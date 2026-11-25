SAÚDE PÚBLICA

Menos mortes, mais internações: estudo revela impacto dos acidentes de trânsito na Bahia

Pesquisa da Uesb analisou as internações provocadas por acidentes de transporte entre 2020 e 2024. Levantamento identificou aumento dos atendimentos e dos gastos, mesmo com a redução no número de óbitos

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:32

Menos mortes, mais internações: estudo revela impacto dos acidentes de trânsito na Bahia Crédito: Imagem gerada pela IA

Os acidentes de trânsito provocaram um gasto de aproximadamente R$ 17 milhões com internações hospitalares e serviços profissionais de saúde na Bahia entre 2020 e 2024. O valor foi identificado em uma pesquisa desenvolvida no curso de Fisioterapia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), que analisou os custos públicos relacionados ao atendimento de vítimas de acidentes de transporte no estado.

Além do impacto financeiro, o levantamento identificou características das ocorrências e dos pacientes internados. Os homens concentraram a maior parte das internações, enquanto setembro foi o mês com maior número de atendimentos. A macrorregião de saúde Centro-Leste, que abrange municípios como Feira de Santana, Itaberaba e Serrinha, também apresentou destaque nesse indicador.

Um dado que chamou a atenção dos pesquisadores foi a diferença entre os indicadores de internação e mortalidade: embora os homens tenham registrado mais internações, o maior coeficiente de mortalidade foi observado entre as mulheres. Para o professor Luciano Nery, orientador do estudo, os resultados mostram que as consequências dos acidentes ultrapassam os danos físicos e atingem diferentes setores da sociedade. “O acidente de trânsito é um fenômeno multifacetado. Ele impacta pessoas jovens, pessoas em idade produtiva, impacta a sociedade, a capacidade produtiva da sociedade e o sistema de saúde”, explica.

Internações e gastos aumentaram mesmo com redução de óbitos

A análise identificou uma mudança no cenário ao longo dos cinco anos estudados. Apesar da diminuição da quantidade de óbitos, houve crescimento no número de internações e nos gastos públicos relacionados ao atendimento das vítimas. Segundo Luciano Nery, uma das possíveis explicações está na ampliação da assistência prestada às pessoas envolvidas em acidentes.

O atendimento pré-hospitalar realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros pode ter contribuído para aumentar as chances de sobrevivência. “Provavelmente, a gente tem aí também uma melhoria do acesso à saúde e da assistência à saúde a essas vítimas de acidentes de trânsito, inclusive do atendimento pré-hospitalar”, avalia.

A estudante Maria Clara Ribeiro, uma das pesquisadoras envolvidas no trabalho, destaca que os resultados podem contribuir para o planejamento de políticas públicas voltadas à prevenção de acidentes e ao uso mais eficiente dos recursos destinados à saúde. “Acredito que os dados do trabalho poderão, futuramente, contribuir para o planejamento de políticas públicas voltadas à prevenção dos acidentes de trânsito, à redução das internações e à utilização mais eficiente dos recursos destinados à saúde”, afirma.

Pesquisa analisou dados de internações na Bahia

O estudo teve como objetivo descrever os gastos públicos associados às internações decorrentes de acidentes de transporte na Bahia entre 2020 e 2024. A partir dos resultados, os pesquisadores também buscaram identificar grupos populacionais e territórios com maior vulnerabilidade, além de padrões que possam orientar ações de prevenção, educação em saúde, fiscalização e investimentos em infraestrutura viária.

Para desenvolver a pesquisa, foram utilizados dados secundários disponíveis no DataSUS, sistema que reúne informações sobre serviços de saúde, mortalidade e custos hospitalares. O levantamento considerou internações relacionadas a acidentes de transporte e analisou indicadores como ano de atendimento, sexo dos pacientes, valores dos serviços hospitalares e profissionais, custo médio por internação, total de internações, mês de atendimento, macrorregião de saúde e número de óbitos.