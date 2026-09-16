VISÃO

Miopia pode aumentar o risco de doenças graves nos olhos; veja sete sinais de alerta

Alta miopia pode favorecer descolamento de retina, glaucoma, catarata precoce e alterações na mácula; especialista explica como acompanhar o problema e quando procurar atendimento urgente

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:36

Miopia pode aumentar o risco de doenças graves nos olhos; veja sete sinais de alerta Crédito: Divulgação

Usar óculos para enxergar placas de trânsito, assistir à televisão ou reconhecer pessoas à distância costuma fazer com que a miopia seja associada apenas à dificuldade de enxergar de longe. Porém, quando o grau é elevado, a condição exige atenção maior. A chamada alta miopia, geralmente acima de seis graus, pode aumentar o risco de alterações oculares que ameaçam a visão.

Segundo o oftalmologista Rafael Arruda, do HOPE - Hospital de Olhos de Pernambuco, a miopia é um erro de refração que ocorre quando as imagens se formam antes da retina. O grau é classificado, de forma geral, em baixa, até três graus; moderada, entre três e seis; e alta, acima de seis graus.

Doenças oftalmológicas (nos olhos) 1 de 5

Há ainda os casos de miopia patológica, normalmente acima de dez graus, nos quais o grau pode continuar aumentando ao longo da vida. “Nesses pacientes, o globo ocular é mais alongado do que o normal, e esse crescimento torna as estruturas internas do olho mais frágeis”, explica o médico.

Por que a alta miopia preocupa?

O alongamento do globo ocular pode deixar a retina e outras estruturas mais finas e vulneráveis. Por isso, o problema deixa de ser apenas a necessidade de usar óculos ou lentes de contato. “O olho mais comprido favorece o afinamento da retina e de outras camadas oculares, aumentando a chance de complicações que podem comprometer a visão”, afirma Arruda.

Entre as principais complicações associadas aos graus elevados estão:

Descolamento de retina;

Glaucoma;

Catarata precoce;

Alterações na mácula, região responsável pela visão central e pelos detalhes das imagens.



O descolamento de retina merece atenção especial por ser uma emergência oftalmológica. Quais sintomas exigem atendimento imediato? Algumas alterações na visão podem indicar que uma complicação está acontecendo e precisam ser avaliadas rapidamente.

Entre os sinais de alerta estão:

surgimento repentino de muitas manchas escuras ou “moscas volantes”;

aparecimento de flashes de luz;

sensação de uma cortina escura cobrindo parte do campo visual;

perda súbita da visão.



“O aparecimento repentino de muitas manchas escuras na visão, conhecidas como moscas volantes, acompanhado por flashes de luz, já merece avaliação urgente”, alerta o especialista. Segundo ele, a sensação de cortina escurecendo parte da visão ou uma perda súbita da capacidade de enxergar também pode indicar descolamento de retina.

O que pode fazer a miopia aumentar?

A evolução da miopia sofre influência de fatores genéticos, mas o ambiente também pode participar desse processo, principalmente durante a infância. Crianças que desenvolvem miopia muito cedo têm maior probabilidade de apresentar graus elevados na vida adulta, especialmente quando existe histórico familiar.

O oftalmologista também chama atenção para o excesso de atividades de perto, como usar celular, computador e ler mantendo os objetos muito próximos do rosto. Por outro lado, segundo Arruda, passar duas ou três horas por dia em atividades ao ar livre pode ajudar a reduzir a progressão da miopia.

Existem tratamentos para controlar a progressão?

Atualmente, existem estratégias destinadas a retardar a progressão da miopia, especialmente em crianças e adolescentes.

Entre as opções citadas pelo especialista estão:

lentes de óculos desenvolvidas para controle da progressão;

lentes de contato especiais;

colírios à base de atropina, em situações específicas.



A escolha depende de cada paciente e deve ser feita com acompanhamento oftalmológico. “O tratamento deve ser individualizado e sempre acompanhado pelo médico oftalmologista, com consultas periódicas para avaliar a evolução de cada paciente”, afirma.

Crianças precisam de acompanhamento mais frequente

Durante a infância e a adolescência, o grau pode evoluir mais rapidamente. Por isso, além das consultas, o especialista recomenda reduzir o excesso de telas, evitar aproximar livros e celulares demais do rosto e estimular atividades ao ar livre. O acompanhamento também permite identificar alterações antes que apareçam sintomas.

“Dependendo da evolução da miopia, o ideal é realizar consultas a cada seis meses. Mesmo nos casos mais estáveis, o intervalo não deve ultrapassar um ano”, explica Arruda. Nas avaliações, além da medição do grau, podem ser verificadas a pressão ocular e a retina, com exames como o mapeamento da retina, conforme a necessidade de cada paciente.

Alta miopia não significa perda inevitável da visão

Apesar do aumento do risco de complicações, ter alta miopia não significa necessariamente que a pessoa perderá a visão. O objetivo do acompanhamento é justamente identificar alterações precocemente e permitir que sejam tratadas quando necessário. “A alta miopia pode aumentar significativamente o risco de doenças que ameaçam a visão, mas muitas dessas complicações podem ser prevenidas ou tratadas quando identificadas precocemente”, destaca o médico.