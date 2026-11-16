DOENÇA INFLAMATÓRIA

'Não conseguia mais mexer a colher': quando uma doença de pele afeta as articulações e começa a dificultar até tarefas simples

Condição associada à psoríase pode provocar inchaço, rigidez e danos permanentes nas articulações; diagnóstico precoce e tratamento adequado ajudam a controlar a inflamação e preservar a qualidade de vida

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:36

'Não conseguia mais mexer a colher': quando uma doença de pele começa a dificultar até tarefas simples Crédito: Imagem gerada pela IA

“Eu já não conseguia mais mexer na colher pra fazer o arroz.” A frase de Janaína Brasil, de 47 anos, dá uma dimensão do impacto que a artrite psoriásica pode provocar na vida de quem convive com a doença. Atividades comuns, como cozinhar, se vestir ou sair de casa, podem se tornar difíceis quando a inflamação atinge as articulações e provoca dores e limitações nos movimentos.

A trajetória de Janaína começou ainda na adolescência, aos 17 anos, quando surgiram as primeiras lesões na pele, inicialmente nos cotovelos e, depois, no couro cabeludo e na testa. O diagnóstico de psoríase veio três anos mais tarde. Com o avanço da condição, ela passou a enfrentar não apenas os sintomas físicos, mas também consequências emocionais e sociais, chegando a evitar situações em que as lesões ficassem expostas.

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A psoríase é uma doença inflamatória que afeta a pele e, em parte dos pacientes, também pode estar associada ao comprometimento das articulações. Quando isso acontece, a condição é chamada de artrite psoriásica. O diagnóstico e o início do tratamento o quanto antes são fundamentais para controlar a inflamação e evitar danos que podem se tornar permanentes.

“Quanto antes o tratamento for iniciado, maiores as chances de controlar a inflamação, preservar as articulações e manter a qualidade de vida”, explica o reumatologista Rodrigo Poubel, do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (Huap-UFF), gerido pela HU Brasil.

Quando a psoríase também atinge as articulações

A artrite psoriásica acomete cerca de 20% a 30% das pessoas com psoríase, segundo o especialista. A manifestação articular pode aparecer antes, durante ou depois dos sintomas na pele. Por isso, quem já recebeu o diagnóstico de psoríase precisa ficar atento a sinais que vão além das lesões cutâneas.

Entre os principais alertas estão dor e inchaço nas articulações, dedos inchados, rigidez ao acordar e dores na coluna ou no calcanhar. A inflamação persistente, quando não tratada adequadamente, pode provocar deformidades e perda de função, comprometendo a mobilidade e a realização de atividades cotidianas.

O caso de Janaína mostra como a doença pode evoluir e apresentar períodos de melhora e agravamento. Em 2022, durante acompanhamento no Huap-UFF, ela começou a utilizar medicamentos imunobiológicos e teve uma melhora importante das lesões na pele. A mudança também repercutiu na autoestima e na rotina. “Quando eu saí da crise, eu só comprava bermuda, camiseta, conseguia sair numa boa”, conta.

No entanto, depois de um período de melhora, Janaína voltou a apresentar uma crise, com o reaparecimento das lesões e o agravamento das dores nas articulações. Atualmente afastada do trabalho, ela precisa da ajuda de familiares até para se vestir em algumas manhãs, quando a rigidez é mais intensa.

Diagnóstico precoce ajuda a evitar sequelas

A artrite psoriásica é uma doença inflamatória mediada pelo sistema imunológico e relacionada a uma predisposição genética. Alguns fatores, como infecções, estresse, obesidade e tabagismo, podem contribuir para o aparecimento das manifestações em pessoas predispostas.

Como a doença pode comprometer as articulações de forma progressiva, reconhecer os sintomas e buscar avaliação médica é essencial. O reumatologista orienta que pessoas com psoríase que apresentem dor ou inchaço articular procurem atendimento especializado o quanto antes. “Qualquer paciente com psoríase que apresente dor ou inchaço articular deve ser avaliado por um reumatologista o quanto antes”, reforça Poubel.

Atendimento especializado pelo SUS

No Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, pacientes com doença psoriásica contam com atendimento especializado e multiprofissional pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Quando as manifestações estão restritas à pele e às unhas, o acompanhamento é feito pelo ambulatório de psoríase do Serviço de Dermatologia. Se a inflamação também atinge as articulações ou outras estruturas, a Reumatologia passa a integrar o atendimento, permitindo uma abordagem conjunta.