tratamento, muitas vezes por atribuírem as mudanças ao estresse ou à rotina. A psicóloga Maria José Travassos, de 65 anos, conta que começou a perceber os primeiros sinais por volta dos 45 anos.

Conheça 15 sintomas da menopausa 1 de 15

“Os primeiros sintomas, o que chamam de perimenopausa, começaram aos 45 anos: os calores e frio, ora um, ora outro. Depois os sintomas se intensificaram, muita irritabilidade, muito calor, aquela coisa, ora com calor, ora com frio”, relata. Com o avanço do climatério, outras mudanças podem aparecer e nem sempre são percebidas como parte dessa fase. A analista de comunicação Lídia Marques, 43, percebeu as alterações emocionais e sexuais antes de iniciar a reposição hormonal. “Antes de fazer a reposição hormonal, eu tinha outros sintomas, como irritabilidade e essa questão da libido, que afeta muito as mulheres na menopausa”, conta.

Além dos sintomas físicos, a terapeuta integrativa Ayeska Azevedo chama atenção para aspectos que podem ser menos visíveis, como queda da autoestima, dificuldade de lidar com as transformações do corpo, baixa libido e mudanças na vida social. O Ministério da Saúde publicou, em 2025, um Informe de Evidência Clínica em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde voltado à atenção integral à saúde da mulher. O documento aborda práticas como fitoterapia, yoga, florais, acupuntura e aromaterapia como recursos que podem ser utilizados em conjunto com o acompanhamento médico, e não como substitutos.



Segundo o documento, as Práticas Integrativas e Complementares registraram 7,16 milhões de atendimentos pelo SUS em 2024, um aumento de 70% em relação a 2022. Ao atender mulheres que vivenciam essa fase, Ayeska explica que a avaliação não parte de um único sintoma. Ela considera rotina, relacionamentos, histórico emocional e condições de saúde antes de indicar alguma prática complementar.

“Muitas mulheres chegam ao meu consultório apresentando um combo desses sintomas, mas têm dúvidas se eles são realmente parte do processo natural do amadurecimento da mulher”, explica. A terapeuta ressalta que o acompanhamento médico continua sendo importante para investigar a condição hormonal e avaliar as opções de tratamento. A partir dessa avaliação, práticas integrativas podem ser utilizadas como suporte para o alívio dos sintomas.

Florais podem ser usados como complemento

Entre as práticas integrativas citadas está a terapia floral. Os chamados florais de Bach são formados por 38 essências extraídas de flores, sistematizadas pelo médico britânico Edward Bach entre 1926 e 1934. Segundo a terapeuta, diferentes essências são utilizadas com foco em aspectos emocionais, como dificuldade de adaptação, irritabilidade, fadiga e ansiedade.