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Mounjaro e medicamento para psoríase deixam 40,5% dos pacientes sem lesões após um ano, mostra estudo

Combinação também reduziu a atividade da artrite psoriásica em 43,7% dos pacientes e melhorou indicadores metabólicos após 52 semanas

Thais Borges

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:54

Mounjaro Crédito: Shutterstock

A farmacêutica Eli Lilly and Company divulgou, na última segunda-feira (31) os resultados de 52 semanas dos estudos TOGETHER-PsO e TOGETHER-PsA, dois ensaios clínicos de que avaliaram o uso concomitante dos remédios Taltz (ixekizumabe) e Mounjaro (tirzepatida), em comparação com o uso isolado de Taltz, em adultos com psoríase em placas moderada a grave (PsO) ou artrite psoriásica ativa (PsA), respectivamente, além de obesidade ou sobrepeso associado a pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso.



Novos dados mostram que o uso concomitante das medicações estabilizou ou melhorou as lesões na pele, dor articular, inflamação sistêmica e controle de peso em relação ao uso de Taltz isolado, sem o aparecimento de novos sinais de segurança.

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No desfecho primário, avaliado na 36ª semana e divulgado anteriormente, a combinação já tinha apresentado melhorias estatisticamente superiores na atividade da doença e em parâmetros metabólicos em comparação com o uso isolado de Taltz nos dois estudos. Os novos dados mostram que esses benefícios foram mantidos ou ampliados até a 52ª semana, sem a identificação de novas preocupações relacionadas à segurança.

“Os resultados principais desses estudos, os primeiros desse tipo, já eram impressionantes, mostrando que o uso conjunto de Taltz e Zepbound melhorou os resultados para pacientes com doença psoriásica e obesidade. O que é especialmente animador agora é ver essas melhorias se aprofundarem ainda mais ou se manterem após um ano, em aspectos como atividade da doença, inflamação e resultados metabólicos”, afirmou o vice-presidente sênior de desenvolvimento da Lilly Immunology, Mark Genovese. “Pessoas que convivem com a carga cumulativa da doença psoriásica e da obesidade são frequentemente tratadas por meio de abordagens separadas e desconectadas. Esses dados, que mostram resultados duradouros em diversas medidas, apoiam uma abordagem abrangente que pode potencialmente tratar a saúde imunometabólica de pacientes que convivem com essas doenças crônicas”, acrescentou.

A psoríase e a artrite psoriásica são doenças imunomediadas frequentemente associadas a alterações metabólicas, incluindo obesidade. Nos Estados Unidos, aproximadamente 61% das pessoas com psoríase e 65% daquelas com artrite psoriásica também apresentam obesidade ou sobrepeso associado a pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, condição frequentemente relacionada a resultados menos favoráveis no tratamento. No início dos estudos, o índice de massa corporal (IMC) médio dos participantes era de 39,2 no TOGETHER-PsO e de 37,6 no TOGETHER-PsA.

“A doença psoriásica é frequentemente acompanhada de obesidade ou sobrepeso, o que pode dificultar o alcance das metas de tratamento relacionadas à pele e às articulações”, disse o médico dermatologista e reumatologista Joseph F. Merola, presidente da Psoriasis and Psoriatic Arthritis Clinics Multicenter Advancement Network. “Na artrite psoriásica, as maiores melhorias na atividade da doença observadas com Taltz e Zepbound no primeiro mês, antes da ocorrência de uma perda de peso clinicamente significativa, continuaram ao longo de um ano. Na psoríase, a manutenção da eliminação completa das lesões de pele após um ano representa um progresso real e duradouro para os pacientes. Aliados às melhorias metabólicas contínuas, esses resultados mostram o que pode ser possível quando a doença psoriásica e a obesidade são tratadas simultaneamente”.

Resultados após 52 semanas

Os resultados apresentados após um ano de acompanhamento mostraram que a combinação de Mounjaro com medicamento para psoríase manteve ou ampliou os benefícios observados nos estudos. Entre os principais resultados estão:

Psoríase: no estudo TOGETHER-PsO, 30,6% dos pacientes que receberam a combinação alcançaram eliminação completa das lesões de pele (PASI 100) e perderam pelo menos 10% do peso corporal. Entre os que usaram apenas o medicamento para psoríase, o índice foi de 4,4%.

Artrite psoriásica: no estudo TOGETHER-PsA, 39,2% dos pacientes tratados com a combinação apresentaram redução de pelo menos 50% na atividade da doença (ACR50) e perderam pelo menos 10% do peso. No grupo que recebeu apenas o medicamento para psoríase, o resultado foi observado em 1,7% dos participantes.

Eliminação das lesões: entre os pacientes com psoríase que receberam a combinação, 40,5% alcançaram eliminação completa das lesões de pele após 52 semanas, contra 29,1% daqueles tratados apenas com o medicamento para psoríase.

Artrite psoriásica: 43,7% dos pacientes que receberam Mounjaro e o medicamento para psoríase alcançaram redução de pelo menos 50% na atividade da doença após um ano, contra 15,7% no grupo que recebeu apenas o medicamento para psoríase. A diferença já havia sido observada na quarta semana, antes de uma perda de peso clinicamente significativa.

Inflamação: a combinação também promoveu redução mais acentuada da inflamação sistêmica ao longo do tratamento, medida pelos níveis de proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCR-us).

Saúde metabólica: os pacientes tratados com a combinação apresentaram melhorias no índice de massa corporal (IMC), pressão arterial, glicose, hemoglobina glicada (HbA1c), triglicerídeos e colesterol total. Esses benefícios foram mantidos ou ampliados em comparação com a monoterapia.