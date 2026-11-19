ALIMENTAÇÃO

Menos doces, menos açúcar: como as canetas emagrecedoras estão pressionando a indústria de alimentos

Relatório aponta redução de até 65% na compra de doces entre usuários de medicamentos à base de GLP-1, enquanto mudanças tributárias e novos hábitos de consumo aceleram a busca da indústria por alternativas ao açúcar

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:32

Menos doces, menos açúcar: como as canetas emagrecedoras estão pressionando a indústria de alimentos Crédito: Imagem: everydayplus | Shutterstock

A popularização dos medicamentos à base de GLP-1, utilizados no controle glicêmico e no tratamento da obesidade, está mudando os hábitos alimentares e colocando a indústria de alimentos diante de um novo desafio: adaptar produtos tradicionais a consumidores cada vez mais atentos à composição dos alimentos. Ao mesmo tempo, mudanças na regulação tributária e o avanço das regras de rotulagem nutricional aumentam a pressão por reformulações, especialmente em produtos com alto teor de açúcar.

Segundo relatório setorial do banco Morgan Stanley, pessoas em tratamento com agonistas do receptor de GLP-1 reduzem o consumo calórico diário entre 20% e 30%. A aquisição de doces, confeitos e guloseimas convencionais pode cair até 65%, de acordo com o levantamento.

Carboidratos e açúcares 1 de 13

No Brasil, onde essa classe de medicamentos movimentou mais de R$ 3,7 bilhões, segundo auditorias da consultoria IQVIA, a transformação também repercute no mercado de alimentos. Projeções da Euromonitor International indicam que o segmento de produtos relacionados à saudabilidade e ao bem-estar deve alcançar R$ 127 bilhões nos próximos anos.

A pressão por mudanças também está relacionada a questões de saúde pública. Dados do Ministério da Saúde apontam que o brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia, o equivalente a aproximadamente 18 colheres de chá. O volume supera em mais de três vezes a recomendação ideal de 25 gramas diárias da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O cenário preocupa diante da dimensão do diabetes no país. O Brasil ocupa a quinta posição mundial em número de adultos com a doença, com 16,8 milhões de pessoas diagnosticadas. A estimativa da Federação Internacional de Diabetes (IDF) é que esse contingente chegue a 21,5 milhões até 2030.

Substituir açúcar vai além de reduzir o sabor doce

Apesar da demanda por produtos com menos açúcar, reformular alimentos industrializados é um processo complexo. Na fabricação, o ingrediente não serve apenas para adoçar: também contribui para o volume, a maciez, a cor, o ponto de fusão e a conservação dos produtos. Por isso, retirar o açúcar de uma receita tradicional sem comprometer sua textura, estabilidade e características sensoriais exige testes tecnológicos e investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

"Muitas indústrias tradicionais estão enfrentando agora o desafio técnico e financeiro de recompor formulações consolidadas para não perder competitividade nas gôndolas com as novas diretrizes fiscais e os novos hábitos do consumidor", avalia Cezar Couto, diretor executivo da Lightsweet.

A empresa, que atua no segmento de adoçantes e produtos com redução ou ausência de açúcar, tem 36 anos de história e uma unidade fabril de 16 mil metros quadrados em Marialva, no Paraná. Segundo Couto, a estrutura foi desenvolvida para produzir edulcorantes tecnológicos e veículos funcionais destinados a diferentes necessidades alimentares. A nutricionista clínica Geovana Orlando, porta-voz técnica da companhia, afirma que a reformulação precisa preservar o equilíbrio entre composição nutricional e experiência de consumo.

"O erro de muitas abordagens do passado era tentar apenas remover o açúcar sem oferecer equilíbrio sensorial. Quando desenvolvemos uma formulação, seja para uma sobremesa, um achocolatado ou uma mistura para bolos, utilizamos matérias-primas e veículos funcionais rigorosamente respaldados pela Anvisa e pelas diretrizes internacionais de toxicologia", explica.

De acordo com a especialista, a tecnologia permite desenvolver produtos com fibras ou proteínas e ajustar características relacionadas ao impacto glicêmico, sem abrir mão de atributos como sabor e textura. Ela também destaca a importância de manter a aceitação dos alimentos pelo consumidor.

Produtos sem açúcar chegam a mais pontos de venda

A procura por alimentos funcionais e com menos açúcar também tem ampliado a presença dessa categoria no varejo. Produtos que antes ocupavam espaços mais restritos, como seções especializadas e farmácias, passaram a disputar espaço nas prateleiras convencionais dos supermercados. A Lightsweet informa que suas marcas Lowçucar e Magro estão presentes em mais de 15 mil pontos de venda no país. A empresa aponta que a ampliação da distribuição acompanha a demanda de consumidores de diferentes faixas de renda.

Para Cezar Couto, o acesso econômico é um dos fatores importantes para consolidar essa mudança no mercado. "A verdadeira democratização da saúde ocorre quando o alimento seguro, inovador e saboroso está na gôndola principal do supermercado, competindo de igual para igual em termos de acesso financeiro", afirma.