SAÚDE

Morte de Janaína Barbosa: entenda o que é o choque anafilático e quais são os sintomas

Ex-apresentadora morreu aos 48 anos

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 21:55

Janaína Barbosa Crédito: Reprodução

A ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu na última terça-feira (3), aos 48 anos. De acordo com informações de Camila Avesani, amiga da vítima, ao UOL, a morte teria sido provocada por um choque anafilático após o uso de uma nova medicação. Até o momento, o medicamento associado à possível reação não foi identificado.

A anafilaxia, também conhecida como choque anafilático em suas manifestações mais graves, é uma reação alérgica intensa que pode comprometer várias funções do organismo simultaneamente. O quadro ocorre quando o sistema imunológico identifica determinada substância como uma ameaça e desencadeia uma resposta exagerada, que pode evoluir rapidamente e colocar a vida em risco.

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Entre os principais fatores desencadeantes estão os medicamentos, considerados causas frequentes desse tipo de reação. Alguns alimentos, como leite, ovos, amendoim e frutos do mar, também podem provocar anafilaxia. Além disso, picadas de insetos, especialmente abelhas e vespas, e o contato com látex estão entre os possíveis agentes responsáveis.

A reação pode começar poucos minutos após a exposição à substância desencadeante. Nesse processo, o organismo libera substâncias que provocam alterações nos vasos sanguíneos, inchaço e comprometimento da respiração. Em episódios mais severos, ocorre uma queda acentuada da pressão arterial, reduzindo o fluxo de sangue para órgãos essenciais.

As manifestações iniciais podem ser percebidas na pele, com sintomas como vermelhidão, coceira, urticária e inchaço nos lábios, na língua e nas pálpebras. Entretanto, a ausência dessas alterações não descarta a possibilidade de uma reação anafilática grave.

O comprometimento das vias respiratórias representa outro importante sinal de alerta. Chiado no peito, tosse, rouquidão, dificuldade para respirar e sensação de fechamento da garganta podem surgir em decorrência do inchaço que dificulta a passagem do ar.

Também podem ocorrer sintomas gastrointestinais e circulatórios, como vômitos, diarreia, tontura e desmaios. Quando a pressão arterial sofre uma redução intensa, o quadro pode evoluir para choque circulatório e parada cardiorrespiratória.