TRANSIÇÃO HORMONAL

Menstruação muda depois dos 40? Médico explica quando as alterações exigem atenção

Irregularidade, fluxo intenso e sangramentos fora de época podem estar relacionados à transição para a menopausa, mas também indicar problemas ginecológicos que precisam de investigação

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:34

Menstruação muda depois dos 40? Médico explica quando as alterações exigem atenção Crédito: Imagem gerada pela IA

Depois dos 40 anos, o ciclo menstrual pode começar a apresentar mudanças. A menstruação pode ficar irregular, ocorrer em intervalos diferentes ou ter alterações na intensidade e na duração do fluxo. Embora essas transformações possam fazer parte da transição para a menopausa, nem todo sangramento diferente deve ser considerado consequência natural da idade.

O diretor médico da Carnot Laboratórios, Carlos Alberto Reyes Medina, explica que as oscilações na função ovariana e nos hormônios que regulam a menstruação são comuns nessa fase. No entanto, alterações no ciclo também podem estar relacionadas a condições ginecológicas, como miomas e pólipos, e precisam ser avaliadas conforme cada caso.

Implante hormonal 1 de 5

“A transição para a menopausa é um processo gradual e pode modificar o padrão menstrual. Porém, uma mudança no ciclo não deve ser automaticamente considerada normal apenas porque a mulher passou dos 40 anos. É importante observar a intensidade, a duração e a frequência dos sangramentos e conversar com o ginecologista quando houver uma alteração persistente ou significativa”, explica o médico.

O que pode mudar no ciclo menstrual?

Durante a transição menopáusica, as oscilações hormonais podem alterar o padrão das menstruações. De acordo com o National Institute on Aging (NIA), os ciclos podem ficar mais curtos ou mais longos, enquanto o sangramento pode aumentar ou diminuir. Algumas mudanças, porém, merecem atenção especial: menstruações muito próximas umas das outras, fluxo intenso, sangramentos que duram mais de uma semana, perda de sangue entre os ciclos ou após relações sexuais. Também é importante procurar avaliação caso ocorra qualquer sangramento depois de 12 meses consecutivos sem menstruar, período que caracteriza a menopausa.

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) destaca que o sangramento uterino anormal é uma queixa frequente durante a perimenopausa. A entidade aponta que esse tipo de ocorrência representa cerca de 70% das queixas ginecológicas nesse período, o que reforça a importância de investigar suas possíveis causas.

Fluxo intenso pode provocar deficiência de ferro

Outra consequência dos sangramentos menstruais intensos e recorrentes é a perda de ferro. Quando a quantidade eliminada supera a capacidade de reposição do organismo, pode ocorrer deficiência desse mineral e, posteriormente, anemia. Cansaço persistente, fraqueza, tontura, palidez e redução da disposição para realizar atividades cotidianas são alguns sinais que merecem atenção. Esses sintomas não devem ser atribuídos automaticamente às alterações hormonais. Dependendo do histórico e da avaliação clínica, o médico pode solicitar exames para investigar anemia e os estoques de ferro.

“Quando uma mulher apresenta sangramentos mais intensos ou prolongados de forma recorrente, é importante considerar também o impacto dessas perdas sobre o organismo. A investigação pode ajudar a identificar tanto a causa do sangramento quanto possíveis consequências, como a deficiência de ferro”, afirma Reyes Medina.

Nem toda alteração significa que a menopausa está chegando

É importante diferenciar perimenopausa e menopausa. A primeira corresponde à fase de transição, que pode começar anos antes da última menstruação e é marcada por mudanças progressivas no padrão dos ciclos. Já a menopausa é identificada retrospectivamente, após 12 meses consecutivos sem menstruar.

Assim, apresentar ciclos irregulares aos 40 ou 45 anos não significa necessariamente que a mulher já esteja na menopausa. Da mesma forma, alterações importantes no padrão menstrual não devem ser usadas isoladamente para fazer um autodiagnóstico. A Febrasgo também ressalta que mulheres com menos de 45 anos que apresentam sangramento uterino anormal podem precisar de investigação adicional, especialmente quando há ciclos irregulares e pouco frequentes. Entre as condições que podem ser avaliadas estão alterações da tireoide e hiperprolactinemia, caracterizada pelo aumento dos níveis do hormônio prolactina.

“Cada mulher passa por essa fase de uma maneira diferente. O mais importante é reconhecer o próprio padrão menstrual e procurar avaliação quando houver uma mudança relevante. Dessa forma, é possível diferenciar as alterações esperadas da transição menopáusica de situações que precisam de investigação e tratamento”, orienta o médico.