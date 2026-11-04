Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morte de Janaína Barbosa: entenda o que é o choque anafilático e quais são os sintomas

Ex-apresentadora morreu aos 48 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 21:55

Janaína Barbosa
Janaína Barbosa Crédito: Reprodução

A ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu na última terça-feira (3), aos 48 anos. De acordo com informações de Camila Avesani, amiga da vítima, ao UOL, a morte teria sido provocada por um choque anafilático após o uso de uma nova medicação. Até o momento, o medicamento associado à possível reação não foi identificado.

A anafilaxia, também conhecida como choque anafilático em suas manifestações mais graves, é uma reação alérgica intensa que pode comprometer várias funções do organismo simultaneamente. O quadro ocorre quando o sistema imunológico identifica determinada substância como uma ameaça e desencadeia uma resposta exagerada, que pode evoluir rapidamente e colocar a vida em risco.

Janaína Barbosa

Casamento de Janaína Barbosa e Felipe Faria por Reprodução
Marina Mantega se pronuncia sobre morte de Janaína Barbosa por Reprodução/ Instagram
Janaína Barbosa e Otávio Mesquita por Reprodução
Janaina Barbosa no TV Fama por Reprodução / YouTube
Janaína Barbosa por Reprodução
Otávio Mesquita e Janaina Barbosa por Reprodução / YouTube e Instagram
Janaína Barbosa por Reprodução/ Instagram
Janaina Barbosa por Reprodução
1 de 8
Casamento de Janaína Barbosa e Felipe Faria por Reprodução

Entre os principais fatores desencadeantes estão os medicamentos, considerados causas frequentes desse tipo de reação. Alguns alimentos, como leite, ovos, amendoim e frutos do mar, também podem provocar anafilaxia. Além disso, picadas de insetos, especialmente abelhas e vespas, e o contato com látex estão entre os possíveis agentes responsáveis.

A reação pode começar poucos minutos após a exposição à substância desencadeante. Nesse processo, o organismo libera substâncias que provocam alterações nos vasos sanguíneos, inchaço e comprometimento da respiração. Em episódios mais severos, ocorre uma queda acentuada da pressão arterial, reduzindo o fluxo de sangue para órgãos essenciais.

As manifestações iniciais podem ser percebidas na pele, com sintomas como vermelhidão, coceira, urticária e inchaço nos lábios, na língua e nas pálpebras. Entretanto, a ausência dessas alterações não descarta a possibilidade de uma reação anafilática grave.

O comprometimento das vias respiratórias representa outro importante sinal de alerta. Chiado no peito, tosse, rouquidão, dificuldade para respirar e sensação de fechamento da garganta podem surgir em decorrência do inchaço que dificulta a passagem do ar.

Leia mais

Imagem - Amiga de Janaína Barbosa revela último áudio enviado pela apresentadora e relembra amizade

Amiga de Janaína Barbosa revela último áudio enviado pela apresentadora e relembra amizade

Imagem - Janaína Barbosa morreu de quê? Causa da morte da apresentadora é revelada

Janaína Barbosa morreu de quê? Causa da morte da apresentadora é revelada

Imagem - Quem era Janaína Barbosa? Ex-'TV Fama' fez seriado na Globo, foi musa no Carnaval e se afastou do meio artístico

Quem era Janaína Barbosa? Ex-'TV Fama' fez seriado na Globo, foi musa no Carnaval e se afastou do meio artístico

Também podem ocorrer sintomas gastrointestinais e circulatórios, como vômitos, diarreia, tontura e desmaios. Quando a pressão arterial sofre uma redução intensa, o quadro pode evoluir para choque circulatório e parada cardiorrespiratória.

Sem atendimento adequado e rápido, a falta de oxigenação pode provocar danos ao cérebro, deixar sequelas permanentes e levar à morte. Por isso, a anafilaxia é considerada uma emergência médica, que exige intervenção imediata.

Tags:

Saúde Janaína Barbosa

Mais recentes

Imagem - Semob amplia atendimento da linha que liga o Doron ao Centro Histórico

Semob amplia atendimento da linha que liga o Doron ao Centro Histórico
Imagem - Adelmário Coelho, Alexandre Peixe e Negra Cor são atrações da Feira da Fraternidade em Salvador

Adelmário Coelho, Alexandre Peixe e Negra Cor são atrações da Feira da Fraternidade em Salvador
Imagem - SAC Itinerante oferece emissão da nova Carteira de Identidade em Salvador até sexta-feira (6)

SAC Itinerante oferece emissão da nova Carteira de Identidade em Salvador até sexta-feira (6)