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Morto aos 68 anos, Aroldo Macêdo foi diagnosticado com doença rara e sem cura após dificuldades para tocar guitarra; entenda a condição

Condição neurodegenerativa afeta o equilíbrio, a mobilidade e os movimentos dos olho, e pode comprometer também a fala e a deglutição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 11:15

Aroldo Macêdo
Aroldo Macêdo Crédito: Reprodução

A paralisia supranuclear progressiva (PSP) é uma doença neurodegenerativa rara que afeta principalmente áreas do cérebro responsáveis pelo controle dos movimentos, do equilíbrio e dos olhos. A condição provoca a deterioração progressiva de células nervosas e pode comprometer também a fala, a deglutição e as funções cognitivas. Não existe cura nem tratamento capaz de interromper a evolução da doença.

A doença ganhou destaque após a morte do músico baiano Aroldo Macêdo, aos 68 anos, neste domingo (15). Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico, ele havia recebido o diagnóstico de PSP em 2025.

LEIA TAMBÉM: Aroldo Macêdo foi diagnosticado com doença rara e sem cura após dificuldades para tocar guitarra; entenda a condição

O que é a paralisia supranuclear progressiva?

A PSP é uma doença neurológica que provoca danos progressivos em determinadas regiões do cérebro. Uma das características associadas à condição é o acúmulo anormal da proteína tau nas células nervosas. Essa proteína está presente naturalmente no cérebro, mas, em pessoas com a doença, pode formar aglomerados que prejudicam o funcionamento dos neurônios.

A causa exata da doença ainda é desconhecida. A maioria dos casos aparece depois dos 60 anos, e a condição não costuma ser hereditária. Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), alterações genéticas já foram associadas à PSP, mas não há indicação de que sejam transmitidas entre familiares na maioria dos casos.

Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo

Aroldo Macedo era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e cresceu em uma família marcada pela música baiana por Reprodução
Ao lado dos irmãos Armandinho, Betinho e André, Aroldo deu continuidade ao legado musical iniciado pelo pai por Reprodução
Multi-instrumentista, Aroldo começou a estudar piano aos nove anos e, aos 12, passou a tocar bateria por Reprodução
O músico integrou o grupo Armandinho, Dodô & Osmar, que marcou a história do Carnaval de Salvador por Divulgação
Aroldo Macedo foi um dos nomes ligados à difusão e ao desenvolvimento da guitarra baiana por Divulgação
O músico transitava por diferentes gêneros, como choro, bossa nova, frevo e rock por Divulgação
Aroldo foi diagnosticado em 2025 com paralisia supranuclear progressiva, doença neurodegenerativa rara e sem cura por Divulgação
Aroldo Macedo morreu aos 68 anos neste domingo (15) por Divulgação
A a notícia foi anunciada pelo irmão André Macedo nas redes sociais por Reprodução
Aroldo Macêdo sofria com doença degenerativa por Divulgação
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Aroldo Macedo era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e cresceu em uma família marcada pela música baiana por Reprodução

Quais são os sintomas?

Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra e costumam aparecer gradualmente. Um dos sinais iniciais mais frequentes é a dificuldade de equilíbrio, que pode provocar quedas repetidas, muitas vezes para trás.

Entre as manifestações mais comuns estão:

  • Dificuldade para caminhar e manter o equilíbrio;
  • Rigidez muscular e lentidão dos movimentos;
  • Dificuldade para movimentar os olhos, principalmente para cima e para baixo;
  • Visão embaçada ou dupla;
  • Fala lenta, baixa ou arrastada;
  • Dificuldade para engolir alimentos e líquidos;
  • Alterações de comportamento, como apatia e irritabilidade;
  • Problemas de memória, concentração e planejamento.

Com a evolução da doença, as dificuldades de locomoção podem se intensificar. Os problemas de deglutição também podem aumentar o risco de engasgos, desnutrição e infecções respiratórias, como a pneumonia.

A velocidade de progressão e a combinação dos sintomas não são iguais para todos os pacientes.

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Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico da paralisia supranuclear progressiva pode ser difícil, principalmente nas fases iniciais, porque os sintomas se parecem com os de outras doenças neurológicas, como Parkinson e até manifestações de um acidente vascular cerebral (AVC).

Não existe um exame único capaz de confirmar a PSP. A identificação é feita a partir da avaliação dos sintomas, do histórico clínico e de exames neurológicos. Exames de imagem, como ressonância magnética e tomografia por emissão de pósitrons (PET), podem ajudar a identificar alterações cerebrais e descartar outras condições.

Também podem ser realizados testes para avaliar memória, concentração, linguagem e capacidade de planejamento. A avaliação deve ser conduzida por um neurologista com experiência em doenças do movimento.

Existe tratamento ou cura?

Atualmente, não existe cura para a paralisia supranuclear progressiva nem medicamento capaz de impedir sua evolução. O tratamento é direcionado ao controle dos sintomas, à prevenção de complicações e à preservação da qualidade de vida.

O acompanhamento costuma envolver uma equipe multidisciplinar, com neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

Medicamentos utilizados no tratamento do Parkinson podem proporcionar alguma melhora da rigidez muscular e da lentidão dos movimentos em determinados pacientes, mas os benefícios costumam ser limitados. A fisioterapia ajuda a trabalhar mobilidade e equilíbrio, enquanto a fonoaudiologia pode auxiliar nas dificuldades de fala e deglutição.

Em quadros mais avançados, quando engolir se torna muito difícil, pode ser necessário recorrer a estratégias específicas de alimentação e, em alguns casos, a sondas ou outros dispositivos para garantir a nutrição e a hidratação.

Pesquisas científicas continuam em andamento para compreender melhor os mecanismos da doença e desenvolver tratamentos capazes de modificar sua evolução.

Aroldo Macêdo teve rápida evolução da doença

Os primeiros sinais da paralisia supranuclear progressiva em Aroldo Macêdo apareceram cerca de dois anos antes do diagnóstico, quando o músico começou a apresentar dificuldades para tocar guitarra. Em outubro de 2025, após uma série de avaliações médicas, ele recebeu a confirmação da doença. Segundo a esposa, Margarida Macedo, a identificação foi difícil porque os sintomas iniciais eram isolados e não incluíam tremores, característica que costuma ser associada ao Parkinson.

Em dezembro daquele ano, quando o diagnóstico se tornou público, o quadro já comprometia os movimentos, a fala e a memória do guitarrista. Em entrevista ao Correio, o irmão Armandinho Macêdo relatou que a evolução havia sido rápida e que Aroldo já não conseguia interagir normalmente. Na ocasião, a família informou que ele recebia acompanhamento com fisioterapia e terapia ocupacional e buscava alternativas para lidar com o avanço da doença.

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