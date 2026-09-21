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Mulher é submetida a cirurgia para retirar suposto tumor na mama, descobre que era gordura e recebe R$ 20 mil de indenização

Paciente passou por procedimento na rede pública sem exame prévio que confirmasse a existência de tumor maligno; Prefeitura de São Paulo terá de pagar R$ 20 mil

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:29

Mulher é submetida a cirurgia para retirar suposto tumor na mama, descobre que era gordura e recebe R$ 20 mil de indenização
Mulher é submetida a cirurgia para retirar suposto tumor na mama, descobre que era gordura e recebe R$ 20 mil de indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

A Prefeitura de São Paulo terá de pagar R$ 20 mil de indenização a uma paciente submetida a uma cirurgia para retirada de um suposto tumor na mama que, posteriormente, foi identificado como tecido adiposo. A decisão foi mantida pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Segundo o processo, a mulher identificou um nódulo na mama direita durante uma mamografia de rotina e procurou atendimento na rede pública de saúde. Após a consulta, foi marcado um procedimento para retirada da massa, sem a realização de exame que confirmasse se o nódulo era um tumor maligno.

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Brócolis  por Reprodução
Couve-flor por Reprodução
Couve por Shutterstock
Repolho por Shutterstock
Rúcula (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Agrião  (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Rabanete  (Imagem: WINDCOLORS | Shutterstock) por Imagem: WINDCOLORS | Shutterstock
Couve de Bruxelas por Reprodução
Acelga chinesa por Reprodução
Nabo por Reprodução
1 de 10
Brócolis  por Reprodução

A cirurgia foi realizada e, posteriormente, a análise do material retirado apontou que a massa identificada na mamografia não era um câncer, mas tecido adiposo. Ao analisar o caso, o relator, desembargador Spoladore Dominguez, considerou que houve relação entre a conduta do município, por meio dos serviços conveniados responsáveis pelo atendimento, e o dano sofrido pela paciente.

Segundo o magistrado, havia possibilidade de uma abordagem menos invasiva antes da realização da cirurgia. Para ele, a falta de um atendimento médico adequado aumentou de forma significativa o risco de um resultado prejudicial à paciente. “Com sua conduta, não oferecendo atendimento médico adequado à paciente, de forma menos invasiva, o que era possível, no caso, a Municipalidade agravou, sobremaneira, o risco do resultado danoso, assumindo-o, portanto”, afirmou o relator.

A 13ª Câmara de Direito Público manteve a decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que havia determinado o pagamento da indenização de R$ 20 mil. O julgamento contou também com os desembargadores Djalma Lofrano Filho e Ricardo Anafe e foi unânime.

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