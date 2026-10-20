CIÊNCIA

Mistura de duas plantas brasileiras prolonga efeito contra dor e inflamação, aponta pesquisa

Estudo da Unicamp associou extratos de sucupira e erva-baleeira e identificou efeito sinérgico em testes pré-clínicos

Thais Borges

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:22

Sucupira e erva-baleeira juntas contra dores musculares: pesquisa da Unicamp usa menos ativo vegetal e prolonga ação contra dor e inflamação Crédito: Igor Alisson - Inova Unicamp/Divulgação

Duas plantas nativas do Brasil, tradicionalmente utilizadas na medicina popular para aliviar dores musculares e reumatismo, podem ganhar uma nova aplicação: um creme com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveram uma composição que combina extratos padronizados de sucupira e erva-baleeira, com potencial para tratar dores associadas a traumas, edemas, artrites e luxações.

A tecnologia foi patenteada com apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp e licenciada, em 2025, para a Phytochem, empresa-filha da Universidade sediada em Paulínia (SP). As informações foram divulgadas pela Agência.

Sucupira e erva-baleeira juntas contra dores musculares: pesquisa da Unicamp usa menos ativo vegetal e prolonga ação contra dor e inflamação 1 de 15

A primeira versão do produto prevista pela companhia é um creme de grau cosmético, destinado ao bem-estar e ao alívio da sensação de fadiga, cansaço e desconforto muscular. A pesquisa partiu de uma limitação dos chás caseiros preparados com as duas espécies: a extração de uma quantidade reduzida de substâncias ativas.

Estudos conduzidos na Unicamp desde a década de 1980 apontaram essa dificuldade. Para contornar o problema, os pesquisadores utilizaram extratos padronizados, que permitem controlar a concentração dos compostos ativos, e avaliaram os efeitos da associação entre as plantas.

Nos ensaios pré-clínicos, a combinação reduziu a dose necessária dos componentes vegetais e prolongou o efeito analgésico e anti-inflamatório de quatro para seis horas, em comparação com o uso isolado de cada espécie.

Efeito sinérgico

A composição reúne o extrato dos frutos e das sementes da sucupira (Pterodon pubescens Benth.) e o óleo essencial das folhas da erva-baleeira (Cordia verbenacea DC). Embora a ação da erva-baleeira contra dores e inflamações já fosse conhecida, os pesquisadores observaram, ao estudar a sucupira, que sua potência variava de acordo com a combinação de componentes presentes na planta. A partir dessa constatação, a equipe investigou se a associação das duas espécies poderia produzir resultados superiores.

Os resultados confirmaram a hipótese. Em testes com animais, os pesquisadores avaliaram a duração do efeito após a administração de uma única dose. Quando utilizadas separadamente, as substâncias mantiveram a ação por aproximadamente quatro horas. Combinadas, prolongaram o efeito para seis horas, mesmo com a redução da quantidade utilizada de cada componente.

O resultado é atribuído ao chamado efeito sinérgico, fenômeno em que a combinação de substâncias produz um efeito superior ao observado com a atuação isolada de cada uma.

“Com isso cria-se uma vantagem tecnológica, porque você diminui a quantidade de ingrediente e potencializa o efeito anti-inflamatório e para dor”, explica a professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da Unicamp Mary Ann Foglio, que coordenou as pesquisas no Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA).

Segundo a pesquisadora, a redução da dose também traz benefícios relacionados à segurança e aos custos de fabricação. “Quanto menos você usa, menor a probabilidade de uma intoxicação. E, para a produção industrial, o custo diminui”.

Segurança e padronização

O desenvolvimento da composição incluiu ensaios in vitro, testes em modelos animais, avaliações com doses repetidas e estudos de segurança. Os resultados indicaram que os extratos são seguros nas concentrações testadas.

Na avaliação de Foglio, em comparação com os cremes anti-inflamatórios disponíveis no mercado, a composição desenvolvida pela equipe apresenta efeito mais prolongado, exige uma dose menor e demonstra baixa toxicidade. Os produtos já comercializados poderão servir como referência para um futuro estudo clínico, etapa necessária para avaliar a aplicação em seres humanos.

Um dos principais desafios da pesquisa foi garantir a padronização da matéria-prima vegetal. O óleo essencial da erva-baleeira é extraído de folhas frescas, cuja composição e quantidade de óleo variam conforme o período e até o horário da colheita. Por isso, folhas coletadas em diferentes épocas podem resultar em óleos com potências distintas.

Para superar essa dificuldade, os pesquisadores analisaram mensalmente o teor e a composição do óleo essencial, identificando os períodos mais adequados para a coleta. Como a colheita ocorre durante todo o ano, a estratégia para obter um produto uniforme consiste em combinar lotes que atendam aos padrões de qualidade estabelecidos.

No caso da sucupira, cuja matéria-prima utilizada são as sementes, a equipe coletou amostras em diferentes regiões do país para comparar a composição dos extratos e suas respostas nos testes. “Para padronizar o extrato, você tem que padronizar o insumo vegetal”, resume a pesquisadora.

Com base nos resultados, o grupo definiu as origens e os períodos mais adequados para a coleta de cada espécie, buscando garantir maior consistência na composição final.

O trabalho contou com a participação de estudantes de pós-graduação de diferentes unidades da Universidade, incluindo a Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) e o Instituto de Biologia (IB). A pesquisa recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e foi registrada no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), que prevê a repartição de benefícios com comunidades tradicionais.

Foglio destaca a importância do reconhecimento dos conhecimentos tradicionais associados às espécies estudadas. “Isso está muito ligado à integridade em pesquisa: é a gente dar crédito para quem merece o crédito”, afirma a professora.

Patente e licenciamento

A patente da tecnologia foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e o licenciamento para a Phytochem foi firmado em 2025. Com sede em Paulínia (SP), a empresa foi fundada em 2024 com o objetivo de levar ao mercado o conhecimento científico e a tecnologia patenteada pela Unicamp.

Uma das sócias-fundadoras é Ilza Maria Oliveira Sousa, também inventora da composição. Ex-técnica de laboratório do CPQBA, ela realizou mestrado e doutorado na Unicamp sob orientação de Foglio e participou de diferentes etapas do desenvolvimento da tecnologia. “Ela foi uma peça-chave em todos esses desenvolvimentos”, diz a professora.

O avanço para a etapa de desenvolvimento do produto depende da obtenção de financiamento. A Phytochem submeteu um projeto à fase 1 do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), da FAPESP. Caso seja aprovado, o plano é desenvolver inicialmente a versão cosmética, que deverá cumprir as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Uma eventual versão do produto como medicamento dependerá de estudos clínicos adicionais, necessários para avaliar sua eficácia e segurança nessa aplicação.