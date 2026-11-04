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Mudança de personalidade pode ser sinal de demência; conheça uma doença que vai além da memória

Desinibição, impulsividade, apatia e perda de empatia estão entre as manifestações que podem surgir antes dos esquecimentos; médico explica como reconhecer as mudanças e quando procurar avaliação especializada

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14:06

Mudança de personalidade pode ser sinal de demência; conheça uma doença que vai além da memória Crédito: Shutterstock

Mudanças de personalidade, comportamentos impulsivos, apatia e dificuldades para se comunicar podem ser os primeiros sinais de um tipo de demência que nem sempre é reconhecido pela família. A demência frontotemporal (DFT) afeta principalmente regiões do cérebro relacionadas ao comportamento, à personalidade e à linguagem. Diferentemente do que costuma acontecer no Alzheimer, a perda de memória pode não ser a manifestação inicial mais evidente.

O médico Bruno Vial, do Grupo Said, explica que observar mudanças persistentes no comportamento e na comunicação é importante para identificar possíveis alterações cognitivas e buscar avaliação especializada. “Nem toda alteração cognitiva começa pela perda de memória. Na demência frontotemporal, por exemplo, a família pode perceber primeiro uma mudança importante no comportamento ou na maneira como a pessoa se comunica. Por isso, observar alterações que fogem do padrão habitual do idoso é fundamental para buscar uma avaliação adequada”, afirma.

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Quais são os sinais da demência frontotemporal?

Os sintomas variam conforme a região cerebral afetada e a variante clínica da doença. Entre as manifestações possíveis estão desinibição, apatia, impulsividade, perda de empatia e comportamentos compulsivos. Também podem surgir dificuldades progressivas relacionadas à linguagem, como problemas para encontrar palavras, expressar ideias ou compreender o significado de determinadas palavras e frases.

Em alguns casos, a família percebe mudanças que inicialmente parecem apenas comportamentais. Uma pessoa que sempre teve determinado padrão de comportamento pode passar a agir de maneira impulsiva, perder filtros sociais, apresentar atitudes repetitivas ou demonstrar menos interesse pelas atividades e pelas pessoas ao redor.

“Essas mudanças podem ser confundidas com características da personalidade ou até mesmo com outras condições. Por isso, é importante observar se elas são novas, persistentes e progressivas, especialmente quando começam a interferir na convivência e na rotina”, explica Bruno.

Como é feito o diagnóstico?

A investigação da demência frontotemporal envolve diferentes etapas. O processo pode incluir avaliação clínica, informações fornecidas pelos familiares, testes neuropsicológicos, exames de imagem e análises laboratoriais. Esses recursos ajudam a caracterizar as alterações cognitivas e comportamentais, acompanhar a evolução dos sintomas e investigar outras possíveis causas para as manifestações observadas.

A participação da família é especialmente importante porque algumas mudanças de comportamento ou comunicação podem não ser percebidas pelo próprio paciente. Informar ao profissional quando os primeiros sinais apareceram e como evoluíram pode contribuir para a investigação.

Como cuidar de uma pessoa com demência frontotemporal?

Após o diagnóstico, os cuidados precisam ser adaptados às características e às necessidades de cada paciente. Manter uma rotina estruturada, oferecer um ambiente seguro e adotar estratégias que evitem confrontos podem facilitar o cotidiano. Também é importante observar comportamentos que representem riscos, como impulsividade, agressividade e compulsões alimentares. Dificuldades relacionadas à alimentação e ao julgamento também podem exigir atenção, inclusive em decisões financeiras.

“O manejo da demência frontotemporal exige compreensão sobre a doença e adaptação da rotina. Em vez de entrar em confronto diante de determinados comportamentos, familiares e cuidadores podem trabalhar com estratégias que ofereçam segurança e previsibilidade ao paciente”, orienta o médico.

O acompanhamento pode envolver diferentes profissionais, como neurologista, neuropsicólogo, psicólogo e fonoaudiólogo, além de cuidadores especializados, conforme a evolução da doença e as necessidades identificadas. O cuidado multidisciplinar ajuda a acompanhar as manifestações cognitivas e comportamentais e os impactos da condição na rotina e na dinâmica familiar.